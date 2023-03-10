«Вкусненько должно быть». Первый канал показал, как Кондратюк работает над номером для турнира шоу-программ

Теги сборная России видео мужское катание Никита Михайлов Светлана Соколовская Марк Кондратюк Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Первый канал показал подготовку Марка Кондратюка к турниру по шоу-программам.

С фигуристом работают хореограф Никита Михайлов и тренер Светлана Соколовская.

Турнир по шоу-программам пройдет 18 марта в Москве.

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13 комментариев

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Лека-Лека
Как-то уменьшительно - пренебрежительно.

Впрочем, ничего вкусного от Марка ждать не приходится.
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Lennuci
В итоге забудет, что "обьяснили" и все закончится импровизацией (читать - беготней) на льду.
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Буня Хох
Ответ pele_kan
в отношении еды тоже такое - "я вкусненько покушала" например
Согласна. Тоже неприятно звучит.
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ɔculpa
Ответ pele_kan
в отношении еды тоже такое - "я вкусненько покушала" например
Кошмар)
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ɔculpa
Ответ Буня Хох
Это Мозер всегда так изъясняется: "вкусненький мальчик вон в той паре, разбить бы ее да найти ему подходящую партнёршу". Буэээ... Отвратительное выражение, если употреблять его не в отношении еды.
Нет, ну видно, что женщина, вероятно, съела не одного вкусненького мальчика, но уж лучше жрать людей, чем так выражаться🤢
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pele_kan
Ответ Буня Хох
Это Мозер всегда так изъясняется: "вкусненький мальчик вон в той паре, разбить бы ее да найти ему подходящую партнёршу". Буэээ... Отвратительное выражение, если употреблять его не в отношении еды.
в отношении еды тоже такое - "я вкусненько покушала" например
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Viktoria dek
Ответ Toba Door
Вот и призеры вырисовыааются Аня Женя Марк
В программе "доброе утро" сегодня утром показали сюжет о Камиле, Ане, Жене и Марке. Как им ставят программы)
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pele_kan
Ответ Karamazoff
"Первый канибалистический - пусть всегда будет вкусненько!" Дарю.
Гномы, гномы-каннибалы зарабатывают баллы.
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Ольга Калугина
Из серии : Акселёк, давай
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Буня Хох
Это Мозер всегда так изъясняется: "вкусненький мальчик вон в той паре, разбить бы ее да найти ему подходящую партнёршу". Буэээ...
Отвратительное выражение, если употреблять его не в отношении еды.
+13
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Karamazoff
"Первый канибалистический - пусть всегда будет вкусненько!"
Дарю.
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Toba Door
Вот и призеры вырисовыааются Аня Женя Марк
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ретроградный меркурий
Анонс программы от Соколовской: "штучка, штучка, штучка, штучка". Все остальное время - антиэстетические валяния Кондратюка на льду. Над этим прям всерьёз работают, просто упарываются.
В общем, во время шоу будет время отойти, заварить чайку и подготовиться к просмотру других программ.
+22
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