Роману Костомарову предстоит несколько операций перед протезированием (ТАСС)
Роману Костомарову предстоит перенести несколько операций перед протезированием.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Роману еще предстоят несколько операций перед протезированием. После протезирования – реабилитация, он должен адаптироваться к протезам, так что домой еще нескоро попадет. Он хочет покинуть больницу сам, самостоятельным человеком», – рассказал источник.
В январе Костомарова госпитализировали с пневмонией. На фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей.
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Статья 13. Соблюдение врачебной тайны
1. Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну.
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