Елена Вайцеховская: «По технической подготовке Бойкова и Козловский стоят на более высоком уровне, чем Тарасова и Морозов. Именно они станут задавать тон»

Теги сборная России Елена Вайцеховская пары Этери Тутберидзе Евгения Тарасова Владимир Морозов Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Елена Вайцеховская считает, что переход к Этери Тутберидзе выгоден паре Бойкова – Козловский.

«Переход Бойковой и Козловского от Тамары Москвиной к Этери Тутберидзе и рекордно короткий срок между первой информацией на этот счет и официальным её подтверждением – прекрасная иллюстрация к тому, как быстро могут приниматься решения, когда все главные действующие лица (за исключением экс-тренеров) на много часов оказываются заперты в одном самолете.

Шутка, конечно, но столь короткого отрезка от точки А в точку Б лично я не припомню.

Редкий случай, когда абсолютно всем переход выгоден. На эту тему уже написана колонка, здесь же поясню, почему, уйдя от одной конкуренции, а именно – с Мишиной/Галлямовым у Москвиной – фигуристы не получают аналогичную в лице Тарасовой/Морозова у Тутберидзе.

По своей технической подготовке Бойкова и Козловский объективно стоят на гораздо более высоком уровне, чем вице-чемпионы Игр-2022, причем даже без ультра-си. То есть в предполагаемом спарринге (в том случае, если Тарасова и Морозов захотят продолжить карьеру) именно Саша с Димой станут задавать тон, что не может их не устраивать.

Когда чувствуешь, что в спарринге ты не приоритете, это совсем другая история. В группе Москвиной, на мой взгляд, приоритет был явно не у Бойковой/Козловского.

Как объективно (титул чемпионов мира Мишиной и Галлямова говорит здесь сам за себя), так и субъективно: эмоциональный тон в паре почти всегда задают партнерши, в этом плане Настя Мишина более рассудительна, нежели экспансивная Саша, а такие «правильные» спортсменки всегда, как мне кажется, ближе тренеру. И это ловится окружающими на уровне ощущений.

Возможно, ошибаюсь, возможно, прав здесь Артур Дмитриев, сказавший, что высококлассный спортсмен в какой-то момент карьеры неизменно начинает думать не о том, что может сделать сам, а о том, что для него не сделали те, кто его окружает. Но тут ведь и тренерская история тоже.

Которая в данном конкретном случае заключается в том, что, работая с двумя чемпионскими дуэтами, Москвина по каким-то причинам не сумела сделать то, что успешно делала на протяжении очень многих лет с другими своими парами. Может быть, устала, может быть, не хватило выдержки, может быть, не посчитала нужным», – написала Вайцеховская.

