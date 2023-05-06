Татьяна Тарасова: «Думаю, что Бойкова и Козловский не выдержали конкуренции. Когда рядом тренируются две хорошие пары – наверное, тяжело»

Теги Татьяна Тарасова Тамара Москвина сборная России пары Этери Тутберидзе Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что Бойкова и Козловский перешли к Тутберидзе из-за конкуренции.

Чемпионы Европы в парном катании решили перейти к Этери Тутберидзе из группы Тамары Москвиной, где тренировались последние семь лет.

«Думаю, что Александра и Дмитрий не выдержали конкуренции. Когда рядом тренируются две хорошие пары, то, наверное, тяжело.

Не знаю, с чем это еще связано. В команде Тутберидзе работают молодые ребята. Именно в парном катании работают Траньков, Тихонов.

Перешли и перешли. Дай бог, чтобы им это пошло на пользу», – сказала Тарасова.

«Будем смотреть, Тамара Николаевна довела их до высочайшего уровня, они чемпионы. Дальше – будем смотреть на их развитие», – приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Мегатрансфер в нашей фигурке: лучшая пара ушла к Тутберидзе 😱

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56 комментариев

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bezsugar
Ну не все готовы работать каждый день под прессингом конкурентов. Ягудин сам уходил от этого к ТАТ, Плющенко его выжал.
У всех разные типы личности. БК вот из тех, как Ягудин, хотят быть главными и единственными для своего тренера.
+35
-2
+33
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ccc6srcv2n
Ответ 22somebody22
Если бы они не выдержали конкуренции,они бы не выиграли 2 главных старта сезона,да ещё и после таких сложных предолимпийского и олимпийского.Спортсменам высочайшего класса не пристало кляньчить внимание и хорошие проги у бабушки преклонного возраста.ТНМ закончилась как тренер,когда приняла решение взять перед Олимпиадой в свою группу МГ.Учитывая её громадный тренерский опыт,просто невероятно,как она могла допустить такую тактическую ошибку.Это ещё более нелепо и алчно,чем то,как Георгиевна поступила с Медведевой в олимпийском сезоне.Загитова у неё хотя бы тренилась в юниорах не один сезон,да и тренерского опыта у Георгиевны не в сравнение меньше. Короче,правильно Саша с Димой всё сделали.Я после проигрыша на ЧМ-21 сразу подумал,что им нужно срочно менять тренеров.Со штабом Георгиевны сотрудничает множество специалистов,ни чуть не хуже,чем Москвина/Минчук.Зато "грибов" будет намного больше,если Георгиевна не потеряет расположение федерации к себе.
Никто не говорит, что они неправильно что-то сделали. Спортсмены не крепостные, если их что-то не устраивает пусть переходят, нам только интересней и им новая мотивация. Но зачем писать гадости про Школу Москвиной? Москвина - тренер российских пар, а не персональный тренер БК.
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Порядка.нет
Т.е. то, что БК выиграли главные старты сезона 22/23, это называется "не выдержали конкуренцию"??!
+25
-4
+21
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Vera Goncharova
Вот именно. Перешли и перешли, какая разница почему? Если люди уходят, значит, условия перестают быть комфортными. Нет комфортных условий = присутствует дополнительная нервозность = смазанные, нестабильные результаты.
+21
-3
+18
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Delirium
Ответ bezsugar
Ну не все готовы работать каждый день под прессингом конкурентов. Ягудин сам уходил от этого к ТАТ, Плющенко его выжал. У всех разные типы личности. БК вот из тех, как Ягудин, хотят быть главными и единственными для своего тренера.
Ну, у Этери тоже методика строится на прямой конкуренции на тренировках. Так что думаю дело не столько в прямой конкуренции, сколько в отношении тренеров. Видимо БК по каким-то причинам считали, что ТМ им недодает в пользу МГ, и переломить это они не смогли.
+18
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Delirium
Ответ Порядка.нет
Т.е. то, что БК выиграли главные старты сезона 22/23, это называется "не выдержали конкуренцию"??!
Ситуация "Победили, но не превзошли" (с). БК явно было некомфортно в группе ТМ последние годы и то, что даже после возвращения чемпионства они ушли, говорит о том, что отношения с тренерами не поменялись. Не знаю уж чего они хотели для себя, но ТМ им явно этого не давала, отсюда и решение о радикальной смене обстановки.
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+10
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Анаис_Анаис
Есть спортсмены, которых подстёгивает конкуренция, а есть те, кому надо непременно быть обласканный любимой женой султана. БК из второй категории, а вот ТШТ всегда работали по первой схеме, по крайней мере с девочками результат давала именно она.
+10
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Nad-in
Ответ Sne$hinka
Думаю, из-за атмосферы перешли и статуса «второй пары», которая становится первой только из-за грубых ошибок МГ. Понаблюдать их у ТШТ будет интересно, жаль только, если постановки будут от Глейхенгауза. У БК всегда были яркие программы, если они заменят это безликим «нечто» от Глейха, как у ТМ, я не смогу за них болеть при всем желании. Буду тогда болеть только за Княжуков.
Тарасова и Морозову со своими" безликими" программами выиграли серебро ОИ, и если ОИ не были бы в Китае, то они с этими программами стали бы ОЧ
+16
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Kovka Gnutik
Не выдержали конкуренцию - неправильная формулировка.
Судя по прошедшему сезону, они её выдержали.
Другое дело, что им не нравиться работать в такой атмосфере.
По той же причине Ягудин ушёл к Тарасовой, и это пошло ему на пользу.
+9
-1
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galik55
Ответ Delirium
Ну, у Этери тоже методика строится на прямой конкуренции на тренировках. Так что думаю дело не столько в прямой конкуренции, сколько в отношении тренеров. Видимо БК по каким-то причинам считали, что ТМ им недодает в пользу МГ, и переломить это они не смогли.
Да ТНМ носилась с ними, наооборот они в приоритете были. Другое , что амбиции через край.
+10
-3
+7
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pas33pas
Ответ bezsugar
Ну не все готовы работать каждый день под прессингом конкурентов. Ягудин сам уходил от этого к ТАТ, Плющенко его выжал. У всех разные типы личности. БК вот из тех, как Ягудин, хотят быть главными и единственными для своего тренера.
Если кто-то хочет быть первым парнем на деревне и чтобы на него всё внимание катка, то за таким делом точно не к Тутбер. У неё из любимчиков только девочка с Дэвисом, а остальные конвейер.
+15
-8
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Toba Door
Ответ Sne$hinka
Думаю, из-за атмосферы перешли и статуса «второй пары», которая становится первой только из-за грубых ошибок МГ. Понаблюдать их у ТШТ будет интересно, жаль только, если постановки будут от Глейхенгауза. У БК всегда были яркие программы, если они заменят это безликим «нечто» от Глейха, как у ТМ, я не смогу за них болеть при всем желании. Буду тогда болеть только за Княжуков.
Какие хорошие программы были у тм когда были у зуевой, что им поставил глейх, как будто скопировал у Авербуха с лп на коленке, уровень тм намного выше уровня программ глейха
+9
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Sne$hinka
Думаю, из-за атмосферы перешли и статуса «второй пары», которая становится первой только из-за грубых ошибок МГ.

