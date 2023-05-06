Максим Траньков заявил, что для него не стал неожиданным переход Бойковой и Козловского.

Сегодня стало известно, что и перешли от в группу .

– тренер серебряных призеров Олимпиады-2022 Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые также работают в группе Тутберидзе.

«Сейчас мы все находимся в отпуске, встретимся в Новогорске в июне и тогда уже будем обсуждать дальнейшие моменты, связанные с парным катанием в группе Тутберидзе.

Сейчас об этом даже не думаю. Тренеры разъехались по своим делам, Этери Георгиевна с Сергеем Викторовичем (Дудаковым) на сборах в Турции, Даниил Маркович в отпуск уехал. Я тоже улетаю в отпуск, поэтому мы на эти темы пока не общались.

Последние годы муссировались такие слухи, как только Настя Мишина с Сашей Галлямовым перешли от Людмилы Георгиевны Великовой в группу Москвиной, так эти разговоры и появлялись, что они (Бойкова и Козловский) куда-то уйдут.

То они к Нине Михайловне Мозер уходили, то еще куда-то. Поэтому большой уж прямо неожиданностью не могу это назвать», – сказал Траньков.

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