Евгений Рукавицын: «Фролова находилась у меня на испытательном сроке. Так как начался трансферный месяц, я дал ей подтверждение, что беру ее в группу»

Теги Сергей Давыдов сборная России женское катание Евгений Рукавицын переходы Анна Фролова Фигурное катание

Тренер Евгений Рукавицын подтвердил переход Анны Фроловой в его группу.

«Аня находилась у меня на испытательном сроке в течение двух недель. Так как начался трансферный месяц и открылось трансферное окно, я дал ей подтверждение о согласии, что беру ее в свою группу.

Сейчас заявление уже написано. Мы ждем соблюдения всех формальностей, связанных с получением документов», – сказал Рукавицын

Ранее Фролова тренировалась в ЦСКА у Сергея Давыдова

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10 комментариев

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Lialis
Ну что ж, удачи Анне с новым тренером.
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Додик Аксель
Все формальности соблюдены, требования выполнены, а теперь в новый сезон с новым тренерским штабом. Удачи Анне !
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Лиза Михайлова
Аня сможет получить финансирование от Петербурга, там не так много конкуренток, как в Москве, это её может поддержать, что позволит продолжить карьеру.
Может она в Санкт-Петербурге поступила в вуз?
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Zhuuuzhik
Пусть карьера Ани будет развиваться и радовать её и тренеров!
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Katerina Sunny
ЦСКА потихоньку перетекает в Питер.
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Ксюша
Удачи в новом тренерском штабе)
Пусть все получится)
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Лиза Михайлова
Если честно, больше радует, что Анна Фролова не закончила. Перешла так перешла. Надеюсь, это даст ей глоток свежего воздуха, позволит перезагрузиться-разгрузиться.
Может в группе Давыдова она чувствовала напряжение и излишнее давление, не могла избавиться от чувства вины, что вокруг четверные прыгают, да и не по разу, а она только-только тройные собрала. Это тоже тяжело. Действует на нервы. У Давыдова же сейчас много молодых ребят и девчат юниоров с четверными. Так же как и Артур Даниелян, который задыхался от чувства вины перед Буяновой, что вот вкладывают кучу сил, а результата нет.
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Роза Чернова
Здорово, что Аня продолжает. Удачи с новым тренером!
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Адриана
Удачи Ане с новым тренером. Давыдова жаль, но у него сейчас много юных спортсменов, пусть у всех всё получится.
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Девочка с севера
Да ну!!!
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