Навка о дне рождения: «Рома Костомаров поздравил лично, безумно рада была слышать его голос!»

Теги Татьяна Навка Роман Костомаров танцы на льду Фигурное катание

Татьяна Навка рассказала о том, как Роман Костомаров поздравил ее с днем рождения.

13 апреля олимпийской чемпионке исполнилось 47 лет. Навка и Костомаров выступали вместе в танцах на льду.

«Дорогие мои родные, близкие, друзья, коллеги, поклонники фигурного катания, спасибо вам всем большое за такое огромное количество теплых слов и пожеланий в мой адрес! Вы невероятные.

Каждое поздравление бесценно и очень трогательно для меня, но одно поздравление в силу обстоятельств было особенно неожиданно и радостно.

Рома [Костомаров] поздравил лично, безумно рада была слышать его голос!» – написала Навка в инстаграме.

В январе Костомарова госпитализировали с тяжелой формой пневмонии. Сообщалось, что позже он перенес частичную ампутацию конечностей.

3 комментария

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Неволяшка
Я так понимаю, что Навка не только связи подключила, но и средств не пожалела. Срочно начала продавать билеты на Шезерезаду аж на ноябрь, да с кучей акций. Деньги нужны здесь и сейчас, а с Алиной что-то не сложилось, она ее даже с ДР не поздравила. Потеряла Навка золотую антилопу)
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Дмитрий
Позвонил, чтобы денег дала на жизнь. Он эту Навку абьюзил нещадно, когда катался с ней.
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Iuasamotu
Навка мододая ещё такая, немудрено, что мужчины оказывают ей знаки внимания
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