«Я померила – очень круто смотрится, мне понравилось». Синицина рассказала об олимпийском платье, которое было сшито по лекалам костюма Навки

Теги Татьяна Навка Роман Костомаров сборная России танцы на льду Никита Кацалапов Виктория Синицина Фигурное катание

Синицина и Кацалапов ответили на вопрос о сравнениях с Навкой и Костомаровым.

– Как вам было сравнение с Навкой и Костомаровым?

Кацалапов: Это прекрасное сравнение, гораздо лучше, с чем нас сравнивали, когда мы встали в пару. Что сказать? У Вики с Таней есть банальное сходство в цвете волос, в фигуре – они высокие красивые блондинки.

– Я знаю, что одно из платьев Вики было сшито по лекалам Таниного платья. Жулин мне сказал, что никому он не мог это предложить, потому что никому не подходило, а на тебя село, будто оно делалось для тебя.

Синицина: Да, так и есть. Это было платье для олимпийской произвольной программы. Это было мимолетно: просто попробуй. И мы приложили, я померила – очень круто смотрится, и самое главное – мне очень понравилось. Я такой человек, что если мне не нравится, то я в этом не выйду на лед.

– Это в тебя вдохнула уверенность: если она выиграла Олимпиаду, то и я тоже?

Синицина: Нет, этой мысли вообще не было. Мне было важно, чтобы я себя чувствовала уверенно, чтобы мне нравилось.

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19 комментариев

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Brokkoli
Столько ночнушек было, сразу и не вспомнишь о чем речь
+41
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Елена Ноздрина
Вообще-то Жулин из Синициной сделал вторую Навку. Индивидуальности и собственной харизмы как не было так она и не появилась.Научил он ее хорошо. Но без Каца, с другим партнером, такого результата не было бы.А Никита, на мой взгляд, самый выдающийся партнер в истории наштх танцеа
+16
0
+16
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Vendetta4111323
Ответ Елена Ноздрина
Вообще-то Жулин из Синициной сделал вторую Навку. Индивидуальности и собственной харизмы как не было так она и не появилась.Научил он ее хорошо. Но без Каца, с другим партнером, такого результата не было бы.А Никита, на мой взгляд, самый выдающийся партнер в истории наштх танцеа
Гхм, это при живом-то Платове.
Кацалапов катал бесконечные нудли в ПП, чтоб гляди того не навернуться на твиззлах, сам Жулин признавался, что ставит так, чтоб Никиту не унесло.
Выдающиеся могут хоть рок-н-ролл, хоть мемориал.

А СК так и остались парой без лица, ну назовите мне их прогу, ставшую прям визитной карточкой, которую вспоминают сразу все при упоминании этой пары.

Мне вспоминается только музыка - бесконечный Рахманинов, а танца не вспоминается вообще.
Да, еще они мне запомнятся как самая странно одетая пара, при прекрасных фигурах вечные рубища, лохмотья и ночнушки
+12
-2
+10
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Princess23
Ответ Brokkoli
Столько ночнушек было, сразу и не вспомнишь о чем речь
я так понимаю это про ОИ платье которое больше то ли на фартук то ли на погузник было похоже
+10
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mahatma_gandi
Ответ Елена Ноздрина
Вообще-то Жулин из Синициной сделал вторую Навку. Индивидуальности и собственной харизмы как не было так она и не появилась.Научил он ее хорошо. Но без Каца, с другим партнером, такого результата не было бы.А Никита, на мой взгляд, самый выдающийся партнер в истории наштх танцеа
Ну уж нет)
Навка была характерная, как и Костомаров
В отличии от
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Алина Бель
Ответ Евгений Румкин
Платье шикарное. Вика и Никита Настоящие Олимпийские Чемпионы!!!!!!
им до чемпионов как до Луны) при том, что Вика, конечно сделала шикарный рывок. Но с Ильиных у Кацалапова была гениальная пара, а с Викой - просто хорошая. Природу не обманешь)
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22somebody22
То,с чем Вас сравнивали стало олимпийскими чемпионами,а Вы так и остались копией Навки/Костомарова.Жулину позор.
+6
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mahatma_gandi
Ответ Brokkoli
Столько ночнушек было, сразу и не вспомнишь о чем речь
Вот реально, не помню даже в чем они были..
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KMR
Так она же Навка номер #2. Не зря же она у Жулина
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Анна Беляева
ребят, ну тексты-то вычитывать надо, да? У вас огромная аудитория как никак!
+2
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Адам Нинуху
я думал кто же это померла а оказалось просто померила
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На Пекин
Ответ Анна Беляева
ребят, ну тексты-то вычитывать надо, да? У вас огромная аудитория как никак!
Орфография сохранена))
+2
-1
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Анастасия Лукьянова
Ответ Vendetta4111323
Гхм, это при живом-то Платове. Кацалапов катал бесконечные нудли в ПП, чтоб гляди того не навернуться на твиззлах, сам Жулин признавался, что ставит так, чтоб Никиту не унесло. Выдающиеся могут хоть рок-н-ролл, хоть мемориал. А СК так и остались парой без лица, ну назовите мне их прогу, ставшую прям визитной карточкой, которую вспоминают сразу все при упоминании этой пары. Мне вспоминается только музыка - бесконечный Рахманинов, а танца не вспоминается вообще. Да, еще они мне запомнятся как самая странно одетая пара, при прекрасных фигурах вечные рубища, лохмотья и ночнушки
Ну, танго в сезоне 18/19 прям знаковое вышло, нет? Или вы сейчас только про ПП?
+1
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Toba Door
Ответ Brokkoli
Столько ночнушек было, сразу и не вспомнишь о чем речь
Без трусов
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