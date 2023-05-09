Александр Волков: «Если Плющенко считает, что судили неправильно и может это аргументировать, значит, он, по идее, прав»

Теги Евгений Плющенко сборная России судьи Александр Волков Фигурное катание

Александр Волков считает, что Евгений Плющенко имел право критиковать судейство.

Плющенко раскритиковал судейство после первенства России среди юниоров.

– Как вы оцениваете работу судейской комиссии в прошедшем сезоне? Оценки на внутренних стартах доходили почти до 300 баллов, это уже уровень Юдзуру Ханю и Нейтана Чена.

– Вообще на это внимания не обращаю. Я провожу турниры внутри своей страны. Я скажу судьям, давайте третий юношеский начнем судить условно от шестерок. Да, это будет неправильно, но это мой турнир. Это я условно говорю.

Дома можно ставить все, что угодно. Таких было много-много случаев. Дома спортсмен получает одно, приезжает на чемпионат мира, получает другой компонент и уровни вращения. Не знаю, зачем завышать оценки.

В этом году десятки разбрасывались влево-право. Ханю, мне кажется, не так часто десятки получал, а он – один из величайших одиночников в мире. Мне это не нравится, но я не судил эти соревнования, ничего сказать не могу.

– В прошедшем сезоне произошел инцидент с оценками на соревнованиях, на которые отреагировал Евгений Плющенко. Стоит ли расценивать созыв комиссии по этике по этому вопросу как цензуру и запрет критиковать деятельность судей?

– Женя высказал недовольство судейством, это его личное мнение. Если он считает, что судили неправильно и может это аргументировать, значит, он, по идее, прав. Не смотрел турниры с его спортсменами, но слышал, что там что-то не так оценили.

Судить чужих спортсменов я не имею права. Не важно, будь это Женя Плющенко, Этери Тутберидзе, каждый имеет право высказать свою точку зрения. А собирать комиссии, я считаю, совершенно неправильно, – сказал тренер.

