Чешская федерация фигурного катания обратилась в ФФКР по поводу перехода Дарио Чиризано (ТАСС)

Теги танцы на льду ФФКР сборная Чехии сборная Италии переходы ТАСС Дарио Чиризано Дениса Цимлова Фигурное катание

Чешская федерация фигурного катания обратилась в ФФКР по поводу перехода Дарио Чиризано.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Сегодня Чиризано, выступающий в танцах на льду, сообщил, что тренируется с чешской фигуристкой Денисой Цимловой в Монреале.

«Чешская федерация написала письмо в ФФКР по поводу перехода Чиризано», – сказал источник.

Ранее Чиризано выступал за Россию с Ириной Хаврониной. Вместе они выиграли юношеские Олимпийские игры-2020 и первенство России-2022. В январе дуэт распался.

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90 комментариев

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Дарья Виноградова
Так будет лучше для всех.
Время покажет, кто был прав.

А Ире Хаврониной за этот переход огромное спасибо.
+39
-3
+36
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Александр Шульгин
Ответ Залина Малина
Не отдавать
Дарио разрешить, Хавронину наказать за потерю такого партнёра для России. Вот что бывает когда Хавронины начинают думать одним местом вместо головы
+28
-7
+21
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bolelschiza
Ну вот и кусайте теперь локти. Если наших и допустят в ближайшие годы, то к тройке лидеров мы ещё много лет не приблизимся с таким отношением к талантливым фигуристам. А блатные бездарности пусть продолжают ставить дутые рекорды на местных водокачках.
+23
-3
+20
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блОК
Жаль, что не за Италию
+20
-1
+19
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Mion
Дарио - очень крутой партнер. Девушке придется поработать, чтобы догнать. С другой стороны - может, он со временем встретит кого-то в монреале :)
+13
0
+13
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Светлана Менова
Жаль, что не Италия, в Чехии две неплохие пары уже есть. Ну Дарио конкурировать не привыкать после жёсткой зарубы в наших танцах.
+15
-3
+12
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Храбрая виолончелистка
Ежели чехи будут готовы оплачивать услуги тренеров из Монреальской академии- в добрый путь, как говорится.
+13
-1
+12
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UserFreud
Удачи Дарио с новой партнёршей, будет интересно посмотреть, что из этого получится.
+12
0
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Viks
Чехия может дать паспорт Чиризане до олимпиады, а Италия Цимловой - нет.
+12
-2
+10
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Евгения Гринева
Надеюсь, с этим не будет проблем. Жаль, конечно, но зачем парню ломать карьеру
+9
0
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Viks
Ответ Lukeria
Они уже едут на олимпиаду ?)))
Прицеливаться надо заранее.
+8
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Ягун Ягунини
Что и следовало ожидать. Остаётся только сожалеть, что федра упустила такого катальщика как Дарио (
+8
0
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4ГГ
Ответ Любитель_ФК
Если бы он хотел , то нашел бы себе партнершу здесь, но он поехал в Чехию. Вспомните, где и когда в Чехии появлялись хоть какие-то фигуристки, назовите хоть одну приличную танцевальную пару, да и вообще кого-нибудь? Парень ищет выход и идет по принципу, пусть кто угодно , только не русская. Ну и пусть катится, скатертью дорожка. Жили мы без Черизано и еще проживем.
Натали и Филип Ташлеровы. Пара с фантастическим скольжением.
+7
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Viks
Ответ Wintersun
И из-за имени никто там даже не будет знать, что это на самом деле русский парень. Маскировка отличная.
Он родился в Италии и папа итальянец.
+9
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Viks
Ответ Виктория Устинова
Хоть бы отпустили!!!!
Не могут не отпустить. Для Чиризано даже карантин нельзя потребовать.
+9
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Храбрая виолончелистка
Ответ Екатерина Ивановская
Парень будет кататься за Чехию в отсутствии какой-либо конкуренции. Дарио катучий, ему нужна огранка, так что скоро увидим на пьедесталах ЧМ и ЧЕ.
Да как это нет конкуренции, очень даже серьезная битва будет. Третьей парой будут...во всяком случае первое время...
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jonnysilverhand01
Очередная победа рос. спорта ! Удачи тебе мужик, Чехия отличная страна
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Виктория Устинова
Хоть бы отпустили!!!!
+10
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Храбрая виолончелистка
Ответ Светлана Менова
Жаль, что не Италия, в Чехии две неплохие пары уже есть. Ну Дарио конкурировать не привыкать после жёсткой зарубы в наших танцах.
Это какая жесткая заруба в ростанцах ? Как раз всех расставили согласно договоренностей и ранее полученных заслуг. Только КА...
+7
-2
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Irina Kistler
Ответ Viks
Чиризано не нуждается в разрешении.
вы правы, пересмотрела правила- все в соответствии.Ховронина бросила Дарио в середине сезона, значит 2022/2023 ему не засчитают и в "исключительных случаях", а он попадает под критерии, он может выступать за страну партнерши сразу ( "в следующий сезон " - значит 2023/2024). Проблема, что на ОИ ему все же понадобится чешский паспорт, придётся подучить язык, а может чехи разрешат сдать тест по- английски?- 😃 Не будем забегать так далеко! Hodně štěstí!
+5
0
+5
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Anneta28
Ответ Залина Малина
Не отдавать
С хрена ли?
+4
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Храбрая виолончелистка
Ответ Элла Бурс
Ох :(
Надёжа только на то, что будет работать не жалея себя и коленей, как Синицина...
+4
0
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Wintersun
Ожидаемо
+4
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+4
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Александр Шульгин
Ответ Viks
Чиризано не нуждается в разрешении.
Если подали запрос то нуждается
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блОК
Ответ Viks
Комментарий удален модератором
Не преувеличивайте
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