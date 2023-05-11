Ромэн Агенауэр: «Чиризано и Цимлова уже почти три недели катаются в Монреале. Они пока еще не стали учениками академии»

Теги танцы на льду Ромэн Агенауэр Матч ТВ Дарио Чиризано Дениса Цимлова Фигурное катание

Тренер Ромэн Агенауэр рассказал о работе с Дарио Чиризано и Денисой Цимловой.

«Дарио и Дениса уже почти три недели катаются у нас (в Монреале). Они пока еще не стали учениками академии — сейчас идет испытательный срок.

Фигуристы сами проявили инициативу, связались с нашей академией, и вот мы присматриваемся друг к другу.

Мне нравится катание Денисы и Дарио. Они очень трудолюбивы, многое умеют, есть перспективы. Думаю, все получится», — сказал Агенауэр.

Ранее сообщалось, что Чешская федерация фигурного катания обратилась к ФФКР по поводу перехода россиянина Чиризано. 

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4 комментария

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MockingBird
ТАТ: "Мы сможем спокойно обойтись без него. Они никак не показали себя".
Агенауэр: "Мне нравится катание Денисы и Дарио. Они очень трудолюбивы, многое умеют, есть перспективы."

То есть в Монреале разглядели перспективы, а в России - нет. А потом удивляемся, что наши танцы в *опе.
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ТатьянаВл
Пусть у Дарио и Денисы все получится, и их зачислят в академию! Это сейчас место силы в танцах, будет интересно на них посмотреть!
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MockingBird
Уже почти три недели?
Дарио и Дениза оказывается те ещё партизаны))
Успехов с испытательным сроком! "Начальник" хорошо отзывается, значит перспективы есть)
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Татьяна Жеребцова
Очень хочется,чтобы у Дарио все получилось
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