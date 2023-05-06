Траньков о переходе Бойковой и Козловского: «Последние годы муссировались такие слухи. Большой неожиданностью это назвать не могу»
Максим Траньков заявил, что для него не стал неожиданным переход Бойковой и Козловского.
Сегодня стало известно, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский перешли от Тамары Москвиной в группу Этери Тутберидзе.
Траньков – тренер серебряных призеров Олимпиады-2022 Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые также работают в группе Тутберидзе.
«Сейчас мы все находимся в отпуске, встретимся в Новогорске в июне и тогда уже будем обсуждать дальнейшие моменты, связанные с парным катанием в группе Тутберидзе.
Сейчас об этом даже не думаю. Тренеры разъехались по своим делам, Этери Георгиевна с Сергеем Викторовичем (Дудаковым) на сборах в Турции, Даниил Маркович в отпуск уехал. Я тоже улетаю в отпуск, поэтому мы на эти темы пока не общались.
Последние годы муссировались такие слухи, как только Настя Мишина с Сашей Галлямовым перешли от Людмилы Георгиевны Великовой в группу Москвиной, так эти разговоры и появлялись, что они (Бойкова и Козловский) куда-то уйдут.
То они к Нине Михайловне Мозер уходили, то еще куда-то. Поэтому большой уж прямо неожиданностью не могу это назвать», – сказал Траньков.
Мегатрансфер в нашей фигурке: лучшая пара ушла к Тутберидзе 😱
Тамаре Николаевне спасибо большое за проделанную работу и рост пары
Там ТИЗОНОВ С ПЕТРОВОЙ есть. .
К БК он не подойдет.
Твм Слюсаренко летом поавить будет технику, а вести пару Тихонов.
Леша весьма продуманый и непростой чел.
Ему лично свою пару хочется, а не вторых ролях у Трани.
Этери в парную технику не полезет. кто ставить будет- уже поставлено.
Но пару вычистят.
Изначально по антропометрии Великовы странно ему поставили Петрову.
Он в парности и лоске знает толк. Там простень ко пара смотрелась из-за Маши.
Как сейчас у МГ пару простит Настя.
Великовы же пару составляли и скатывали
Подкрут, выбросы, прыги, тодес. .
Это видно отлично.
Наивны вы...Им юниорский тренер с опытом скатки в самый раз.
Всегда есть что чистить.
МГ начали валять , закончился запас технический, а новое им не правят
А у кого больше грибов , у Москвиной или Тутберидзе понятно и так.
Федра меняет поколения тренеров. Это очевидно.
И они поставят на Этери.
По спецам у Этери есть Слюсаренко, Тихонов, Траня. Москвина в этом плане проигрывает.
А сама она уже в силу возраста все не может делать
При всех недостатках Трани у него мозги поперек в творческом плане.
Он может придумать интересно.
Вычистят и поставят другие.
У них вообще потенциал великой пары, если, конечно, всё сложится.
Так что безусловно одобряю, несмотря на бесконечное многолетнее уважение к Москвиной
Для квпдоподкрута уж точно лучше Минчука.
Не. Эти не развалятся.
Они плюс стартовые и реально вытаскивали половину прлкатов на волевых.
Захотят сами расскажут почему они были мимо флрмы на главных соревнованиях 2 года подряд.