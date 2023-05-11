Ромэн Агенауэр: «Чиризано и Цимлова уже почти три недели катаются в Монреале. Они пока еще не стали учениками академии»
Тренер Ромэн Агенауэр рассказал о работе с Дарио Чиризано и Денисой Цимловой.
«Дарио и Дениса уже почти три недели катаются у нас (в Монреале). Они пока еще не стали учениками академии — сейчас идет испытательный срок.
Фигуристы сами проявили инициативу, связались с нашей академией, и вот мы присматриваемся друг к другу.
Мне нравится катание Денисы и Дарио. Они очень трудолюбивы, многое умеют, есть перспективы. Думаю, все получится», — сказал Агенауэр.
Ранее сообщалось, что Чешская федерация фигурного катания обратилась к ФФКР по поводу перехода россиянина Чиризано.
Агенауэр: "Мне нравится катание Денисы и Дарио. Они очень трудолюбивы, многое умеют, есть перспективы."
То есть в Монреале разглядели перспективы, а в России - нет. А потом удивляемся, что наши танцы в *опе.
Дарио и Дениза оказывается те ещё партизаны))
Успехов с испытательным сроком! "Начальник" хорошо отзывается, значит перспективы есть)