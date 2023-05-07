«Мы обрели свой образ именно здесь». Туктамышева, Алиев и Кондратюк сходили на шопинг в Монголии
Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев и Марк Кондратюк сходили на шопинг в Монголии.
6 и 7 мая фигуристы выступали на шоу в Улан-Баторе.
«Контрольная закупка у нас произошла в Монголии. И мне кажется, мы обрели свой образ именно здесь! 🤣🛍️
Спасибо, Монголия🇲🇳, за такой теплый прием. Как же горели ваши глаза! Спасибо еще раз», – написал Алиев.
«Было/Стало 😂
Монголия, спасибо большое за теплый прием! 😊🙏🏻🇲🇳 Было невероятно приятно кататься здесь и радовать зрителей!
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