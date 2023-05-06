Елена Вайцеховская: «По технической подготовке Бойкова и Козловский стоят на более высоком уровне, чем Тарасова и Морозов. Именно они станут задавать тон»

Елена Вайцеховская считает, что переход к Этери Тутберидзе выгоден паре Бойкова – Козловский.

«Переход Бойковой и Козловского от Тамары Москвиной к и рекордно короткий срок между первой информацией на этот счет и официальным её подтверждением – прекрасная иллюстрация к тому, как быстро могут приниматься решения, когда все главные действующие лица (за исключением экс-тренеров) на много часов оказываются заперты в одном самолете.

Шутка, конечно, но столь короткого отрезка от точки А в точку Б лично я не припомню.

Редкий случай, когда абсолютно всем переход выгоден. На эту тему уже написана колонка, здесь же поясню, почему, уйдя от одной конкуренции, а именно – с Мишиной/ у Москвиной – фигуристы не получают аналогичную в лице / у Тутберидзе.

По своей технической подготовке Бойкова и объективно стоят на гораздо более высоком уровне, чем вице-чемпионы Игр-2022, причем даже без ультра-си. То есть в предполагаемом спарринге (в том случае, если Тарасова и Морозов захотят продолжить карьеру) именно Саша с Димой станут задавать тон, что не может их не устраивать.

Когда чувствуешь, что в спарринге ты не приоритете, это совсем другая история. В группе Москвиной, на мой взгляд, приоритет был явно не у Бойковой/Козловского.

Как объективно (титул чемпионов мира Мишиной и Галлямова говорит здесь сам за себя), так и субъективно: эмоциональный тон в паре почти всегда задают партнерши, в этом плане Настя Мишина более рассудительна, нежели экспансивная Саша, а такие «правильные» спортсменки всегда, как мне кажется, ближе тренеру. И это ловится окружающими на уровне ощущений.

Возможно, ошибаюсь, возможно, прав здесь Артур Дмитриев, сказавший, что высококлассный спортсмен в какой-то момент карьеры неизменно начинает думать не о том, что может сделать сам, а о том, что для него не сделали те, кто его окружает. Но тут ведь и тренерская история тоже.

Которая в данном конкретном случае заключается в том, что, работая с двумя чемпионскими дуэтами, Москвина по каким-то причинам не сумела сделать то, что успешно делала на протяжении очень многих лет с другими своими парами. Может быть, устала, может быть, не хватило выдержки, может быть, не посчитала нужным», – написала Вайцеховская.

Мегатрансфер в нашей фигурке: лучшая пара ушла к Тутберидзе 😱