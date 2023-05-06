Александр Жулин: «Думаю, Бойкова и Козловский подустали от конкуренции в одной группе с Мишиной и Галлямовым»
Александр Жулин поделился мнением о переходе пары Бойкова – Козловский к Тутберидзе.
«Судя по всему, ребята видели, как хорошо катались Евгения Тарасова и Владимир Морозов у Этери Георгиевны. Думаю, они подустали от конкуренции в одной группе с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым.
Я знаю по себе – работал в одной команде с олимпийскими чемпионами Мариной Климовой и Сергеем Пономаренко, с двукратными победителями Игр Оксаной Грищук и Евгением Платовым.
Но мы дружили, все решалось на льду. Это сложный момент, кому-то нужно, чтобы к ним было абсолютное внимание. Любое решение надо уважать», – сказал Жулин.
Козловский о переходе к Тутберидзе: «Нам с Бойковой необходимы изменения для дальнейшего роста и развития. Не скрывали наших намерений от Москвиной»
Ну и оценки в ТШТ будут у них идеальные, никто принижать точно не станет :)
А БК - только удачи. Когда спортсмен умеет уйти с благодарностью, а тренер умеет принять уход как должное - это прекрасно, хоть и грустно. Минчук и Морошкин всегда их выделяли.
Будет интересно посмотреть БК в ТШТ.