Евгений Рукавицын: «Фролова находилась у меня на испытательном сроке. Так как начался трансферный месяц, я дал ей подтверждение, что беру ее в группу»
Тренер Евгений Рукавицын подтвердил переход Анны Фроловой в его группу.
«Аня находилась у меня на испытательном сроке в течение двух недель. Так как начался трансферный месяц и открылось трансферное окно, я дал ей подтверждение о согласии, что беру ее в свою группу.
Сейчас заявление уже написано. Мы ждем соблюдения всех формальностей, связанных с получением документов», – сказал Рукавицын.
Ранее Фролова тренировалась в ЦСКА у Сергея Давыдова.
Может она в Санкт-Петербурге поступила в вуз?
Пусть все получится)
Может в группе Давыдова она чувствовала напряжение и излишнее давление, не могла избавиться от чувства вины, что вокруг четверные прыгают, да и не по разу, а она только-только тройные собрала. Это тоже тяжело. Действует на нервы. У Давыдова же сейчас много молодых ребят и девчат юниоров с четверными. Так же как и Артур Даниелян, который задыхался от чувства вины перед Буяновой, что вот вкладывают кучу сил, а результата нет.