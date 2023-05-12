Евгений Рукавицын: «Фролова находилась у меня на испытательном сроке. Так как начался трансферный месяц, я дал ей подтверждение, что беру ее в группу»

Тренер Евгений Рукавицын подтвердил переход Анны Фроловой в его группу.

«Аня находилась у меня на испытательном сроке в течение двух недель. Так как начался трансферный месяц и открылось трансферное окно, я дал ей подтверждение о согласии, что беру ее в свою группу.

Сейчас заявление уже написано. Мы ждем соблюдения всех формальностей, связанных с получением документов», – сказал .

Ранее Фролова тренировалась в ЦСКА у .