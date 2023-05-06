Медведева о переходах: «Если спортсмен уходит, значит, у него не все классно. Но за этим стоит еще желание попробовать что-то новое в жизни»

Евгения Медведева высказалась о причинах переходов спортсменов к другим тренерам.

– Даже без фамилий, как ты думаешь – почему вообще топовые спортсмены [меняют тренеров]? Что они ищут? Ты сама же, кстати, тоже меняла, будучи топовым спортсменом.

– Да у всех разные, на самом деле, причины. Но в основном это какие-то разлады, естественно. Будем честными: спортсмен не уходит, когда у него все классно. Если спортсмен уходит, значит, у него не все классно, не все гладко.

Но за этим стоит еще, не считая проблем, желание попробовать что-то новое в своей жизни. Посмотреть, что да как вообще, «из-за забора вылезти». Иногда любопытство играет.

Люди, прежде всего топовые спортсмены, переходят к обстановке. Хотят сменить обстановку: либо напряженную на более лайтовую, либо лайтовую на более напряженную, чтобы выигрывать. Все. Дело в обстановке, – сказала двукратная чемпионка мира в ютуб-блоге Александра Энберта.

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