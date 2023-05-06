Александр Энберт: «Бойкова и Козловский ушли не в безвестность. Москвина – опытнейший тренер, но и в группе Тутберидзе складывается школа парного катания»
Александр Энберт заявил, что в группе Этери Тутберидзе складывается школа парного катания.
Сегодня стало известно, что чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский перешли к Тутберидзе от Тамары Москвиной.
«Возможно, спарринг с Мишиной и Галлямовым был для них сложным. Это действительно непросто, когда в одной группе два дуэта одинакового высочайшего уровня.
Хотя я знаю, что Тамара Николаевна (Москвина) любит, когда у нее в группе несколько пар одного уровня – это и спортсменов подстегивает, и повышает шансы на медали. Такой подход был опробован много раз, в том числе и на Артуре Дмитриеве и Антоне Сихарулидзе.
Вообще причин у такого перехода может быть много. Может, хотели попробовать новые методики и найти новую мотивацию. Ничего хорошего или плохого сказать про переход не могу – посмотрим по дальнейшим результатам.
Тамара Николаевна опытнейший тренер, но и в группе Тутберидзе складывается школа парного катания. С Тарасовой и Морозовым на Олимпиаде они показали, что умеют готовить пару и работать на результат. Саша и Дима ушли не в безвестность», – отметил Энберт.
С одиночниками - да, ТШТ это самая что ни на есть топовая школа мирового уровня. Но с парниками только начало пути.
Отчего? Почему?
))