Железняков о Бойковой и Козловском: «Не могу оценивать перспективы, пока они не начали кататься у нас. Вернутся с отдыха, и начнутся сборы в Новогорске»
Алексей Железняков не стал отвечать на вопрос о перспективах пары Бойкова – Козловский.
Сегодня стало известно, что чемпионы Европы 2020 года перешли в группу Этери Тутберидзе. Ранее они в течение семи лет тренировались у Тамары Москвиной.
– Я не могу оценивать перспективы пары, пока они не начали кататься у нас, время покажет. Нельзя что‑то оценивать, пока не видел, как они работают.
Имею в виду – у нас на тренировках. Когда начнут – смогу сказать свое мнение.
– Когда приступят к тренировкам?
– Знаю, что ребята вернутся с отдыха и начнутся сборы в Новогорске, по датам сказать не могу, – сказал Железняков.
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Оказывается, про перспективы БК мы можем узнать только после того как Железняков лично их оценит)
Я тоже не писаюсь от счастья, что, например, СБ к Жулину ушли, но болеть не перестану и предательством не назову.
Это жизнь. Каждый из нас меняет школу, университет, работу, кто-то разводится, но важно сохранять лицо и быть человеком. Время покажет как там что будет.