Роману Костомарову предстоит несколько операций перед протезированием (ТАСС)

Роману Костомарову предстоит перенести несколько операций перед протезированием.

Об этом сообщает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Роману еще предстоят несколько операций перед протезированием. После протезирования – реабилитация, он должен адаптироваться к протезам, так что домой еще нескоро попадет. Он хочет покинуть больницу сам, самостоятельным человеком», – рассказал источник.

В январе Костомарова госпитализировали с пневмонией. На фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей.

Роман Костомаров уже три месяца в реанимации. Есть улучшения!