«Я померила – очень круто смотрится, мне понравилось». Синицина рассказала об олимпийском платье, которое было сшито по лекалам костюма Навки

Синицина и Кацалапов ответили на вопрос о сравнениях с Навкой и Костомаровым.

– Как вам было сравнение с Навкой и Костомаровым?

: Это прекрасное сравнение, гораздо лучше, с чем нас сравнивали, когда мы встали в пару. Что сказать? У Вики с Таней есть банальное сходство в цвете волос, в фигуре – они высокие красивые блондинки.

– Я знаю, что одно из платьев Вики было сшито по лекалам Таниного платья. Жулин мне сказал, что никому он не мог это предложить, потому что никому не подходило, а на тебя село, будто оно делалось для тебя.

: Да, так и есть. Это было платье для олимпийской произвольной программы. Это было мимолетно: просто попробуй. И мы приложили, я померила – очень круто смотрится, и самое главное – мне очень понравилось. Я такой человек, что если мне не нравится, то я в этом не выйду на лед.

– Это в тебя вдохнула уверенность: если она выиграла Олимпиаду, то и я тоже?

Синицина: Нет, этой мысли вообще не было. Мне было важно, чтобы я себя чувствовала уверенно, чтобы мне нравилось.