Камила Валиева: «С праздником 9 мая! Помним! Гордимся!»

Теги сборная России фото Камила Валиева День Победы Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева опубликовала поздравление с Днем Победы.

«С праздником 9 мая! Помним! Гордимся!» – написала спортсменка, показав два архивных фото.

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33 комментария

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Ridl
С праздником!!! Почтим память погибшим!!!
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Беглый*
С великим праздником и Камилу, и всех настоящих россиян!
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AminO2
Камила, молодец! С праздником Великой Победы над нацизмом!
+19
-1
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Храбрая виолончелистка
Мир другой и эпоха другая,
В лету канула даже страна.
Но весною девятого мая,
День Победы на все времена!
+19
-1
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NataliaB.3003
Ками умница. Присоединяюсь к этому поздравлению - всех граждан с этим Великим Праздником Победы и Днём Памяти!💗🌾💐
+19
-4
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Lapo Elkann
Спасибо Камиле .
«С праздником 9 мая! Помним! Гордимся!»
Я горжусь своим 27 летним красавцем дедом, погиб в декабре .1941 -го.
+17
-2
+15
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Бу!
Молодец, Камила! Не отмолчалась. С праздником!
+19
-5
+14
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<vella>
из действующих топ-фигуристок/ов одна Камила не побоялась поздравить с праздником?
остальные побоялись себе навредить?
как бы мы не относились к СВО (а здесь страна разделилась на 2 лагеря - за и против),
но 9 Мая это особый праздник - день когда закончилась кровопролитнейшая четырехлетняя война, и наконец-то наши деды, прадеды, бабушки и пробабушки смогли вернуться к мирной жизни.
и стесняться этого праздника (как некоторые) не надо.
та война была народной.
С Праздником!
Камила, ты молодец.
+17
-3
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Александр Шульгин
Ответ ретроградный меркурий
По-моему, таких в России крайне мало. Есть те, для кого это день памяти и скорби, а для кого-то - праздник победобесия
Этот день именно день победы, а не памяти и скорби для это есть другие дни например 22 июня. А победобесие у вас в голове.
+13
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СемёнСемёныч
Всех с праздником Победы! Помним всегда.
Сердца наши любят, глаза наши помнят.
+11
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Вадим flanec
Ответ Беглый*
С великим праздником и Камилу, и всех настоящих россиян!
Спасибо. И вас с Днём Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
+13
-3
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Додик Аксель
Историю свою надо знать, помнить и чтить ! Благодаря кому мы живём и будут жить наши потомки. Всех с праздником Великой Победы !
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Ирина Иванова
Сегодня, в ожидании вердиктов МОК, ISU и др. о критериях идеологической "нейтральности/стерильности" спортсменов, публичное высказывание о Дне Победы - это поступок, независимо от предпосылок и последствий.
+17
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Беглый*
Ответ ретроградный меркурий
По-моему, таких в России крайне мало. Есть те, для кого это день памяти и скорби, а для кого-то - праздник победобесия
Что есть, то есть) Всё равно я считаю куда лучше напиться, испытывая победобесие, чем стирать под корень память и начинать праздновать день Европы, которая за пару месяцев легла под Гитлера.
+16
-7
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Беглый*
Ответ ретроградный меркурий
А кого вы считаете ненастоящими россиянами?
Тех, для кого этот праздник уже как бы и не праздник. Тех, кто недостаточно осведомлён или забыл, благодаря кому и благодаря чему, он сейчас дышит.
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Светлана М
С Днем Победы!
+8
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ДИОНИС
Поздравляю всех с Великим праздником! С Днём Победы!!
Светлая память всем погибшим в годы Великой Отечественной войны!
+7
0
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Мария Коваленко
С праздником Великой Победы ❤
+7
0
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Вадим flanec
Камила 💓
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Vladimir Arutin
Ответ <vella>
из действующих топ-фигуристок/ов одна Камила не побоялась поздравить с праздником? остальные побоялись себе навредить? как бы мы не относились к СВО (а здесь страна разделилась на 2 лагеря - за и против), но 9 Мая это особый праздник - день когда закончилась кровопролитнейшая четырехлетняя война, и наконец-то наши деды, прадеды, бабушки и пробабушки смогли вернуться к мирной жизни. и стесняться этого праздника (как некоторые) не надо. та война была народной. С Праздником! Камила, ты молодец.
Самоделкина выложила пост с поздравлением раньше Камилы .Фигуристка Самоделкина поздравила с Днем Победы, зачитав трогательный стих, написанный ее отцом: видео
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Syndycate
Всех с праздником! Камила умничка, не побоялась и сделала пост, в отличии от многих других фигуристов, которые раньше хайпили, а теперь их что-то не слышно
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ArishaK
Молодец, Камила! Не отмолчалась. С Днём Великой Победы всех! Этот подвиг народов нашей страны нельзя забывать.
+5
-1
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Мариядиас
Ответ Сергей Буровицкий
Тоже удивляет что фигуристы не поздравляют с этим общим праздником, которого не надо стыдиться.
Как можно по отсутствию сторис или поста в соц. сетях сделать вывод о том, что кто то стыдится этого праздника?
И, кстати, многие поздравляли:Коляда, Ковалёв, Кацалапов. Аня Щербакова в том году по телевидению рассказывала о прадедушка своих..
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Сергей Буровицкий
Ответ <vella>
из действующих топ-фигуристок/ов одна Камила не побоялась поздравить с праздником? остальные побоялись себе навредить? как бы мы не относились к СВО (а здесь страна разделилась на 2 лагеря - за и против), но 9 Мая это особый праздник - день когда закончилась кровопролитнейшая четырехлетняя война, и наконец-то наши деды, прадеды, бабушки и пробабушки смогли вернуться к мирной жизни. и стесняться этого праздника (как некоторые) не надо. та война была народной. С Праздником! Камила, ты молодец.
Тоже удивляет что фигуристы не поздравляют с этим общим праздником, которого не надо стыдиться.
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Syndycate
Ответ <vella>
из действующих топ-фигуристок/ов одна Камила не побоялась поздравить с праздником? остальные побоялись себе навредить? как бы мы не относились к СВО (а здесь страна разделилась на 2 лагеря - за и против), но 9 Мая это особый праздник - день когда закончилась кровопролитнейшая четырехлетняя война, и наконец-то наши деды, прадеды, бабушки и пробабушки смогли вернуться к мирной жизни. и стесняться этого праздника (как некоторые) не надо. та война была народной. С Праздником! Камила, ты молодец.
Так и есть👍👏
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