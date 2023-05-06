Марк Кондратюк выступил на ледовом шоу в Монголии под песню Dschinghis Khan
Марк Кондратюк представил на ледовом шоу в Монголии номер под песню Dschinghis Khan.
Отрывок выступления опубликовал журналист Константин Лесик.
Российские фигуристы 6 и 7 мая участвуют в шоу в Улан-Баторе. Помимо Кондратюка, там выступают Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев и другие.
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