«Я померила – очень круто смотрится, мне понравилось». Синицина рассказала об олимпийском платье, которое было сшито по лекалам костюма Навки
Синицина и Кацалапов ответили на вопрос о сравнениях с Навкой и Костомаровым.
– Как вам было сравнение с Навкой и Костомаровым?
Кацалапов: Это прекрасное сравнение, гораздо лучше, с чем нас сравнивали, когда мы встали в пару. Что сказать? У Вики с Таней есть банальное сходство в цвете волос, в фигуре – они высокие красивые блондинки.
– Я знаю, что одно из платьев Вики было сшито по лекалам Таниного платья. Жулин мне сказал, что никому он не мог это предложить, потому что никому не подходило, а на тебя село, будто оно делалось для тебя.
Синицина: Да, так и есть. Это было платье для олимпийской произвольной программы. Это было мимолетно: просто попробуй. И мы приложили, я померила – очень круто смотрится, и самое главное – мне очень понравилось. Я такой человек, что если мне не нравится, то я в этом не выйду на лед.
– Это в тебя вдохнула уверенность: если она выиграла Олимпиаду, то и я тоже?
Синицина: Нет, этой мысли вообще не было. Мне было важно, чтобы я себя чувствовала уверенно, чтобы мне нравилось.
Кацалапов катал бесконечные нудли в ПП, чтоб гляди того не навернуться на твиззлах, сам Жулин признавался, что ставит так, чтоб Никиту не унесло.
Выдающиеся могут хоть рок-н-ролл, хоть мемориал.
А СК так и остались парой без лица, ну назовите мне их прогу, ставшую прям визитной карточкой, которую вспоминают сразу все при упоминании этой пары.
Мне вспоминается только музыка - бесконечный Рахманинов, а танца не вспоминается вообще.
Да, еще они мне запомнятся как самая странно одетая пара, при прекрасных фигурах вечные рубища, лохмотья и ночнушки
Навка была характерная, как и Костомаров
В отличии от