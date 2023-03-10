«Вкусненько должно быть». Первый канал показал, как Кондратюк работает над номером для турнира шоу-программ
Первый канал показал подготовку Марка Кондратюка к турниру по шоу-программам.
С фигуристом работают хореограф Никита Михайлов и тренер Светлана Соколовская.
Турнир по шоу-программам пройдет 18 марта в Москве.
Впрочем, ничего вкусного от Марка ждать не приходится.
Отвратительное выражение, если употреблять его не в отношении еды.
Дарю.
В общем, во время шоу будет время отойти, заварить чайку и подготовиться к просмотру других программ.