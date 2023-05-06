Железняков о Бойковой и Козловском: «Не могу оценивать перспективы, пока они не начали кататься у нас. Вернутся с отдыха, и начнутся сборы в Новогорске»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Этери Тутберидзе Алексей Железняков Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Алексей Железняков не стал отвечать на вопрос о перспективах пары Бойкова – Козловский.

Сегодня стало известно, что чемпионы Европы 2020 года перешли в группу Этери Тутберидзе. Ранее они в течение семи лет тренировались у Тамары Москвиной

– Я не могу оценивать перспективы пары, пока они не начали кататься у нас, время покажет. Нельзя что‑то оценивать, пока не видел, как они работают.

Имею в виду – у нас на тренировках. Когда начнут – смогу сказать свое мнение.

– Когда приступят к тренировкам?

– Знаю, что ребята вернутся с отдыха и начнутся сборы в Новогорске, по датам сказать не могу, – сказал Железняков

Мегатрансфер в нашей фигурке: лучшая пара ушла к Тутберидзе 😱

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24 комментария

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Настя Розова
Ну, что, Железка,где вопли о предательстве? Мы все ждем. Или это другое?
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k4rmazin2007
"Я не могу оценивать перспективы пары, пока они не начали кататься у нас, время покажет. Нельзя что‑то оценивать, пока не видел, как они работают"
Оказывается, про перспективы БК мы можем узнать только после того как Железняков лично их оценит)
+14
-6
+8
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tanya_1111
"Я не могу оценивать перспективы пары" Можно было подчеркнуть тот факт, что к вам они пришли чемпионами России, чего уж там оценивать.
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Toplady
Ответ Дружба11
Ну уж нет,эту пару создала Москвина и никто ее лавры,а у них их засуженные титулы командой тренер-спортсмены не заберет.Тут нечего Вам оценивать Алексей-Вашей команде в виде этой паре практически манна небесная с халявы упала по ОДНОЙ причине -так как Тамара Николаевна обожает Мигов,а БК всегда на вторых ролях.Пересмотри Москвина свое отношение хотя бы в этом сезоне и ребята продолжали бы трениться у Тамары Николаевны и активно забирать вообще все титулы.А тут были любимчики у действительно искренне любимого и родного Ребятами Великого тренера.....Драма,драма....
Никакой драмы, тем более для Москвиной, у неё несколько пар оич, какая драма, а что там будет это ещё под вопросом, тем более с характером бк
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Toba Door
Прибежали к нам предатели, где возмущение от великого железяки, который так называл маленьких девочек
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Ir2019
Ответ k4rmazin2007
"Я не могу оценивать перспективы пары, пока они не начали кататься у нас, время покажет. Нельзя что‑то оценивать, пока не видел, как они работают" Оказывается, про перспективы БК мы можем узнать только после того как Железняков лично их оценит)
Сейчас погуглит и узнает кто такие БК. Так низко их ещё не оценивали.
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Sgi
Железняков не в курсе , что к ним чемпионы России пришли ?! Он не понимает перспектив ?))
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Toplady
Ответ Дружба11
Вам бы так хотелось, но ребята любили Тамару Николаевну и ждали ответного отношения, да и для Тамары Николаевны это безусловный удар.Жалко и БК, И Тамару Николаевну
А мне было жалко Тамару Николаевну, когда бойкова в неё бейджиком бросила, свалили и Слава Богу, нашла подружку в кого швырять, возраст надо учитывать, хорошо есть благодарные ученики, которые школу её имени помогли открыть, вот это ученики, а не это
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Ir2019
Про нож в спину будет? Хотя, это ведь другое.
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Toba Door
Ответ Toplady
Никакой драмы, тем более для Москвиной, у неё несколько пар оич, какая драма, а что там будет это ещё под вопросом, тем более с характером бк
Думаю что и Москвина устала, даже это к лучшему что пара с такими претензиями ушла, когда они вышли во взрослые они мне очень нравились, но потом звездная болезнь, безобразное поведение байковой на ЧМ
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Kareglazaya
Вот и главный эксперт в парном катании подъехал)
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Ir2019
Ответ Евгения Гринева
Ну, понятно не будет, они же пришли лично, поговорили, поблагодарили. Все как положено
Особенно мама Димы отличалась благодарностью.
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Евгения Гринева
Ответ Ir2019
Траньков сказал, что она на сборах. Да и о чём ей переживать, Москвина смсками трясти не будет.
Ну, понятно не будет, они же пришли лично, поговорили, поблагодарили. Все как положено
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Ir2019
Ответ Tatiana Klm
Ну, тут все ожидаемо и понятно)) Почему молчит ЭТ?
Траньков сказал, что она на сборах. Да и о чём ей переживать, Москвина смсками трясти не будет.
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Екатерина Ивановская
Ответ Toplady
А мне было жалко Тамару Николаевну, когда бойкова в неё бейджиком бросила, свалили и Слава Богу, нашла подружку в кого швырять, возраст надо учитывать, хорошо есть благодарные ученики, которые школу её имени помогли открыть, вот это ученики, а не это
Может в Козловского тогда бросила? Че накидывать-то, что сделано, то сделано.
Я тоже не писаюсь от счастья, что, например, СБ к Жулину ушли, но болеть не перестану и предательством не назову.
Это жизнь. Каждый из нас меняет школу, университет, работу, кто-то разводится, но важно сохранять лицо и быть человеком. Время покажет как там что будет.
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Инна1945
Ответ Настя Розова
Ну, что, Железка,где вопли о предательстве? Мы все ждем. Или это другое?
Это другое. Пришли ноунеймы спасать карьеру. Учиться хореографии у Железяки и ставить гениальные Глейхограммы. Но сначала конечно великий штаб оценит их выучку,способности и перспективы. 😂
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alexnew
Ответ tanya_1111
"Я не могу оценивать перспективы пары" Можно было подчеркнуть тот факт, что к вам они пришли чемпионами России, чего уж там оценивать.
Подняться выше 1 места они точно не смогут, а вот проиграть это 1 место у любого тренера причем могу очень даже запросто. Вот то, что я вижу здесь и сейчас.
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76yjgh98tr675dyt45
Вот это называется дно. Интересно, бойкова и козлов кий об этом мечтали? Что их перспективы будет обсуждать Железняков? Вот так приём)) типа пришли ноу неймы 😂
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Latika S
Ответ Toplady
А мне было жалко Тамару Николаевну, когда бойкова в неё бейджиком бросила, свалили и Слава Богу, нашла подружку в кого швырять, возраст надо учитывать, хорошо есть благодарные ученики, которые школу её имени помогли открыть, вот это ученики, а не это
Она в Козловского бейджик бросила
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Vadim P1967
Ответ Настя Розова
Ну, что, Железка,где вопли о предательстве? Мы все ждем. Или это другое?
Откуда такая злость?..он вам деньги не вернул?или кинул?..такое ощущение что эта ненависть личная)))
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