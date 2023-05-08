Фигуристы посетили афтепати на шоу в Монголии: Валиева в брючном костюме, Синицина и Тарасова в длинных платьях

Теги сборная России фото Елизавета Туктамышева пары женское катание Виктория Синицина Евгения Тарасова Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Российские фигуристы посетили афтепати на шоу в Улан-Баторе.

«У нас закончилось шоу в Монголии, сейчас у нас прием. Мы в очень красивых платьях, костюмах. Давно мы так красиво не одевались. Будем фоткаться, чтобы вы все увидели», – сказала Елизавета Туктамышева в видео в телеграм-канале Камилы Валиевой.

ФОТО: телеграм-каналы Елизаветы Туктамышевой и Виктории Синициной.

Наши фигуристы махнули в Монголию: впереди два шоу и афтепати, в деле даже новый босс Сихарулидзе

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63 комментария

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nikolett
Красивые и счастливые. Видно, что очень хорошо провели время. Столько впечатлений привезут из Монголии.
Казалось бы, где Монголия, и где фигурное катание, да? А вот нате, пожалуйста. Весьма может быть,токазывается.
Ну молодцы. Сами сияют, а монгольские зрители видимо, на седьмом небе от счастья. Судя по репортажам оттуда, приём им оказали очень тёплый.
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КакойТыНафигТанкист
Организация и прием лучше, чем на ЧМ и ЧЕ!
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шампион
Петросян на первом фото: некогда мне тут с вами позировать, пойду пирожных наверну, пока Этери не видит
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Фадейка
Красивущие
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ВИван
Какие все красивые! Хочется побольше фоток и видео)
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Додик Аксель
У всех хорошее настроение, радостные и счастливые лица. Поездка в Монголию была интересной и познавательной для наших фигуристов. Себя показали во всей красе. Молодцы !
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Алексей Токарев
Умеют монголы провожать так, чтоб хотелось вернутся.
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Elena Polkina
Реально красиво и со вкусом. Даже малышка Аделька в наряде , подходящем для ее возраста.
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Максим Медов
Европе нужно брать пример у Монголии в плане организации.
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Milorada K
Ответ Бедоносец
С Женей Медведевой любое афтепати всегда было похоже на праздник высокой моды. Уникального чувства стиля и бессменный флагман российской сборной потому что.🙏
Особенно в бабушкином пледе с помпонами блистала. Уникальное чувство стиля. Так больше никто не может.
+24
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Виктория Устинова
Стильные и счастливые!
+22
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Адриана
Классные фотки! Все красавишны и красавцы!
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Альфира Смирнова
Ответ Tatiana Klm
А уж с Родниной какие афтепати бывали!
бедоносец свихнулся вовсе
+12
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Татьяна Семёновна
Золотые наши мальчики и девочки! Радостно за вас, что на такой шикарной ноте, с отличным настроением вы вернетесь домой. Многие из вас отправят свои конечки в "отпуск", а сами поедут в теплые края. Хорошо всем отдохнуть, набраться сил, у кого экзамены - сдать на отлично. Ждем всех в новом сезоне повзрослевших, еще больше похорошевших и готовых к борьбе за места на пьедесталах тех турниров, которые запланированы на 23-24гг! Ждем!
+15
-3
+12
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Tatiana Klm
Ответ Бедоносец
С Женей Медведевой любое афтепати всегда было похоже на праздник высокой моды. Уникального чувства стиля и бессменный флагман российской сборной потому что.🙏
А уж с Родниной какие афтепати бывали!
+11
0
+11
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Флер де Лис
Вика шикарная.
+14
-3
+11
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Слава Быков
Вика просто прелесть
+14
-3
+11
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olvl
Все довольные, счастливые, нарядные, красивые, приятно посмотреть. Отличная получилась поездка. Можно только порадоваться за наших фигуристов.
+11
-1
+10
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Зямлянин
От Тарасовой всегда исходит какой-то очень положительный Вайб внутренней доброты и искренности (в отличие от ее партнёра). Смотришь на неё и настроение поднимается.
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S Olga
Какие все красивые! Приятно посмотреть.
+9
-1
+8
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Lapo Elkann
Синицина главная красотка ФК.
Можно было побольше фотографий. Вся надежда на Селенкову.
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Toba Door
Счастливые в браке женщины уже выглядят прекрасно Женя и Виктория красотки
+11
-4
+7
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фуфырка
Ответ Мария Курникова
Заметьте, по Алиначке никто не скучает!
И по Сашеньке тоже.
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Kareglazaya
Ответ 22somebody22
Что не мероприятие,то на Валиевой очередной мамашин костюм: немодный и абсолютно ей не по размеру,фигуре и возрасту🤦 Есть же деньги,неужели сама себе купить не может красивые вечерние наряды?
Костюм красивый и элегантный, просто он для более взрослой дамы. А у Камилы внешность пока что детская.
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ОлесяОлеська
Отличное и праздничное настроение у наших замечательных фигуристов! Классные фотки.
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