Понаблюдать их у ТШТ будет интересно, жаль только, если постановки будут от Глейхенгауза. У БК всегда были яркие программы, если они заменят это безликим «нечто» от Глейха, как у ТМ, я не смогу за них болеть при всем желании.
Буду тогда болеть только за Княжуков.
+16
-11
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Адриана
Ответ Sne$hinka
Думаю, из-за атмосферы перешли и статуса «второй пары», которая становится первой только из-за грубых ошибок МГ. Понаблюдать их у ТШТ будет интересно, жаль только, если постановки будут от Глейхенгауза. У БК всегда были яркие программы, если они заменят это безликим «нечто» от Глейха, как у ТМ, я не смогу за них болеть при всем желании. Буду тогда болеть только за Княжуков.
Думаю БК это переживут.
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galik55
Ответ Delirium
Ситуация "Победили, но не превзошли" (с). БК явно было некомфортно в группе ТМ последние годы и то, что даже после возвращения чемпионства они ушли, говорит о том, что отношения с тренерами не поменялись. Не знаю уж чего они хотели для себя, но ТМ им явно этого не давала, отсюда и решение о радикальной смене обстановки.
Ну ЧМ Саша с истерикой все высказала. И ,заметьте, ей все простили.
+7
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Elizaveta Queen
Ответ Алеся Ткаченко
Ерунда какая. при ТМ в ТШТ они второй парой не будут?
вы думаете,ТМ остануться в спорте? А две пары высшего уровня-это и для шоу очень хорошо..
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Анна Стекольщикова
Ну весь этот сезон они привозили МГ, да и четверной выброс показали. Так что они как раз выдержали. А недовольны они не наличием других сильных спортсменов, а тем, что федра выбирает себе любимчика-первую пару и поддерживает их на каждый соревнованиях вне зависимости от прокатов. Тренироваться рядом с парой, которую поддержат оценками, даже если те сделают подкрут как подброс мешка с картошкой и запнутся на выбросе (а в последние 2 сезона такое случалось) - так себе удовольствие для нервной системы.
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Андрей Лоел
Помню какие "патриоты" Питера были...Очень неприятная пара,Этери с ними еще хлебнет.
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Маргарита В Сафронова
Я не думаю, что БК не выдержали конкуренцие. Они эмоциональные ребята, а обстановка стала накаляться, просто не захотели тратить силы на лишние раздражители.
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Алеся Ткаченко
Ерунда какая. при ТМ в ТШТ они второй парой не будут?
+7
-3
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Jessi
А ТМ уже не топовые? Или они уже закончили?
+7
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Адриана
Ответ k4rmazin2007
Наверно, Тутберидзе пообещала им, что выпроводит рыжиков на пенсию
Рыжиков не пустят на международные старты, они слишком активны были на митинге, так что БК будут единственной парой ( если всё таки допустят).
+4
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Ir2019
Ответ galik55
Ну ЧМ Саша с истерикой все высказала. И ,заметьте, ей все простили.
Я бы сказала, что ТН её собой прикрыла. Все всё поняли, но Москвина все разговоры прекратила. Сказала, что всё нормально, Саша поздравила тренеров.
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Delirium
Ответ galik55
Да ТНМ носилась с ними, наооборот они в приоритете были. Другое , что амбиции через край.
Не думаю, что в приоритете. Сменить город, вузы и кучу всего еще в своей жизни только недавно выиграв все в сезоне- это нужна очень серьезная мотивация. Амбиций там у всех много, но уход от тренера после 7 лет сотрудничества говорит о том, что отношения зашли в какой-то тупик, из которого так и не вышли и осталось только попрощаться.
+5
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Tata777
ТН сама заявляла, что проблем нет с этими переходами....ну нет так нет....все счастливы
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