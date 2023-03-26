Япония и Южная Корея получили по 3 квоты на ЧМ-2024 в мужском и женском катании, США и Канада – по 3 в парах и танцах

Стало известно распределение национальных квот на ЧМ-2024 по фигурному катанию.

Соревнования пройдут с 18 по 24 марта 2024 года в канадском Монреале.

Мужчины: Япония, Южная Корея, США – по 3, Франция, Канада, Швейцария, Италия – по 2, остальные страны – 1.

Женщины: Япония, Южная Корея – по 3, США, Бельгия, Германия, Швейцария, Эстония – по 2, остальные страны – 1.

Пары: Япония, США, Канада – по 3, Италия, Венгрия, Австралия, Германия – по 2, остальные страны – 1.

Танцы на льду: США, Канада – по 3, Италия, Великобритания, Литва, Чехия, Финляндия, Франция – по 2, остальные страны – 1.