Япония и Южная Корея получили по 3 квоты на ЧМ-2024 в мужском и женском катании, США и Канада – по 3 в парах и танцах

Теги чемпионат мира по фигурному катанию танцы на льду сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Швейцарии сборная Южной Кореи сборная Германии сборная Великобритании сборная Чехии сборная Бельгии сборная Италии сборная Финляндии сборная Венгрии пары мужское катание женское катание сборная Эстонии сборная Литвы сборная Австралии Фигурное катание

Стало известно распределение национальных квот на ЧМ-2024 по фигурному катанию.

Соревнования пройдут с 18 по 24 марта 2024 года в канадском Монреале.

Мужчины: Япония, Южная Корея, США – по 3, Франция, Канада, Швейцария, Италия – по 2, остальные страны – 1.

Женщины: Япония, Южная Корея – по 3, США, Бельгия, Германия, Швейцария, Эстония – по 2, остальные страны – 1.

Пары: Япония, США, Канада – по 3, Италия, Венгрия, Австралия, Германия – по 2, остальные страны – 1.

Танцы на льду: США, Канада – по 3, Италия, Великобритания, Литва, Чехия, Финляндия, Франция – по 2, остальные страны – 1.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mariaku
Нельзя не заметить развитие мо и жо в Швейцарии, умницы также Нина из Эстонии и ветеранка Николь Шотт (турнир жизни провела!), которые принесли своим странам нелишние вторые квоты в жо. Жаль, в мо Грузия потеряла вторую квоту, а Италия не смогла добыть третью. В танцах у британцев, чехов и финнов есть хорошие дуэты на вторые квоты.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
askarik1992
Ответ garovatat
да... все сначала нужно начинать... но не страшно, самое главное - начать в принципе
Это же несправедливо отстранили незаконно и теперь еще добывать квоты.. Доказывать что не дураки...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vasily Ivanov
Ну в Канаду то нам точно визы не дадут. Даже если и ИСУ допустило бы....
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JL JL
Думаю, в танцах у Японии должно было быть две квоты, но, предпочли третью пару из США.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuasamotu
Всё справедливо, Япония и США, это ведущие страны мира в фигурном катании
+4
-11
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
garovatat
да... все сначала нужно начинать... но не страшно, самое главное - начать в принципе
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Нина заработала девочкам вторую квоту на следующий год.
У японцев 3 пары, они найдут столько?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий