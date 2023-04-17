Роману Костомарову предстоит несколько операций перед протезированием (ТАСС)

Теги Роман Костомаров сборная России ТАСС Фигурное катание

Роману Костомарову предстоит перенести несколько операций перед протезированием.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

«Роману еще предстоят несколько операций перед протезированием. После протезирования – реабилитация, он должен адаптироваться к протезам, так что домой еще нескоро попадет. Он хочет покинуть больницу сам, самостоятельным человеком», – рассказал источник. 

В январе Костомарова госпитализировали с пневмонией. На фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей.

Роман Костомаров уже три месяца в реанимации. Есть улучшения!

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18 комментариев

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Natalia Kuznetsova
Ответ Lizbet
Самое главное и важное - это жизнь! У него дети, которым он может подарить любовь и внимание отца. И здесь нужна душа, а не ноги. И я верю, что этот мужчина сможет работать на льду в качестве тренера ,или постановщика, или осуществлять руководство школой, или заниматься организационными вопросами. Он знает внутреннюю кухню, у него куча знакомых, единомышленников. А такой человек на все золота. Сейчас надо восстановить здоровье и душевное равновесие, и каждый день благодарить судьбу за великий дар дышать, видеть, чувствовать...
Лучше и не скажешь. Спасибо за такие слова!
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Lennuci
Ответ Оксана Иванова
А особо «циничные доброжелатели» говорили, что лучше смерть. Но вот человек жив и собирается продолжать жить . Это замечательно
В его ситуации да. Но если вспомнить историю Елены Мухиной, то некоторый, хоть и жестокий смысл в словах тех "доброжелателей" можно увидеть (N.B. Hе равно "одобрить"). Может люди под влиянием эмоций написали, не подумавШИ.
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Toba Door
Ответ Шубы
ещё несколько операций? после которых могут быть ещё осложнения. Я бы уже давно попросил об эвтаназии
Тебе давно пора, а таким нутром жить трудно
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Оксана Иванова
Ответ Шубы
ещё несколько операций? после которых могут быть ещё осложнения. Я бы уже давно попросил об эвтаназии
Попросите, думаю проку от вас нет все равно
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Оксана Иванова
Ответ Latika S
Ну вот, а некоторые особо "заботливые" комментаторы зимой уже прощались с ним. Рома, ты кремень, мы верим в тебя!
А особо «циничные доброжелатели» говорили, что лучше смерть. Но вот человек жив и собирается продолжать жить . Это замечательно
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Н.Ф.
Перед протезированием всегда что-нибудь отрезают, иначе в протезе нет смысла.
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ProstoVera
Ответ Григ77
Оставьте в покое Рому В нормальных странах это уголовно преследуется ! Кто вам дал право писать о здоровье человека так подробно и так часто ?!
Это крест известных людей. Всех интересует и хорошее, и плохое.
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Iuliia Timofeyeva
Ответ Зоя Кудряшова
Плохой пример. Бритни и ее отец постоянно судились. А жена Романа просила всех оставить их семью в покое.
Ничего она не просила, она сама даваоа сведения для СМИ по поволу состояния Романа, комменировала их возможный полет в Германию для протезирования. Родственники сами общаются с прессой, не надо придумывать.
Уж кто просил оставить ее в покое, так это Бритни
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Iuliia Timofeyeva
Ответ Григ77
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023) Статья 13. Соблюдение врачебной тайны 1. Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. 3. Разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе должностным лицам, в целях медицинского обследования и лечения пациента, проведения научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в иных целях допускается с письменного согласия гражданина или его законного представителя.
Так, может СМИ ролучили это согласие, откуда вам знать?
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Lennuci
Ответ Григ77
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023) Статья 13. Соблюдение врачебной тайны 1. Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. 3. Разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе должностным лицам, в целях медицинского обследования и лечения пациента, проведения научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в иных целях допускается с письменного согласия гражданина или его законного представителя.
"Врачебную тайну" (пункт 3) никто и не разглашал. Известны только общие сведения, и те сомнительны во многом. Всем было известно о его попадании в больницу плюс личность он небезизвестная. Все остальное, что известно, написано гос изданиями, а не врачами. Остальное "додумала" желтушная пресса. Так что претензии к ним. Медики то при чем тут?
К тому же, при поступлении на работу в мед учреждение официально подписываются документы, что тебе все ясно и понятно о неразглашении. Кто будет рисковать своим рабочим местом в Kоммунарке ради 15 минут славы в прессе и 15 рублей?
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Lizbet
Самое главное и важное - это жизнь! У него дети, которым он может подарить любовь и внимание отца. И здесь нужна душа, а не ноги. И я верю, что этот мужчина сможет работать на льду в качестве тренера ,или постановщика, или осуществлять руководство школой, или заниматься организационными вопросами. Он знает внутреннюю кухню, у него куча знакомых, единомышленников. А такой человек на все золота. Сейчас надо восстановить здоровье и душевное равновесие, и каждый день благодарить судьбу за великий дар дышать, видеть, чувствовать...
+7
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Latika S
Ну вот, а некоторые особо "заботливые" комментаторы зимой уже прощались с ним. Рома, ты кремень, мы верим в тебя!
+14
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Шубы
ещё несколько операций? после которых могут быть ещё осложнения. Я бы уже давно попросил об эвтаназии
+1
-8
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Григ77
Ответ Iuliia Timofeyeva
Комментарий удален модератором
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023)

Статья 13. Соблюдение врачебной тайны

1. Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну.

3. Разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе должностным лицам, в целях медицинского обследования и лечения пациента, проведения научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в иных целях допускается с письменного согласия гражданина или его законного представителя.
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Зоя Кудряшова
Ответ Григ77
Оставьте в покое Рому В нормальных странах это уголовно преследуется ! Кто вам дал право писать о здоровье человека так подробно и так часто ?!
Сплетникам и кумушкам надо подглядывать в дверную щелку и обсуждать все на лавочке.
+1
-3
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Зоя Кудряшова
Ответ Iuliia Timofeyeva
Комментарий удален модератором
Плохой пример. Бритни и ее отец постоянно судились. А жена Романа просила всех оставить их семью в покое.
+7
-3
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Iuliia Timofeyeva
Ответ Григ77
Оставьте в покое Рому В нормальных странах это уголовно преследуется ! Кто вам дал право писать о здоровье человека так подробно и так часто ?!
Комментарий удален модератором
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ОлесяОлеська
Молодец что нашёл в себе силы бороться и организм справляется. Выкарабкается парень, дай боже что всё будет нормально.
+20
-1
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Григ77
Оставьте в покое Рому
В нормальных странах это уголовно преследуется !
Кто вам дал право писать о здоровье человека так подробно и так часто ?!
+8
-8
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