«Ты – уникальная девочка, и всегда такой была». Первый тренер Валиевой поделилась архивными кадрами с Камилой

Первый тренер Камилы Валиевой поделилась архивными кадрами с фигуристкой.

26 апреля Валиевой исполнилось 17 лет.

«Обещала поделиться архивными кадрами сегодняшней именинницы Камилы Валиевой. Мне повезло стать ее первым тренером.

В далеком 2010 году в Казани я вела группу детей 2004-2005 года рождения. И где-то в середине сезона к нам в группу присоединилась маленькая, но очень смышленая девочка 2006 года рождения. Удивительно, но в четыре года Камила очень чисто говорила!

Невзирая на то, что Камила была младше своих одногруппников на год, а кого-то и на два, девочка быстро стала одним из лидеров группы.

Чтобы достичь результатов в спорте высших достижений, должно сложиться много факторов. У Камилы был виден потенциал. Девочка хорошо координирована, растянута, выворотность отличная. Быстро схватывала всю информацию и догоняла детей в группе. С детьми 4-6 лет мы много играли в различные эстафеты, и Камила стремилась всегда прийти первой к финишу, что говорит о ее лидерских качествах.

Мама развивала ребенка по всем фронтам, что тоже очень важно с детстве. Камила ходила на художественную гимнастику, в балетную студию.

Еще помню, как мы ездили на соревнования в Буинск, в Чистополь, в Зеленодольск. Потом Камила поехала на соревнования в Москву в УОР и выиграла там старт с программой «Валенки»!

Помню, как мы катались на катке в «Меге». И там был охранник (правда, не помню, как его зовут), который всегда при виде Камилы говорил: вот эта девочка точно будет чемпионкой... Этот момент мне почему-то хорошо запомнился.

Еще помню момент, когда Камила приехала на «Ривьеру» покататься, а перед этим мама ее в детский сад свозила. Я спрашиваю: «Камила, а что ты в садике делала?» А Камила ответила: «Кушала», – написала Ксения Иванова.

«Камила, с днем рождения тебя! Будь счастлива! Ты – уникальная девочка, и всегда такой была!» – добавила тренер.

«Ледовая фея, я хочу, чтобы у меня все получилось в программе». Милое письмо 6-летней Камилы Валиевой