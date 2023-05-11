Ромэн Агенауэр: «Чиризано и Цимлова уже почти три недели катаются в Монреале. Они пока еще не стали учениками академии»

Тренер Ромэн Агенауэр рассказал о работе с Дарио Чиризано и Денисой Цимловой.

«Дарио и Дениса уже почти три недели катаются у нас (в Монреале). Они пока еще не стали учениками академии — сейчас идет испытательный срок.

Фигуристы сами проявили инициативу, связались с нашей академией, и вот мы присматриваемся друг к другу.

Мне нравится катание Денисы и Дарио. Они очень трудолюбивы, многое умеют, есть перспективы. Думаю, все получится», — сказал Агенауэр.

Ранее сообщалось, что Чешская федерация фигурного катания обратилась к ФФКР по поводу перехода россиянина Чиризано.