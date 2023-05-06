Марк Кондратюк выступил на ледовом шоу в Монголии под песню Dschinghis Khan

Марк Кондратюк представил на ледовом шоу в Монголии номер под песню Dschinghis Khan.

Отрывок выступления опубликовал журналист Константин Лесик.

Российские фигуристы 6 и 7 мая участвуют в шоу в Улан-Баторе. Помимо Кондратюка, там выступают Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев и другие.

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