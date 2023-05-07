«Мы обрели свой образ именно здесь». Туктамышева, Алиев и Кондратюк сходили на шопинг в Монголии

Теги сборная России фото Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание Дмитрий Алиев стиль Марк Кондратюк Фигурное катание

Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев и Марк Кондратюк сходили на шопинг в Монголии.

6 и 7 мая фигуристы выступали на шоу в Улан-Баторе.

«Контрольная закупка у нас произошла в Монголии. И мне кажется, мы обрели свой образ именно здесь! 🤣🛍️

Спасибо, Монголия🇲🇳, за такой теплый прием. Как же горели ваши глаза! Спасибо еще раз», – написал Алиев.

«Было/Стало 😂

Монголия, спасибо большое за теплый прием! 😊🙏🏻🇲🇳 Было невероятно приятно кататься здесь и радовать зрителей!

Больше фотографий скоро!» – добавил Кондратюк.

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42 комментария

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NataliaB.3003
Дмитрий Алиев очень симпатичный монгольский парень.
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kuzovatovai
Шапки крутые.
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Додик Аксель
Уже не зря съездили. Побывали в новой стране, купили сувениры на память, доставили удовольствие зрителям и сами развеялись перед отпуском.
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hello_YOU
Ребята на стиле)
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NataliaB.3003
А шапочки, по-моему, из валяного сукна или шерсти сделаны. Немножко фольклор. И модно в то же время. А вообще - хорошие фото.
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Алеся Ткаченко
Милахи
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Dzeta teta
Дима с Лизой хорошо вписались в местный колорит! Как тут и были!))
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Наталья Грабовская
У ЕТ вообще-то есть примесь татаро-монгольской крови (об этом А.Н. Мишина как-то рассказывал в интервью, да и по фамилии ясно), поэтому всё органично.
+12
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Olga Tchistyakov
Может наконец то и сбудется Димкина мечта))
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Sveta Arhipova
Колоритные такие)
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tanygavr
Ответ Наталья Грабовская
У ЕТ вообще-то есть примесь татаро-монгольской крови (об этом А.Н. Мишина как-то рассказывал в интервью, да и по фамилии ясно), поэтому всё органично.
А у Алиева и Валиевой нету что ли. Они больше похожи на татаро монголов чем Лиза, да и Акатьеву от местных не отличить с первого взгляда.
+16
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Anna Leonova
У Алиева прям подиумный ансамбль - кафтан, сумка, тюбетейка - все в тон!))) И ему к лицу!👍🏻
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Хана Спектор
Молодцы ребята.
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Идеальный шторм
Тюбетейка так идёт Алиеву!!!
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Светлана М
Ребята в хорошем настроении, это главное
+8
-2
+6
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Lotte Fischbach
Ответ Toba Door
Зачем взяли с собой Марка, можно было только вдвоем
Они добрые знают что он скучает решили по дружески поддержать парня.❤️
+5
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Kareglazaya
Диме и Лизе тюбетейка к лицу) Как будто всю жизнь носили)
+6
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Лакс
Ответ tanygavr
А у Алиева и Валиевой нету что ли. Они больше похожи на татаро монголов чем Лиза, да и Акатьеву от местных не отличить с первого взгляда.
Соня татарка на 75%, и даже прадед Акатьев из Башкирии, как и остальные прадеды.
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Галина Александрова
Приколисты!)))
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Оксана Карпова
Краши
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76yjgh98tr675dyt45
Эх, Трусовой не хватает.
+14
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newselena
Лизочек какая прикольная на фото.
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Дружба11
Лизик то славняха какая))).Да и Дима с Марком хороши Ребята.
+7
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galik55
Ребятам хорошего настроения
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Lotte Fischbach
Ответ newselena
Лизочек какая прикольная на фото.
Милая.!👑❤️
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