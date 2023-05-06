Александр Энберт: «Бойкова и Козловский ушли не в безвестность. Москвина – опытнейший тренер, но и в группе Тутберидзе складывается школа парного катания»

Теги сборная России Александр Энберт пары Этери Тутберидзе Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Александр Энберт заявил, что в группе Этери Тутберидзе складывается школа парного катания.

Сегодня стало известно, что чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский перешли к Тутберидзе от Тамары Москвиной. 

«Возможно, спарринг с Мишиной и Галлямовым был для них сложным. Это действительно непросто, когда в одной группе два дуэта одинакового высочайшего уровня.

Хотя я знаю, что Тамара Николаевна (Москвина) любит, когда у нее в группе несколько пар одного уровня – это и спортсменов подстегивает, и повышает шансы на медали. Такой подход был опробован много раз, в том числе и на Артуре Дмитриеве и Антоне Сихарулидзе.

Вообще причин у такого перехода может быть много. Может, хотели попробовать новые методики и найти новую мотивацию. Ничего хорошего или плохого сказать про переход не могу – посмотрим по дальнейшим результатам.

Тамара Николаевна опытнейший тренер, но и в группе Тутберидзе складывается школа парного катания. С Тарасовой и Морозовым на Олимпиаде они показали, что умеют готовить пару и работать на результат. Саша и Дима ушли не в безвестность», – отметил Энберт. 

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12 комментариев

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5loo
Боже что он несёт ??? Какая школа ??? Ощущение что говорит только чтобы что-то сказать …. В тшт просто работают будут работать с парой … просто индивидуальный подход, видимо этого Козликам и хотелось … до школы парного катания в хрустальном, как до Луны 🙈
+11
-6
+5
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Самасебезвезда
Энберт, как иксперд, стал популярнее, чем фигурист. Интересно он теперь на ставке у спортса?
+6
-2
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Лучшее_враг_хорошего
Ну…при всем моем уважении к Этери, про школу парного катания - это сильно преждевременно. Школа - это преемственность, свой стиль, постоянные результаты
С одиночниками - да, ТШТ это самая что ни на есть топовая школа мирового уровня. Но с парниками только начало пути.
+3
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alexnew
Ответ 5loo
Боже что он несёт ??? Какая школа ??? Ощущение что говорит только чтобы что-то сказать …. В тшт просто работают будут работать с парой … просто индивидуальный подход, видимо этого Козликам и хотелось … до школы парного катания в хрустальном, как до Луны 🙈
А почему нет то? Вторая топовая пара у нее. Ну, и потом она же не одна там. У нее коллектив тренеров парников, строится каток. Опять же сама она прямо заявляла, что собирается и парное катание развивать. От того, что она сама не является метром в парном катании, еще не значит, что школы нет, она вполне себе выкристаллизовывается понемногу.
+4
-1
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Валерий Петров
Ответ Viks
11 "новостей" по одному поводу! Ахренеть, какое событие!
Мы начинаем наш обзвон,
Отчего? Почему?
))
+1
0
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КакойТыНафигТанкист
Ответ 5loo
Боже что он несёт ??? Какая школа ??? Ощущение что говорит только чтобы что-то сказать …. В тшт просто работают будут работать с парой … просто индивидуальный подход, видимо этого Козликам и хотелось … до школы парного катания в хрустальном, как до Луны 🙈
Может тоже в школу метит …
+2
-1
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Gala Tsintsadze
Ответ 5loo
Боже что он несёт ??? Какая школа ??? Ощущение что говорит только чтобы что-то сказать …. В тшт просто работают будут работать с парой … просто индивидуальный подход, видимо этого Козликам и хотелось … до школы парного катания в хрустальном, как до Луны 🙈
пока складывается впечатление, что он говорит всегда что-то очень аккуратное, дежурное, чтоб никого не обидеть.
+1
0
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Алексей Токарев
Ответ 5loo
Боже что он несёт ??? Какая школа ??? Ощущение что говорит только чтобы что-то сказать …. В тшт просто работают будут работать с парой … просто индивидуальный подход, видимо этого Козликам и хотелось … до школы парного катания в хрустальном, как до Луны 🙈
Серебряные призёры олимпиады в хрустальном.
+1
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шампион
Ответ Самасебезвезда
Энберт, как иксперд, стал популярнее, чем фигурист. Интересно он теперь на ставке у спортса?
У спортса теперь полный комплект экспертов. Есть алкоголички, есть обиженные, есть вечно недоволньные... Энберт это такой позитивный эксперт, у него все хорошие. Выбирай любого.
+1
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olvl
Может, и складывается, но пока ещё не сложилась. Пока непонятно, что выйдет. Но уверена, что Сашу с Димой не бросят на произвол судьбы. Наверно, можно вернуться, если что.
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