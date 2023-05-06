Траньков о переходе Бойковой и Козловского: «Последние годы муссировались такие слухи. Большой неожиданностью это назвать не могу»

Теги Максим Траньков Тамара Москвина сборная России пары Этери Тутберидзе Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Максим Траньков заявил, что для него не стал неожиданным переход Бойковой и Козловского.

Сегодня стало известно, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский перешли от Тамары Москвиной в группу Этери Тутберидзе.

Траньков – тренер серебряных призеров Олимпиады-2022 Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые также работают в группе Тутберидзе.

«Сейчас мы все находимся в отпуске, встретимся в Новогорске в июне и тогда уже будем обсуждать дальнейшие моменты, связанные с парным катанием в группе Тутберидзе.

Сейчас об этом даже не думаю. Тренеры разъехались по своим делам, Этери Георгиевна с Сергеем Викторовичем (Дудаковым) на сборах в Турции, Даниил Маркович в отпуск уехал. Я тоже улетаю в отпуск, поэтому мы на эти темы пока не общались. 

Последние годы муссировались такие слухи, как только Настя Мишина с Сашей Галлямовым перешли от Людмилы Георгиевны Великовой в группу Москвиной, так эти разговоры и появлялись, что они (Бойкова и Козловский) куда-то уйдут.

То они к Нине Михайловне Мозер уходили, то еще куда-то. Поэтому большой уж прямо неожиданностью не могу это назвать», – сказал Траньков. 