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

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29 комментариев

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Валерий Петров
Аргументированно оценить - это значит с цифрами по конкретным протоколам, и с учетом КП, как сделала Федченко например. А голословное "они прыгнули больше ультраси, а значит должны победить" это не аргументация, вон Малинин может подтвердить
+56
-5
+51
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ретроградный меркурий
"Судить чужих спортсменов я не имею права". Лицемерие Волкова просто зашкаливает, учитывая, что он судил детские соревнования, одновременно работая в АП и засуживал фигуристок ТШТ в пользу своего работодателя. Уж чья бы корова о судействе мычала...
+55
-6
+49
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Anna Stefan
Из-за того, что его спортсменам в кои-то веки отметили имеющиеся ошибки, вопить, что судейство было неправильным, на том основании, что они "не говёшки какие-то", называется теперь аргументацией? Ну-ну, Волков ......🙄
+36
-9
+27
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Lara_Croft
Все аргументы Плюща свелись только к одному восклицанию: как это могла выиграть девочка всего с одним ультра-си! Вот и все аргументы))
+28
-4
+24
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Евгения Гринева
Эти аргументы он и должен приводить на всяких там комиссиях, а не шум в СМИ устраивать, но у него один аргумент "у кого больше у-си, тот и выиграл", но это так не работает, Малинин подтвердит
+25
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+23
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Ягун Ягунини
Ответ Е...С
Смотрела последние прокаты Самсонова. Ему недокрученные 3А отплюсовали очень хорошо и, само собой разумеется, недокруты не поставили. Как вы думаете почему? Плющенко же не говорит, что не надо отмечать ошибки, но надо это делать абсолютно всем.
Серьёзно?) Т.е. когда Титовой не замечают флутц и недокруты, когда Зигоренко за падение, не только на пятую точку, но и на спину, не ставят дедакшен, когда Муравьеву с двумя трикселями, с одного из которых она падает, ставят выше Петросян, когда мягко говоря, далеко не самым компонентным Жилиной, Титовой, Сарновским за компы насыпают более чем щедро, Плющенко не возмущается, т.к. ему это выгодно. Значит ему не нужно отмечать ошибки абсолютно всем, а нужно, чтобы не замечали у его учеников.
+25
-4
+21
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Anna Stefan
Ответ Е...С
Смотрела последние прокаты Самсонова. Ему недокрученные 3А отплюсовали очень хорошо и, само собой разумеется, недокруты не поставили. Как вы думаете почему? Плющенко же не говорит, что не надо отмечать ошибки, но надо это делать абсолютно всем.
Когда его "неговёшкам" не отмечали ошибки, что-то он такого не говорил.
+22
-5
+17
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Роман Волков
Что-то Плющ, пока, ничего не Аргументировал, а даже наоборот Аргументировали!
Грязновато катались его ученицы, особенно во второй половине сезона.
Хочется пожелать ему – Разумности во всём.✌️
+16
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Alla Belova
Комиссия, видимо, хорошо отработала, раз он сразу звание заслуженного получил))
+12
-1
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Olga.t
Ответ Anna Stefan
«Если Плющенко считает, что судили неправильно и может это аргументировать, значит, он, по идее, прав»
Если может аргументировать, то да, прав.
Если всё сводится к эмоциональному глупому посту с "неговешками", то неправ.
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Tatiana Klm
Ответ ретроградный меркурий
"Судить чужих спортсменов я не имею права". Лицемерие Волкова просто зашкаливает, учитывая, что он судил детские соревнования, одновременно работая в АП и засуживал фигуристок ТШТ в пользу своего работодателя. Уж чья бы корова о судействе мычала...
Думаю, из-за этого он и ушел из АП - уж слишком явно он топил остальных спортсменов в пользу своего ТШ.
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ИннаВБ
Ответ Anna Stefan
Из-за того, что его спортсменам в кои-то веки отметили имеющиеся ошибки, вопить, что судейство было неправильным, на том основании, что они "не говёшки какие-то", называется теперь аргументацией? Ну-ну, Волков ......🙄
Одна шайка-лейка, уж как Волков засуживал Хрустальных в пользу ангелов😱 Так что уж не Волкову вещать про судейство
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Anna Stefan
Ответ Olga.t
Если может аргументировать, то да, прав. Если всё сводится к эмоциональному глупому посту с "неговешками", то неправ.
Это мы так считаем, а Волков конкретно говорит, что прав))) Вероятно, и "аргументы" Неговёщенко кажутся ему убедительными)))
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Хрустальный Гусенок
говорит московский судья, который по требованию своего тогдашнего хозяина исказил подсчет очков соревнующихся участников
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-4
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Olga.t
Ответ Anna Stefan
Из-за того, что его спортсменам в кои-то веки отметили имеющиеся ошибки, вопить, что судейство было неправильным, на том основании, что они "не говёшки какие-то", называется теперь аргументацией? Ну-ну, Волков ......🙄
Волков сказал совсем другое, как я поняла.
Если тренер не согласен с оценками судей, он имеет право говорить об этом, но только АРГУМЕНТИРОВАННО.
В этом я согласна с Волковым, и это должно касаться любого тренерского штаба.
Мы сами здесь много возмущались судейством в прошедшем сезоне, оснований было предостаточно.
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severyanka
И это говорит человек, входящий в судейскую команду... Ой как все тошно! Оскорблять спортсменов, спортсменом и тренером - это низость и неуважение! И это надо рассматривать на комиссиях и пресекать.
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Woootz
Гражданин Волков, как вам чупа чупс у Плющенко, сладенький, наверное...
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Anna Stefan
Ответ Lavérité
Серьезно. Спортсменам ТШТ ВСЕГДА лепят конские гое, ВСЕГДА насыпают компоненты за штаб. Плющенко говорит одно - судите всех ОДИНАКОВО. А без преференций или наказаний за штаб. Лучший вариант, конечно, если бы ВСЕХ судили честно. НО ТШТ судят всегда по особому коридору, его спортсмены знают, что ВСЕГДА есть надбавка за штаб, соответственно, меньше волнение и стресс при выступлении. И это неравные условия и нечестно.
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
Вы прокаты-то когда-нибудь смотрите? Или только оценки? По-вашему, как я понимаю, между ПРОКАТАМИ учеников ТШТ и Акодемии нет никакой разницы? 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
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Lavérité
Ответ Валерий Петров
Аргументированно оценить - это значит с цифрами по конкретным протоколам, и с учетом КП, как сделала Федченко например. А голословное "они прыгнули больше ультраси, а значит должны победить" это не аргументация, вон Малинин может подтвердить
Федченко ничего не аргументировала, пусть бы рассказала, откуда ВДРУГ у ее спортсменки на 5 баллов увеличились компы.
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JL JL
Хвалить плюща это моветон.
Или - обязанность.
Или что-то с шариками не то.
+3
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Verysia
Выразить несогласие, конечно, можно, но без «говешек».
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Беглый*
Видя то, какие компоненты получают Жилина и Титова, Рудковский должен молчать в тряпочку и бесконечно на коленях благодарить судей, а не закатывать истерики для замыливания собственных провалов и дилетантства
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Anna Stefan
Ответ Olga.t
Волков сказал совсем другое, как я поняла. Если тренер не согласен с оценками судей, он имеет право говорить об этом, но только АРГУМЕНТИРОВАННО. В этом я согласна с Волковым, и это должно касаться любого тренерского штаба. Мы сами здесь много возмущались судейством в прошедшем сезоне, оснований было предостаточно.
«Если Плющенко считает, что судили неправильно и может это аргументировать, значит, он, по идее, прав»
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k4rmazin2007
Ответ Ягун Ягунини
Серьёзно?) Т.е. когда Титовой не замечают флутц и недокруты, когда Зигоренко за падение, не только на пятую точку, но и на спину, не ставят дедакшен, когда Муравьеву с двумя трикселями, с одного из которых она падает, ставят выше Петросян, когда мягко говоря, далеко не самым компонентным Жилиной, Титовой, Сарновским за компы насыпают более чем щедро, Плющенко не возмущается, т.к. ему это выгодно. Значит ему не нужно отмечать ошибки абсолютно всем, а нужно, чтобы не замечали у его учеников.
Фанат ТШТ написал свой бред, рассчитанный для самых наивных недотеп.
"когда Муравьеву с двумя трикселями, с одного из которых она падает, ставят выше Петросян"
А петросянушка ваша чисто катала? на прошлом ЧР отполировала лёд в КП на тройном прыжке, в ПП тоже падала.
Даже про какое то падение Зигоренко вспомнил) А то, что на прыжковом ЧР Двоеглазовой нк засчитали падение с 4 лутца фанат ТШТ промолчит. А на последнем турнире 3 ритт Двоеглазовой засчитали как 3 лутц. То был вообще треш. Или вспомнит ЧР, где у Муравьевой отняли балл по просьбе команды ТШТ.
Особенно насмешил вброс фаната ТШТ про компы Сарновского.
А тебя не смущает, когда Федотов с полировкой льда обошел в ПП Никиту Сарновского, который сделал 4 квада и два трикселя. Грибочки ТШТ упорно не замечаешь, да?
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