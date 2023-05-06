Александр Энберт: «Бойкова и Козловский ушли не в безвестность. Москвина – опытнейший тренер, но и в группе Тутберидзе складывается школа парного катания»

Александр Энберт заявил, что в группе Этери Тутберидзе складывается школа парного катания.

Сегодня стало известно, что чемпионы Европы 2020 года и перешли к Тутберидзе от Тамары Москвиной.

«Возможно, спарринг с и был для них сложным. Это действительно непросто, когда в одной группе два дуэта одинакового высочайшего уровня.

Хотя я знаю, что Тамара Николаевна (Москвина) любит, когда у нее в группе несколько пар одного уровня – это и спортсменов подстегивает, и повышает шансы на медали. Такой подход был опробован много раз, в том числе и на Артуре Дмитриеве и Антоне Сихарулидзе.

Вообще причин у такого перехода может быть много. Может, хотели попробовать новые методики и найти новую мотивацию. Ничего хорошего или плохого сказать про переход не могу – посмотрим по дальнейшим результатам.

Тамара Николаевна опытнейший тренер, но и в группе складывается школа парного катания. С Тарасовой и Морозовым на Олимпиаде они показали, что умеют готовить пару и работать на результат. Саша и Дима ушли не в безвестность», – отметил Энберт.