Мегатрансфер в нашей фигурке: лучшая пара ушла к Тутберидзе 😱

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67 комментариев

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bezsugar
Ответ просто болельщица
Придется Транькову сделать лицо.)
И встать в очередь😁
+34
-2
+32
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Андрей Рыбалко
Для меня переход неожиданный. Рассматривал вероятность ухода МГ. Им точно нужны изменения. В первую очередь программы и стиль, без ухудшения их технических возможностей. У БК было все - хорошие программы, одни из лучших костюмов. Даже слегка подпорченный имидж постепенно улучшался. Есть вероятность, что уход был ошибкой на эмоциях. Время покажет.
+32
-6
+26
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Биатлонная зима
Ну перешли ребята и чего делать из этого проблему, пусть пробуют.
Тамаре Николаевне спасибо большое за проделанную работу и рост пары
+26
-1
+25
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22somebody22
Ответ Jessi
Так Траньков только утром говорил, что не слышал ничего о переходе. Видимо, смс получил )
Он такого не говорил.Он сказал,что с ним лично они не обсуждали ещё свой переход.
+22
-4
+18
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просто болельщица
Придется Транькову сделать лицо.)
+17
-2
+15
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Дудабот Уно
Ответ nikolett
Ну не в трансе. Просто растерялся и решил ничего не говорить на эту тему. В смятении небольшом. Что, в принципе, нормально и ожидаемо.
Ещё не уточнил политику партии?))
+12
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+12
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Лакс
кажется , Макс не горит желанием их тренировать
+12
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+10
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gift...!
Ответ Лакс
кажется , Макс не горит желанием их тренировать
Можно подумать последний год он ТМ трерировал.
Там ТИЗОНОВ С ПЕТРОВОЙ есть. .
+13
-4
+9
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galik55
Думаю Траньков примажется, но в объективе у ТШТ теперь хорошо подготовленная технически пара. И это заслуга ТШ Москвиной. БК пара расчетливая и не простая, не покладистая.
+11
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+8
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Лакс
Ответ gift...!
Траня личный друг ТМ и с Женей родственник почти)) К БК он не подойдет. Твм Слюсаренко летом поавить будет технику, а вести пару Тихонов. Леша весьма продуманый и непростой чел. Ему лично свою пару хочется, а не вторых ролях у Трани. Этери в парную технику не полезет. кто ставить будет- уже поставлено. Но пару вычистят.
вы весьма наивны заявлениями о правке техники и вычищении в ТШТ чемпионов России и Европы после Москвиной. Их проблемы в основном не в области техники, а в них самих и слабо связаны с тем, кто их тренерует.
+10
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+7
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Toba Door
Ответ gift...!
Тихонов будет заниматься техникой. Это лучше Минчука в плане доведения до лоска и автоматизма. Остальное- я посмеюсь потом на соревнованиях.
Почему то у Тихонова этого доска никогда не было
+7
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+6
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gift...!
Ответ Лакс
главное, что он не пропустил ни одной их тренировки в олисезон. А в этом Рыжики по большей части и сами могли обходиться.
Траня личный друг ТМ и с Женей родственник почти))
К БК он не подойдет.
Твм Слюсаренко летом поавить будет технику, а вести пару Тихонов.
Леша весьма продуманый и непростой чел.
Ему лично свою пару хочется, а не вторых ролях у Трани.
Этери в парную технику не полезет. кто ставить будет- уже поставлено.
Но пару вычистят.
+10
-4
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Лакс
Ответ gift...!
Можно подумать последний год он ТМ трерировал. Там ТИЗОНОВ С ПЕТРОВОЙ есть. .
главное, что он не пропустил ни одной их тренировки в олисезон. А в этом Рыжики по большей части и сами могли обходиться.
+6
-1
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Latika S
Траньков недолюбливал БК всегда... А теперь ему их возможно тренировать)
+6
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gift...!
Ответ Toba Door
Почему то у Тихонова этого доска никогда не было
Тихонов паррик всем парникам парник.
Изначально по антропометрии Великовы странно ему поставили Петрову.
Он в парности и лоске знает толк. Там простень ко пара смотрелась из-за Маши.
Как сейчас у МГ пару простит Настя.
Великовы же пару составляли и скатывали
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Kareglazaya
Ответ Светлана Менова
Давай, Макс, решайся. Я знаю, что ты не очень любишь эту пару, но мне кажется, что у тебя бы получилось с ними. :)
Траньков с Козловским похожи по темпераменту. Главное, чтобы не подрались)))
+7
-2
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Дудабот Уно
Траня в трансе)))
+7
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просто болельщица
Ответ bezsugar
И встать в очередь😁
Ахаха.
+5
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Додик Аксель
На неделю тема застолбит ветку ФК, а там ещё могу и другие подкинуть. До сборов и контрольных прокатов скучать не придётся.
+5
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gift...!
Ответ Лакс
вы весьма наивны заявлениями о правке техники и вычищении в ТШТ чемпионов России и Европы после Москвиной. Их проблемы в основном не в области техники, а в них самих и слабо связаны с тем, кто их тренерует.
У БК есть проблемы с техникой .
Подкрут, выбросы, прыги, тодес. .
Это видно отлично.
Наивны вы...Им юниорский тренер с опытом скатки в самый раз.
Всегда есть что чистить.
МГ начали валять , закончился запас технический, а новое им не правят
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alexnew
Но не сказать, что он доволен.
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gift...!
Ответ Ir2019
То есть Тихонов, по вашему, лучше, чем Москвина?
Я Тихонова сравнила с Минчуком.
А у кого больше грибов , у Москвиной или Тутберидзе понятно и так.
Федра меняет поколения тренеров. Это очевидно.
И они поставят на Этери.
По спецам у Этери есть Слюсаренко, Тихонов, Траня. Москвина в этом плане проигрывает.
А сама она уже в силу возраста все не может делать
При всех недостатках Трани у него мозги поперек в творческом плане.
Он может придумать интересно.
Вычистят и поставят другие.
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gift...!
Ответ Artemon1302
Поясните пожалуйста, почему Траньков и Женя почти родственники?)
Траня и Климов друзья и кумовья.Женя-жена Климова
+4
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Alla Belova
Ответ AAPolyansky
это неожиданность в том смысле, что раньше слухи возникали на почве относительных неуспехов пары, но в прошедшем сезоне они были очень успешны
Они были очень успешны, да, по результатам. Но по катанию видно, что это их потолок в старом штабе, и при этом они настолько талантливы артистически, хореографически,ментально, если хотите, что менять штаб надо было срочно, чтобы не похоронить, а развить это всё.
У них вообще потенциал великой пары, если, конечно, всё сложится.
Так что безусловно одобряю, несмотря на бесконечное многолетнее уважение к Москвиной
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gift...!
Ответ Ir2019
А Слюсаренко ещё там? Траньков будет с БК работать? По какому принципу вы Тихонова с Минчуком сравнивайте тоже не понятно. Ну,и чтобы очевидно Москвина проигрывала начинающим тренерам, тоже не понятно. Очевидно только одно- БК пара номер один в нашей сборной. И ТШТ рискует, как купаться в лучах славы, так и опозориться развалом топовой пары. Тем интереснее)
Этери привлекала Слюсаренко и технику он хорошо ставит и правит.
Для квпдоподкрута уж точно лучше Минчука.
Не. Эти не развалятся.
Они плюс стартовые и реально вытаскивали половину прлкатов на волевых.
Захотят сами расскажут почему они были мимо флрмы на главных соревнованиях 2 года подряд.
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