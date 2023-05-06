Елена Вайцеховская: «По технической подготовке Бойкова и Козловский стоят на более высоком уровне, чем Тарасова и Морозов. Именно они станут задавать тон»
Елена Вайцеховская считает, что переход к Этери Тутберидзе выгоден паре Бойкова – Козловский.
«Переход Бойковой и Козловского от Тамары Москвиной к Этери Тутберидзе и рекордно короткий срок между первой информацией на этот счет и официальным её подтверждением – прекрасная иллюстрация к тому, как быстро могут приниматься решения, когда все главные действующие лица (за исключением экс-тренеров) на много часов оказываются заперты в одном самолете.
Шутка, конечно, но столь короткого отрезка от точки А в точку Б лично я не припомню.
Редкий случай, когда абсолютно всем переход выгоден. На эту тему уже написана колонка, здесь же поясню, почему, уйдя от одной конкуренции, а именно – с Мишиной/Галлямовым у Москвиной – фигуристы не получают аналогичную в лице Тарасовой/Морозова у Тутберидзе.
По своей технической подготовке Бойкова и Козловский объективно стоят на гораздо более высоком уровне, чем вице-чемпионы Игр-2022, причем даже без ультра-си. То есть в предполагаемом спарринге (в том случае, если Тарасова и Морозов захотят продолжить карьеру) именно Саша с Димой станут задавать тон, что не может их не устраивать.
Когда чувствуешь, что в спарринге ты не приоритете, это совсем другая история. В группе Москвиной, на мой взгляд, приоритет был явно не у Бойковой/Козловского.
Как объективно (титул чемпионов мира Мишиной и Галлямова говорит здесь сам за себя), так и субъективно: эмоциональный тон в паре почти всегда задают партнерши, в этом плане Настя Мишина более рассудительна, нежели экспансивная Саша, а такие «правильные» спортсменки всегда, как мне кажется, ближе тренеру. И это ловится окружающими на уровне ощущений.
Возможно, ошибаюсь, возможно, прав здесь Артур Дмитриев, сказавший, что высококлассный спортсмен в какой-то момент карьеры неизменно начинает думать не о том, что может сделать сам, а о том, что для него не сделали те, кто его окружает. Но тут ведь и тренерская история тоже.
Которая в данном конкретном случае заключается в том, что, работая с двумя чемпионскими дуэтами, Москвина по каким-то причинам не сумела сделать то, что успешно делала на протяжении очень многих лет с другими своими парами. Может быть, устала, может быть, не хватило выдержки, может быть, не посчитала нужным», – написала Вайцеховская.
Мегатрансфер в нашей фигурке: лучшая пара ушла к Тутберидзе 😱
Если, не дай бог, БК будут излишне проявлять характер, то им придётся уйти.
Очень надеюсь, что этого не случится.
Все было очевидно. БК и их родители и так долго продержались.
Сто раз ломали копья 3 сезона о странных технических и хореографических решениях с БК...
Квадоподкрут со Стасом Морозовым они начали учить и даже видео на полу есть еще 4 года назад, но их упорно били о подкрут с тано и звгадочно тано сняли в этом сезоне.
3 Р и 3С-О-3С они по юниорам еще прыгали, но их начали упрощать потом.
И на одном катке с соперниками ОДНОГО ВОЗРАСТА еще та песня. .
Писала уже, что БК очень пожалели, что не перешли к Этери перед ОИ. .
Мне тут рот все закрывали.
ЭТЕРИ не лучший вариант, но по сравнению с Мозер покатит.
Тихонов и Петрова будут заниматься парой, а Тихонов умеет чистить идеально линии и доводить до автоматизма.
ГМ- типичные физкультурники в стиле Москвиной.
У Москвы нет сейчас своей конкурентной пары, не к Плющенко пошли - это главное
А здесь у Вайцеховской прокол. Не было никого в самолёте, кроме Транькова.
==Тренеры разъехались по своим делам, Этери Георгиевна с Сергеем Викторовичем (Дудаковым) на сборах в Турции, Даниил Маркович в отпуск уехал. Я тоже улетаю в отпуск, поэтому мы на эти темы пока не общались.==
Но то, что одна из пар в след сезоне уйдёт от Москвиной, было очевидно. Был вопрос кто и к кому