Фигуристы посетили афтепати на шоу в Монголии: Валиева в брючном костюме, Синицина и Тарасова в длинных платьях
Российские фигуристы посетили афтепати на шоу в Улан-Баторе.
«У нас закончилось шоу в Монголии, сейчас у нас прием. Мы в очень красивых платьях, костюмах. Давно мы так красиво не одевались. Будем фоткаться, чтобы вы все увидели», – сказала Елизавета Туктамышева в видео в телеграм-канале Камилы Валиевой.
ФОТО: телеграм-каналы Елизаветы Туктамышевой и Виктории Синициной.
Наши фигуристы махнули в Монголию: впереди два шоу и афтепати, в деле даже новый босс Сихарулидзе
Казалось бы, где Монголия, и где фигурное катание, да? А вот нате, пожалуйста. Весьма может быть,токазывается.
Ну молодцы. Сами сияют, а монгольские зрители видимо, на седьмом небе от счастья. Судя по репортажам оттуда, приём им оказали очень тёплый.
Можно было побольше фотографий. Вся надежда на Селенкову.