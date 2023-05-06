Медведева о переходах: «Если спортсмен уходит, значит, у него не все классно. Но за этим стоит еще желание попробовать что-то новое в жизни»
Евгения Медведева высказалась о причинах переходов спортсменов к другим тренерам.
– Даже без фамилий, как ты думаешь – почему вообще топовые спортсмены [меняют тренеров]? Что они ищут? Ты сама же, кстати, тоже меняла, будучи топовым спортсменом.
– Да у всех разные, на самом деле, причины. Но в основном это какие-то разлады, естественно. Будем честными: спортсмен не уходит, когда у него все классно. Если спортсмен уходит, значит, у него не все классно, не все гладко.
Но за этим стоит еще, не считая проблем, желание попробовать что-то новое в своей жизни. Посмотреть, что да как вообще, «из-за забора вылезти». Иногда любопытство играет.
Люди, прежде всего топовые спортсмены, переходят к обстановке. Хотят сменить обстановку: либо напряженную на более лайтовую, либо лайтовую на более напряженную, чтобы выигрывать. Все. Дело в обстановке, – сказала двукратная чемпионка мира в ютуб-блоге Александра Энберта.
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И хорошо , что у спортсменов есть выбор .
Классно, но не все…
Читал пейджер, много думал…
И прежде, чем писать свои «остроумные» комментарии, обратите внимание, что источником является влог Энберта, что означает, что это обычная повседневная беседа двух друзей, а не официальное заявление или интервью Жени.
каждый ищет для себя что-то лучшее, пробует новую обстановку, условия. А вот правильно это или нет покажет только время, самый строгий судья.