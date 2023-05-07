Чешская федерация фигурного катания обратилась в ФФКР по поводу перехода Дарио Чиризано (ТАСС)
Чешская федерация фигурного катания обратилась в ФФКР по поводу перехода Дарио Чиризано.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Сегодня Чиризано, выступающий в танцах на льду, сообщил, что тренируется с чешской фигуристкой Денисой Цимловой в Монреале.
«Чешская федерация написала письмо в ФФКР по поводу перехода Чиризано», – сказал источник.
Ранее Чиризано выступал за Россию с Ириной Хаврониной. Вместе они выиграли юношеские Олимпийские игры-2020 и первенство России-2022. В январе дуэт распался.
Время покажет, кто был прав.
А Ире Хаврониной за этот переход огромное спасибо.