Чешская федерация фигурного катания обратилась в ФФКР по поводу перехода Дарио Чиризано (ТАСС)

Чешская федерация фигурного катания обратилась в ФФКР по поводу перехода Дарио Чиризано.

Об этом сообщает со ссылкой на источник.

Сегодня Чиризано, выступающий в танцах на льду, сообщил, что тренируется с чешской фигуристкой Денисой Цимловой в Монреале.

«Чешская федерация написала письмо в по поводу перехода Чиризано», – сказал источник.

Ранее Чиризано выступал за Россию с Ириной Хаврониной. Вместе они выиграли юношеские Олимпийские игры-2020 и первенство России-2022. В январе дуэт распался.