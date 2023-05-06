Железняков о Бойковой и Козловском: «Не могу оценивать перспективы, пока они не начали кататься у нас. Вернутся с отдыха, и начнутся сборы в Новогорске»

Алексей Железняков не стал отвечать на вопрос о перспективах пары Бойкова – Козловский.

Сегодня стало известно, что чемпионы Европы 2020 года перешли в группу . Ранее они в течение семи лет тренировались у .

– Я не могу оценивать перспективы пары, пока они не начали кататься у нас, время покажет. Нельзя что‑то оценивать, пока не видел, как они работают.

Имею в виду – у нас на тренировках. Когда начнут – смогу сказать свое мнение.

– Когда приступят к тренировкам?

– Знаю, что ребята вернутся с отдыха и начнутся сборы в Новогорске, по датам сказать не могу, – сказал .

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