Фигуристы посетили афтепати на шоу в Монголии: Валиева в брючном костюме, Синицина и Тарасова в длинных платьях

Российские фигуристы посетили афтепати на шоу в Улан-Баторе.

«У нас закончилось шоу в Монголии, сейчас у нас прием. Мы в очень красивых платьях, костюмах. Давно мы так красиво не одевались. Будем фоткаться, чтобы вы все увидели», – сказала в видео в телеграм-канале .

ФОТО: телеграм-каналы Елизаветы Туктамышевой и Виктории Синициной.

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