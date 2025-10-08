  • Спортс
  • Алена Косторная: «Когда ребенка мне показали, я лежу и думаю: «Господи, это что?» Он такой синий, отекший весь. Я вроде была рада, но он такой страшненький был»
Алена Косторная: «Когда ребенка мне показали, я лежу и думаю: «Господи, это что?» Он такой синий, отекший весь. Я вроде была рада, но он такой страшненький был»

Алена Косторная рассказала, как отреагировала на своего новорожденного сына.

Фигуристка стала мамой в конце сентября. 

«Все хорошо. Мы немного задержались в роддоме. Планировалось, что нас выпишут раньше, но нам пришлось полежать немного в патологии. Когда уже все обследования провели, когда поняли, что все действительно хорошо, тогда выложили (фото).

Когда его вытащили, мне его показывают, я лежу и думаю: «Господи, это что?» Он такой синий, отекший весь. Я вроде была рада, но он такой страшненький был.

Я никогда не видела детей, которые только родились. Я почему-то даже не подумала посмотреть в интернете, как они выглядят. Потом его уже вытерли, он проорался. Сейчас я каждый раз на него смотрю и каждый раз умиляюсь.

Как я справляюсь с графиком, когда езжу на соревнования? Я все-таки не выхожу на лед, не катаю программы. Да, я работаю, но это чуть-чуть разные вещи. С кем находится ребенок? Сейчас он у нас с родителями – с моей мамой, с мамой Гоши и с бабушкой», – рассказала Косторная.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
пары
logoсборная России
Георгий Куница
logoАлена Косторная
ТАСС
