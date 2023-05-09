Александр Волков: «Если Плющенко считает, что судили неправильно и может это аргументировать, значит, он, по идее, прав»

Александр Волков считает, что Евгений Плющенко имел право критиковать судейство.

Плющенко раскритиковал судейство после первенства России среди юниоров.

– Как вы оцениваете работу судейской комиссии в прошедшем сезоне? Оценки на внутренних стартах доходили почти до 300 баллов, это уже уровень Юдзуру Ханю и Нейтана Чена.

– Вообще на это внимания не обращаю. Я провожу турниры внутри своей страны. Я скажу судьям, давайте третий юношеский начнем судить условно от шестерок. Да, это будет неправильно, но это мой турнир. Это я условно говорю.

Дома можно ставить все, что угодно. Таких было много-много случаев. Дома спортсмен получает одно, приезжает на чемпионат мира, получает другой компонент и уровни вращения. Не знаю, зачем завышать оценки.

В этом году десятки разбрасывались влево-право. Ханю, мне кажется, не так часто десятки получал, а он – один из величайших одиночников в мире. Мне это не нравится, но я не судил эти соревнования, ничего сказать не могу.

– В прошедшем сезоне произошел инцидент с оценками на соревнованиях, на которые отреагировал . Стоит ли расценивать созыв комиссии по этике по этому вопросу как цензуру и запрет критиковать деятельность судей?

– Женя высказал недовольство судейством, это его личное мнение. Если он считает, что судили неправильно и может это аргументировать, значит, он, по идее, прав. Не смотрел турниры с его спортсменами, но слышал, что там что-то не так оценили.

Судить чужих спортсменов я не имею права. Не важно, будь это Женя Плющенко, Этери Тутберидзе, каждый имеет право высказать свою точку зрения. А собирать комиссии, я считаю, совершенно неправильно, – сказал тренер.

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало