Медведева о переходах: «Если спортсмен уходит, значит, у него не все классно. Но за этим стоит еще желание попробовать что-то новое в жизни»

Теги сборная России Александр Энберт женское катание Евгения Медведева переходы Фигурное катание

Евгения Медведева высказалась о причинах переходов спортсменов к другим тренерам.

– Даже без фамилий, как ты думаешь – почему вообще топовые спортсмены [меняют тренеров]? Что они ищут? Ты сама же, кстати, тоже меняла, будучи топовым спортсменом.

– Да у всех разные, на самом деле, причины. Но в основном это какие-то разлады, естественно. Будем честными: спортсмен не уходит, когда у него все классно. Если спортсмен уходит, значит, у него не все классно, не все гладко.

Но за этим стоит еще, не считая проблем, желание попробовать что-то новое в своей жизни. Посмотреть, что да как вообще, «из-за забора вылезти». Иногда любопытство играет.

Люди, прежде всего топовые спортсмены, переходят к обстановке. Хотят сменить обстановку: либо напряженную на более лайтовую, либо лайтовую на более напряженную, чтобы выигрывать. Все. Дело в обстановке, – сказала двукратная чемпионка мира в ютуб-блоге Александра Энберта.

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105 комментариев

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Lilek Li
У Женечки была не лайтовая ситуация перед ОИ. Юниорку не придержали)
+81
-32
+49
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Mari Gams
Правильно все сказала !
И хорошо , что у спортсменов есть выбор .
+67
-21
+46
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Соня Розенфельд
Абсолютно верно.А ещё - это личное дело каждого, а не посторонних людей) Каждый сам разберётся, куда переходить, и только сам человек знает истинную причину) Наше дело поддержать любимых спортсменов❤️
+49
-6
+43
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Сашуля П
Тут не поспоришь, каждый для себя ищет что-то новое, когда не устраивает его нынешнее положение. Выход из зоны комфорта может быть как в плюс, так и в минус, время покажет.
+43
-9
+34
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Екатерина Ивановская
Это только в России к переходам относятся как к предательству? Если мне не нравятся на работе отношение руководства, заработная плата, коллектив, я должна через силу сидеть или искать комфортное место?
+48
-14
+34
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Аленка_76
Полностью согласна с Женей!
+44
-13
+31
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Yulia333
Я не понимаю, теперь на ветках с Медведевой по целому десанту ботов высаживается ?
+46
-15
+31
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Jane Earlosofical
я уж думала мне одной бросились в глаза странности в комментариях Медведевой. а нет... не показалось
+36
-9
+27
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Светлана Архипова
Наверное, спортсменов, переходящих к другому тренеру, прекрасно поймут те, кто хотя бы раз переходил к другому работодателю.
+30
-4
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Wayne Gretzky 99
Глубоко. Перечитываю и восхищаюсь: если спортсмен уходит, значит не все классно…
Классно, но не все…
Читал пейджер, много думал…
+40
-16
+24
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OlgaCh
Все правильно Женя сказала 👍 от добра добра не ищут.
+32
-9
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Соня Розенфельд
Ответ Yulia333
Я не понимаю, теперь на ветках с Медведевой по целому десанту ботов высаживается ?
Ага, высоко интеллектуальный десант ботов, ИИ отдыхает)
+28
-7
+21
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Tytti
Все по факту. Согласна с Женей
+37
-16
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Мила Расковалова
Права Евгения ,что есть необходимость сменить обстановку. Чувство, что развитие остановилось, а желание катать осталось , у неординарных спортсменов вызывает потребность в смене подхода к его личным возможностям,прокатам
+24
-4
+20
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hello_YOU
Что правда, то правда. Жене ли не знать.

И прежде, чем писать свои «остроумные» комментарии, обратите внимание, что источником является влог Энберта, что означает, что это обычная повседневная беседа двух друзей, а не официальное заявление или интервью Жени.
+33
-15
+18
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76yjgh98tr675dyt45
Админы ещё и чистят комментарии с фактом того что темы с медвевой заполнили ники созданные в один день или с разницей в неделю. Очень не красиво.
+26
-9
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Галина Щетина
Ответ Самасебезвезда
"Люди, прежде всего топовые спортсмены, переходят к обстановке." Это она о чем? Это она Орсера шкафом назвала?
Это она про свой канадский вояж, позволившей ей попилить бюджетные баблосики, которых хватило и на новый дом и на обстановку
+27
-10
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Светлана М
Все правильно сказала. Не крепостные. Всегда переходили, переходят и будут переходить. Ничего криминального нет в этом
+31
-14
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Анна Селькина
Ответ 76yjgh98tr675dyt45
Да, есть такое. Причём так откровенно сделано все.
Не понятно, что значит "сделано все"? Т.е. когда в каждом комментарии про Женю гадости - это нормально и подозрений ни у кого не вызывает, а если начали писать хорошее, то сразу боты? Вы думаете, нет людей, которые к Жене хорошо относятся?
+26
-10
+16
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в один из месяцОВ
"Всё правильно сказала" - написала кучка свидетелей квадосальхова, а вернее одного-двух маргиналов, пишущих с 15 разных аккаунтов через ВПН...)
+28
-13
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Мария Коваленко
Согласна с Женей.
каждый ищет для себя что-то лучшее, пробует новую обстановку, условия. А вот правильно это или нет покажет только время, самый строгий судья.
+26
-11
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Татьяна Кот
Всё правильно Женя говорит, спортсмены хотят развиваться, идти вперёд смена тренера это нормально!
+32
-17
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Lilek Li
Ответ nikolett
Вы не устали этот бред выдуманный повторять? Такое просто невозможно. Медведева знала это точно. Она же умная девочка была всегда. зачем ей приписывать чужие слова? И вы точно знаете, кто их выдумал.
умная? не смешите мои тапки))
+27
-13
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Самасебезвезда
"Люди, прежде всего топовые спортсмены, переходят к обстановке." Это она о чем? Это она Орсера шкафом назвала?
+26
-12
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Елена Спирина
Согласна с каждым словом. Любой спортсмен ищет, где ему будет комфортней тренироваться., чтобы достичь результата
+26
-12
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