Татьяна Тарасова: «Думаю, что Бойкова и Козловский не выдержали конкуренции. Когда рядом тренируются две хорошие пары – наверное, тяжело»

Татьяна Тарасова считает, что Бойкова и Козловский перешли к Тутберидзе из-за конкуренции.

Чемпионы Европы в парном катании решили перейти к из группы , где тренировались последние семь лет.

«Думаю, что и не выдержали конкуренции. Когда рядом тренируются две хорошие пары, то, наверное, тяжело.

Не знаю, с чем это еще связано. В команде Тутберидзе работают молодые ребята. Именно в парном катании работают Траньков, Тихонов.

Перешли и перешли. Дай бог, чтобы им это пошло на пользу», – сказала .

«Будем смотреть, Тамара Николаевна довела их до высочайшего уровня, они чемпионы. Дальше – будем смотреть на их развитие», – приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Мегатрансфер в нашей фигурке: лучшая пара ушла к Тутберидзе 😱