Камила Валиева: «С праздником 9 мая! Помним! Гордимся!»
Фигуристка Камила Валиева опубликовала поздравление с Днем Победы.
«С праздником 9 мая! Помним! Гордимся!» – написала спортсменка, показав два архивных фото.
Фигуристка Камила Валиева опубликовала поздравление с Днем Победы.
«С праздником 9 мая! Помним! Гордимся!» – написала спортсменка, показав два архивных фото.
В лету канула даже страна.
Но весною девятого мая,
День Победы на все времена!
«С праздником 9 мая! Помним! Гордимся!»
Я горжусь своим 27 летним красавцем дедом, погиб в декабре .1941 -го.
остальные побоялись себе навредить?
как бы мы не относились к СВО (а здесь страна разделилась на 2 лагеря - за и против),
но 9 Мая это особый праздник - день когда закончилась кровопролитнейшая четырехлетняя война, и наконец-то наши деды, прадеды, бабушки и пробабушки смогли вернуться к мирной жизни.
и стесняться этого праздника (как некоторые) не надо.
та война была народной.
С Праздником!
Камила, ты молодец.
Сердца наши любят, глаза наши помнят.
Светлая память всем погибшим в годы Великой Отечественной войны!
И, кстати, многие поздравляли:Коляда, Ковалёв, Кацалапов. Аня Щербакова в том году по телевидению рассказывала о прадедушка своих..