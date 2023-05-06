Марк Кондратюк выступил на ледовом шоу в Монголии под песню Dschinghis Khan

Теги сборная России видео мужское катание Марк Кондратюк ледовые шоу Фигурное катание

Марк Кондратюк представил на ледовом шоу в Монголии номер под песню Dschinghis Khan.

Отрывок выступления опубликовал журналист Константин Лесик. 

Российские фигуристы 6 и 7 мая участвуют в шоу в Улан-Баторе. Помимо Кондратюка, там выступают Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев и другие.

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23 комментария

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Ирина С
Думаю это правильная идея: не просто приехать в другую страну, да ещё такую колоритную, и что-то откатать, а сделать номер, который будет понятен и приятен зрителям. У него похоже и костюм в национальном стиле. Молодец, Марк.
+22
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+18
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steelhard
Ответ Tresk2
Монголы ждали Алинку в парике.
Нет, монголы ждали вас, чтобы поскакать по степи)
+14
-4
+10
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Е...С
Получили кучу эмоций зрители, здорово.
+12
-3
+9
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ОлесяОлеська
Приятно что наших фигуристов встретили тепло, да и зал полный. Ребята наши молодцы.
+10
-3
+7
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Still Running
МиГи тоже под монгольскую песню номер показали. Здорово, что ребята так подготовились к монгольской публике!
+4
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Даша Лавренова
Ответ Алексей Токарев
Как же сложно латиницей "Ч" написать, аж 4 буквы пришлось потратить.
Это по-немецки так. По-английски Genghis Khan. Хотя обычно Ч передается как CH
+3
0
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Галина Александрова
Шикарный Марк!!!
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-4
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Book Reader
Ответ Новый Орлеан
Говорят что потомки тех монголов - калмыки. А нынешние - халха никакого отношения к чингисхану не имеют.
Лгут. Борджигин-Халха и есть род Темуджин /Чингис хан/-а. А калмыки да, были одним из многих Монгольских племён, как и буряты.
+2
0
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Альфира Смирнова
Ответ ОлесяОлеська
Приятно что наших фигуристов встретили тепло, да и зал полный. Ребята наши молодцы.
Steppe Arena на 3500 зрителей
+6
-4
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ВИван
Очень интересно, молодец!
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olvl
Ответ Tresk2
Монголы ждали Алинку в парике.
Возможно, и ждали.
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sport-forever
Отличный номер, под перепевку известной немецкой группы на монгольском, да и Марк с образом, как всегда, справился на все сто! Оба номера этническими получились. Но ВВ и турецкими образами нас уже не удивишь, а вот образ монгольского воина очень оригинален, но не менее органичен.
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Аленка_76
Молодец Марк!
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Светлана М
Молодец, Марк!
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Татьяна Халикова
Марк, молодец! Ярко, весело, публика подпевала. Надеюсь, это не последний визит нашей Сборной.
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Галина Александрова
Ответ Tresk2
Монголы ждали Алинку в парике.
Сашу - русалку.
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Алексей Токарев
Как же сложно латиницей "Ч" написать, аж 4 буквы пришлось потратить.
+3
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Сейлем Сэйберхеген
Отличное шоу, народа тьма, а где-то финские трансы и лесбо пары катаются при пустых трибунах. Таков мир.
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Новый Орлеан
Ответ Ирина С
Думаю это правильная идея: не просто приехать в другую страну, да ещё такую колоритную, и что-то откатать, а сделать номер, который будет понятен и приятен зрителям. У него похоже и костюм в национальном стиле. Молодец, Марк.
Говорят что потомки тех монголов - калмыки. А нынешние - халха никакого отношения к чингисхану не имеют.
+2
-2
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Юри Юри
Ответ Новый Орлеан
Говорят что потомки тех монголов - калмыки. А нынешние - халха никакого отношения к чингисхану не имеют.
Потомки - это мы, буряты
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