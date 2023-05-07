Дарио Чиризано: «Мы с Цимловой в Монреале и счастливы, что перед нами открывается возможность выйти на лед Академии Монреаля»

Теги сборная России танцы на льду сборная Чехии Дарио Чиризано Дениса Цимлова Фигурное катание

Дарио Чиризано сообщил, что тренируется с чешской фигуристкой Денисой Цимловой в Монреале.

В январе распался дуэт Чиризано и Ирины Хаврониной.

«Ребята, всем привет! Словами не описать, как я рад! Начинается новый и очень интересный этап в моей жизни и спортивной карьере!

Я понимаю, что вы с нетерпением ждете подробностей, но для меня сейчас тоже пока что все ново и неизведанно, поэтому давайте step by step. 😜

Сейчас я могу сказать, что мы с Денисой в Монреале и мы счастливы, что перед нами открывается возможность выйти на лед Академии Монреаля!

Пока еще не пришел в себя от переизбытка эмоций. Буду держать вас с курсе!» – написал Чиризано.

Дарио Чиризано начал скатываться с чешской фигуристкой Денизой Цимловой

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155 комментариев

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Анастасия Лукьянова
Получилось буквально «если жена уходит к другому, еще неизвестно, кому повезло» :D
+120
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Vendetta4111323
При всей жопоньке в наших танцах, умудриться упустить самого интересного партнера из молодых - это надо уметь
+68
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+67
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блОК
Кажется, за Дарио можно больше не переживать)
+67
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+66
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Princess23
Ура. Я бы согласилась и на Барбару, но Монреаль для Дарио это то что доктор прописал
+56
-3
+53
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lisin kat
Один из немногих российских фигуристов, у кого есть отличная возможность иметь полноценную карьеру и участвовать в международных стартах. Желаю удачи Дарио за любую страну.
+42
-2
+40
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galik55
Вот очень за Дарио рада, удачи, пусть все сложится
+34
-2
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Яна Гренадер
Дарио такой солнечный и неунывающий, успехов
+30
-1
+29
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Wintersun
Ответ NataliaB.3003
Дарио, катайтесь за Росиию, пожалуйста. Успехов тебе, ты один из лучших танцоров, талант настоящий. Как и Максим Некрасов. ✨✨
Не думаю, что чешка добровольно согласится лишиться международных соревнований. Скорее всего за Чехию будут.
+29
0
+29
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MockingBird
Круто!!!
Очень рада за Дарио! 👏
Вот оно настоящее - "всё, что ни делается - к лучшему"!
+30
-2
+28
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tanya_1111
Буду болеть за Дарио какую бы страну он не представлял.
+31
-4
+27
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luisita
Ответ блОК
Кажется, за Дарио можно больше не переживать)
Надеюсь: все у него получится.
+26
0
+26
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Светлана Менова
Рада за Дарио. Теперь бы ещё Некрасова пристроить, если он нашей Федре не нужен.
+27
-4
+23
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Lukeria
Ответ Vendetta4111323
При всей жопоньке в наших танцах, умудриться упустить самого интересного партнера из молодых - это надо уметь
Слишком много родственников скопилось в наших танцах
+26
-3
+23
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Viks
Ответ NataliaB.3003
Нарижного, скорее.
Чиризано пришлёт ему благодарственную открытку, со следующего чемпионата мира.
+27
-6
+21
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olvl
Спасибо Дарио за новости, которые, конечно, мы всегда ждём. Очень рада, что всё у Дарио налаживается. Пусть так и будет. Удачи с новой партнёршей.
+20
0
+20
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Алё? Алёна
такого фигуриста прос....
+16
0
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bolelschiza
Максима Некрасова бы туда ещё отправить
+16
0
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Элла Бурс
Ответ Princess23
раз они в Монреале а не в Лондоне (тот что канадский) значит Лозоны и Агенауэр Но вообще пока сама Академия официально не дала комментария
Офигеть, ну ждем официальную информацию))
Рада за Дарио, они мне очень нравились.
+16
-1
+15
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Anna Pedahovskaya
Ух ты какой молодчина! Пусть у него все получится!
+18
-3
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NataliaB.3003
Ответ Ayla
у нас в танцах и правда не протолкнуться, СБ и ХБ точно в тройке, и остается одно несчастное 3 место на кучу пар...
Не протолкнуться для ангажированных пар, а например Максима Некрасова очень занижают по оценкам.. Такая искуственная очередь - это что-то ненастоящее. Всё расписано заранее. Теперь ещё и Авербух вступает в борьбу, как-бы.
+16
-1
+15
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hello_YOU
Как говорится: «Всё, что ни делается, к лучшему».
Удачи и успехов ему с новой партнершей!
+16
-2
+14
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luisita
Ответ NataliaB.3003
Дарио, катайтесь за Росиию, пожалуйста. Успехов тебе, ты один из лучших танцоров, талант настоящий. Как и Максим Некрасов. ✨✨
А Лозонов ему для местных водокачек ФФКР оплачивать будет? Талант должен сиять на международных стартах.
+15
-1
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Додик Аксель
Найти для Дарио партнёршу за рубежом было делом времени и это случилось. Удачи ему с Денизой и успешного скатывания !
+16
-4
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bolelschiza
Ответ Viks
Если прицеливаться на олимпиаду, то надо за Чехию.
Там Ташлеры. А вот в Италии сейчас не будет пары после ухода ГФ.
+12
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luisita
Ответ Wintersun
Не думаю, что чешка добровольно согласится лишиться международных соревнований. Скорее всего за Чехию будут.
Мне кажется, что за Италию.
+12
-1
+11
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