Мегатрансфер в нашей фигурке: лучшая пара ушла к Тутберидзе 😱

68 комментариев

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Ягун Ягунини
Про более высокий уровень технической подготовки БК по сравнению с ТМ Вайц натягивает сову на глобус. Да, у ТМ есть проблемы с прыжками и выбросами, но и БК на них часто косячат, в отличие, к примеру от МГ, у которых ошибки на прыжковых довольно редкие. А вот подкрут у ТМ один из лучших в мире, если не лучший. Из нынешних, если только молодые ЧЯ в этом элементе с ними поспорят. Вращения, особенно тодес, поддержки, дорожки у ТМ точно не хуже чем у БК. К примеру на ОИ в Пекине, где ТМ были в порядке, БК ничего не могли с ними сделать, в том числе и в плане техники.
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ccc6srcv2n
Начались набросы на Москвину. Такая сякая, имела наглость взять МГ , а обязана была быть персональным тренером БК. И не тренировала и не любила и вообще внимания на БК не обращала. Вот когда такое прочитаешь, поражаешься только людской неблагодарности и подлости. А что можно ожидать от злобной Вайц? Это только и ждет кого бы ужалить. А вот нельзя просто описать чего БК достигли у Москвиной и пожелать им удачи в новом штабе и тд
+63
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+48
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Екатерина Ивановская
Ответ KarinaNik
Посмотрим, кто кого выдрессирует. Тутберидзе Бойкову или Бойкова Тутберидзе.
Бойкова прикроет рот и начнет пахать как в этом сезоне. Или обратно в Питер.
+51
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Ирина С
Вот только Москвину не надо обвинять, что она, как тренер, чего-то там не сделала, не угодила. Семь лет делала, и вдруг перестала! Да и не должен тренер подстраиваться под спортсмена, а выдержка у ТН отменная: Бойковой прощались все её демарши.
+49
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+44
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Olga.t
Ответ KarinaNik
Посмотрим, кто кого выдрессирует. Тутберидзе Бойкову или Бойкова Тутберидзе.
Вряд ли у кого-то получится дрессировать Тутберидзе..
Если, не дай бог, БК будут излишне проявлять характер, то им придётся уйти.
Очень надеюсь, что этого не случится.
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KarinaNik
Посмотрим, кто кого выдрессирует. Тутберидзе Бойкову или Бойкова Тутберидзе.
+45
-13
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garovatat
Бгг, Вайц была б не Вайц, если бы по данной повестке не бросила ядовитое зерно в тренерский штаб Этери не только в попытке набросить, но и посеять раздор. Качество и количество предсказаний этого оракула всем широко известны и все так же забавны. В олисезон после короткой она "предсказывала" крах и полное выгорание Щербаковой, обзывала ее мавром сделавшим свое дело и неспособным уже ни на что. Хаха, Аня - ОЧ. В минувший сезон Вайца "предсказывала" развал Ками, обзывала ее бледной тенью самой себя, а Трусовой напротив, прочила мощную перезагрузку у Соколовской, пела нц оды про "новую себя". Итог - все ровно наоборот, где Ками, феерично собравшаяся и показавшая класс в сезоне, и где Трусова)) Кстати, по нашим парам на Пекин у Вайцы были естественно предсказагы миги-чемпионы. Ага, ага)). Так что не надо болтать. Надо просто вспомнить два олимпийских проката жизни от ТМ. Таким ТМ никто не конкурент. БК - молоды, сильны, очень талантливы, в ТШТ их выведут на класс. И это хорошо! Норм конкуренция у них будет, здоровая. БК - двухкратные ЧР, их нельзя продолжать ставить "в очередь" за МГ, а Москвина, видно, менять свой тренерский фокус не собирается. Так что верное решение. ТМ пока сбросили, и это правильно. Каждый спокойно выполняет свою сезонную задачу олимпийского цикла, главное - продолжать!
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Оле-Лукойе
Ответ KarinaNik
Посмотрим, кто кого выдрессирует. Тутберидзе Бойкову или Бойкова Тутберидзе.
О, наивные люди, которые думают, что какая-то Саша сможет "выдрессировать" Этери)
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anyen
Ответ ccc6srcv2n
Начались набросы на Москвину. Такая сякая, имела наглость взять МГ , а обязана была быть персональным тренером БК. И не тренировала и не любила и вообще внимания на БК не обращала. Вот когда такое прочитаешь, поражаешься только людской неблагодарности и подлости. А что можно ожидать от злобной Вайц? Это только и ждет кого бы ужалить. А вот нельзя просто описать чего БК достигли у Москвиной и пожелать им удачи в новом штабе и тд
Где вы увидели наброс на Москвину? Здесь опять завуалированный наброс на Тутберидзе про скорость принятия решения в самолёте. Вот интересно, почему Вайц решила, что всё решилось прям вот недавно в самолёте, а не раньше и по согласованию всех сторон? Не удивлюсь, если окажется, что козлики поехали в турне с шоу Тутберидзе уже в статусе её спортсменов. Или, может, это был пробный период, когда стороны присматривались друг к другу. И по окончанию решили, что переход имеет смысл. А вот, что Вайц злобная, абсолютно согласна.
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+25
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gift...!
Я сегодняшнюю ситуацию описала в день перехода к Москвиной МГ. .
Все было очевидно. БК и их родители и так долго продержались.
Сто раз ломали копья 3 сезона о странных технических и хореографических решениях с БК...
Квадоподкрут со Стасом Морозовым они начали учить и даже видео на полу есть еще 4 года назад, но их упорно били о подкрут с тано и звгадочно тано сняли в этом сезоне.
3 Р и 3С-О-3С они по юниорам еще прыгали, но их начали упрощать потом.
