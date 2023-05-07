Дарио Чиризано: «Мы с Цимловой в Монреале и счастливы, что перед нами открывается возможность выйти на лед Академии Монреаля»

Дарио Чиризано сообщил, что тренируется с чешской фигуристкой Денисой Цимловой в Монреале.

В январе распался дуэт Чиризано и Ирины Хаврониной.

«Ребята, всем привет! Словами не описать, как я рад! Начинается новый и очень интересный этап в моей жизни и спортивной карьере!

Я понимаю, что вы с нетерпением ждете подробностей, но для меня сейчас тоже пока что все ново и неизведанно, поэтому давайте step by step. 😜

Сейчас я могу сказать, что мы с Денисой в Монреале и мы счастливы, что перед нами открывается возможность выйти на лед Академии Монреаля!

Пока еще не пришел в себя от переизбытка эмоций. Буду держать вас с курсе!» – написал Чиризано.

Дарио Чиризано начал скатываться с чешской фигуристкой Денизой Цимловой