Александр Волков: «Если Плющенко считает, что судили неправильно и может это аргументировать, значит, он, по идее, прав»
Александр Волков считает, что Евгений Плющенко имел право критиковать судейство.
Плющенко раскритиковал судейство после первенства России среди юниоров.
– Как вы оцениваете работу судейской комиссии в прошедшем сезоне? Оценки на внутренних стартах доходили почти до 300 баллов, это уже уровень Юдзуру Ханю и Нейтана Чена.
– Вообще на это внимания не обращаю. Я провожу турниры внутри своей страны. Я скажу судьям, давайте третий юношеский начнем судить условно от шестерок. Да, это будет неправильно, но это мой турнир. Это я условно говорю.
Дома можно ставить все, что угодно. Таких было много-много случаев. Дома спортсмен получает одно, приезжает на чемпионат мира, получает другой компонент и уровни вращения. Не знаю, зачем завышать оценки.
В этом году десятки разбрасывались влево-право. Ханю, мне кажется, не так часто десятки получал, а он – один из величайших одиночников в мире. Мне это не нравится, но я не судил эти соревнования, ничего сказать не могу.
– В прошедшем сезоне произошел инцидент с оценками на соревнованиях, на которые отреагировал Евгений Плющенко. Стоит ли расценивать созыв комиссии по этике по этому вопросу как цензуру и запрет критиковать деятельность судей?
– Женя высказал недовольство судейством, это его личное мнение. Если он считает, что судили неправильно и может это аргументировать, значит, он, по идее, прав. Не смотрел турниры с его спортсменами, но слышал, что там что-то не так оценили.
Судить чужих спортсменов я не имею права. Не важно, будь это Женя Плющенко, Этери Тутберидзе, каждый имеет право высказать свою точку зрения. А собирать комиссии, я считаю, совершенно неправильно, – сказал тренер.
«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало
Грязновато катались его ученицы, особенно во второй половине сезона.
Хочется пожелать ему – Разумности во всём.✌️
Если всё сводится к эмоциональному глупому посту с "неговешками", то неправ.
Если тренер не согласен с оценками судей, он имеет право говорить об этом, но только АРГУМЕНТИРОВАННО.
В этом я согласна с Волковым, и это должно касаться любого тренерского штаба.
Мы сами здесь много возмущались судейством в прошедшем сезоне, оснований было предостаточно.
Вы прокаты-то когда-нибудь смотрите? Или только оценки? По-вашему, как я понимаю, между ПРОКАТАМИ учеников ТШТ и Акодемии нет никакой разницы? 🤦♀️🤦♀️🤦♀️
Или - обязанность.
Или что-то с шариками не то.
"когда Муравьеву с двумя трикселями, с одного из которых она падает, ставят выше Петросян"
А петросянушка ваша чисто катала? на прошлом ЧР отполировала лёд в КП на тройном прыжке, в ПП тоже падала.
Даже про какое то падение Зигоренко вспомнил) А то, что на прыжковом ЧР Двоеглазовой нк засчитали падение с 4 лутца фанат ТШТ промолчит. А на последнем турнире 3 ритт Двоеглазовой засчитали как 3 лутц. То был вообще треш. Или вспомнит ЧР, где у Муравьевой отняли балл по просьбе команды ТШТ.
Особенно насмешил вброс фаната ТШТ про компы Сарновского.
А тебя не смущает, когда Федотов с полировкой льда обошел в ПП Никиту Сарновского, который сделал 4 квада и два трикселя. Грибочки ТШТ упорно не замечаешь, да?