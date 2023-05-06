Татьяна Тарасова: «Думаю, что Бойкова и Козловский не выдержали конкуренции. Когда рядом тренируются две хорошие пары – наверное, тяжело»
Татьяна Тарасова считает, что Бойкова и Козловский перешли к Тутберидзе из-за конкуренции.
Чемпионы Европы в парном катании решили перейти к Этери Тутберидзе из группы Тамары Москвиной, где тренировались последние семь лет.
«Думаю, что Александра и Дмитрий не выдержали конкуренции. Когда рядом тренируются две хорошие пары, то, наверное, тяжело.
Не знаю, с чем это еще связано. В команде Тутберидзе работают молодые ребята. Именно в парном катании работают Траньков, Тихонов.
Перешли и перешли. Дай бог, чтобы им это пошло на пользу», – сказала Тарасова.
«Будем смотреть, Тамара Николаевна довела их до высочайшего уровня, они чемпионы. Дальше – будем смотреть на их развитие», – приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».
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У всех разные типы личности. БК вот из тех, как Ягудин, хотят быть главными и единственными для своего тренера.
Судя по прошедшему сезону, они её выдержали.
Другое дело, что им не нравиться работать в такой атмосфере.
По той же причине Ягудин ушёл к Тарасовой, и это пошло ему на пользу.
Понаблюдать их у ТШТ будет интересно, жаль только, если постановки будут от Глейхенгауза. У БК всегда были яркие программы, если они заменят это безликим «нечто» от Глейха, как у ТМ, я не смогу за них болеть при всем желании.
Буду тогда болеть только за Княжуков.