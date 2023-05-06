Александр Жулин: «Думаю, Бойкова и Козловский подустали от конкуренции в одной группе с Мишиной и Галлямовым»

Александр Жулин поделился мнением о переходе пары Бойкова – Козловский к Тутберидзе.

«Судя по всему, ребята видели, как хорошо катались и у Этери Георгиевны. Думаю, они подустали от конкуренции в одной группе с Анастасией Мишиной и .

Я знаю по себе – работал в одной команде с олимпийскими чемпионами Мариной Климовой и Сергеем Пономаренко, с двукратными победителями Игр Оксаной Грищук и Евгением Платовым.

Но мы дружили, все решалось на льду. Это сложный момент, кому-то нужно, чтобы к ним было абсолютное внимание. Любое решение надо уважать», – сказал .

Козловский о переходе к Тутберидзе: «Нам с Бойковой необходимы изменения для дальнейшего роста и развития. Не скрывали наших намерений от Москвиной»