И на одном катке с соперниками ОДНОГО ВОЗРАСТА еще та песня. .
Писала уже, что БК очень пожалели, что не перешли к Этери перед ОИ. .
Мне тут рот все закрывали.
ЭТЕРИ не лучший вариант, но по сравнению с Мозер покатит.
Тихонов и Петрова будут заниматься парой, а Тихонов умеет чистить идеально линии и доводить до автоматизма.
ГМ- типичные физкультурники в стиле Москвиной.
У Москвы нет сейчас своей конкурентной пары, не к Плющенко пошли - это главное
+35
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Додик Аксель
Там не столько спортивная конкуренция сколько человеческий антагонизм между парами был тригером принятия решения БК.
+22
-1
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Katerina Sunny
Ответ Ирина С
Вот только Москвину не надо обвинять, что она, как тренер, чего-то там не сделала, не угодила. Семь лет делала, и вдруг перестала! Да и не должен тренер подстраиваться под спортсмена, а выдержка у ТН отменная: Бойковой прощались все её демарши.
Вкладываться только в кого-то одного для тренера огромный риск. Чеботарёва вкладывалась в Коляду, а в итоге он всё равно ушёл к Мишину.
+23
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Евгения Гринева
Опять набор бредовых мыслей. Уж про БК как раз ходят слухи уже несколько лет, это точно не спонтанное решение. Шутка про самолет такая себе, Тутберидзе летела другим рейсом от всех спортсменов
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KARINA G. (FSK)
Причем здесь Москвина вообще? Не додала, не захотела... У каждого свой потолок. Они год назад говорили, что хотят что-то новое, развиваться. Им поставили прекрасные программы, они в сезоне 2022-2023 выиграли два по сути главных старта. И что не так сделала Москвина?
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+18
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Marya Y
==прекрасная иллюстрация к тому, как быстро могут приниматься решения, когда все главные действующие лица (за исключением экс-тренеров) на много часов оказываются заперты в одном самолете.==
А здесь у Вайцеховской прокол. Не было никого в самолёте, кроме Транькова.
==Тренеры разъехались по своим делам, Этери Георгиевна с Сергеем Викторовичем (Дудаковым) на сборах в Турции, Даниил Маркович в отпуск уехал. Я тоже улетаю в отпуск, поэтому мы на эти темы пока не общались.==
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Евгения Гринева
Ответ Маргарита Михайловна
Переход выгоден прежде всего Тутберидзе. Под эту пару можно выбить много бюджетных денег а Тарасова и Морозов только позорили её.
ТМ серебряные призеры ОИ при ней , неплохой позор
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Marya Y
==абсолютно всем переход выгоден. == Абсолютно. А то развели тут плач Ярославны.
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Евгения Гринева
Ответ Marya Y
==прекрасная иллюстрация к тому, как быстро могут приниматься решения, когда все главные действующие лица (за исключением экс-тренеров) на много часов оказываются заперты в одном самолете.== А здесь у Вайцеховской прокол. Не было никого в самолёте, кроме Транькова. ==Тренеры разъехались по своим делам, Этери Георгиевна с Сергеем Викторовичем (Дудаковым) на сборах в Турции, Даниил Маркович в отпуск уехал. Я тоже улетаю в отпуск, поэтому мы на эти темы пока не общались.==
Она еще не в курсе, что туда они летели тоже разными самолетами, Тутберидзе на час раньше прилетела. Опять в лужу...
+14
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Rush
На ОИ в Пекине надо было "тон " задавать БК. Там тон задавали тм.
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Charliz
Не может эта желчная старуха без того чтобы не обгадить кого-нибудь. Она была на тренировочном процессе, видела как расставляются приоритеты?
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Mion
А мне почему-то казалось, что Мишек как раз брали второй парой на след цикл (несмотря на одинаковый возраст). Типа БК будут лидерами (как и было), а МГ будут за ними тянуться. Но потом что-то пошло не так. Возможно, Москвина не оценила амбиции МГ, да и БК начали ошибаться.
Но то, что одна из пар в след сезоне уйдёт от Москвиной, было очевидно. Был вопрос кто и к кому
+10
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+9
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Tatiana Klm
Есть многобукв, а есть реальный ответ: двукратные призеры олимпиад! Не та конкуренция, говорите? Ну-ну))
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Rush
Ответ Маргарита Михайловна
Переход выгоден прежде всего Тутберидзе. Под эту пару можно выбить много бюджетных денег а Тарасова и Морозов только позорили её.
С серебром в личке на ОИ? Тм!!!
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Iuliia Timofeyeva
Ответ Оле-Лукойе
О, наивные люди, которые думают, что какая-то Саша сможет "выдрессировать" Этери)
Уже были такие Саши с Аленами у Тутберидзе, одна завершает карьеру у Соколовской, другая к шоу готовится по-сути не понятно с кем. А Тутберидзе и ныне там.
+10
-3
+7
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Ir2019
Ответ KARINA G. (FSK)
Причем здесь Москвина вообще? Не додала, не захотела... У каждого свой потолок. Они год назад говорили, что хотят что-то новое, развиваться. Им поставили прекрасные программы, они в сезоне 2022-2023 выиграли два по сути главных старта. И что не так сделала Москвина?
Сделала их лидерами. Хотя теперь все почему-то выставляют так,что этого сезона, как бы и не было. Как бы всё другим, не им. Как бы им мешали и т.п. Впечатление такое.
+8
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