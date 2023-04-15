Навка о дне рождения: «Рома Костомаров поздравил лично, безумно рада была слышать его голос!»

Татьяна Навка рассказала о том, как Роман Костомаров поздравил ее с днем рождения.

13 апреля олимпийской чемпионке исполнилось 47 лет. Навка и Костомаров выступали вместе в танцах на льду.

«Дорогие мои родные, близкие, друзья, коллеги, поклонники фигурного катания, спасибо вам всем большое за такое огромное количество теплых слов и пожеланий в мой адрес! Вы невероятные.

Каждое поздравление бесценно и очень трогательно для меня, но одно поздравление в силу обстоятельств было особенно неожиданно и радостно.

Рома [Костомаров] поздравил лично, безумно рада была слышать его голос!» – написала Навка в инстаграме.

В январе Костомарова госпитализировали с тяжелой формой пневмонии. Сообщалось, что позже он перенес частичную ампутацию конечностей.