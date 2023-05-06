Александр Жулин: «Думаю, Бойкова и Козловский подустали от конкуренции в одной группе с Мишиной и Галлямовым»

Теги сборная России Александр Жулин пары Этери Тутберидзе Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Александр Жулин поделился мнением о переходе пары Бойкова – Козловский к Тутберидзе.

«Судя по всему, ребята видели, как хорошо катались Евгения Тарасова и Владимир Морозов у Этери Георгиевны. Думаю, они подустали от конкуренции в одной группе с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым.

Я знаю по себе – работал в одной команде с олимпийскими чемпионами Мариной Климовой и Сергеем Пономаренко, с двукратными победителями Игр Оксаной Грищук и Евгением Платовым.

Но мы дружили, все решалось на льду. Это сложный момент, кому-то нужно, чтобы к ним было абсолютное внимание. Любое решение надо уважать», – сказал Жулин

Козловский о переходе к Тутберидзе: «Нам с Бойковой необходимы изменения для дальнейшего роста и развития. Не скрывали наших намерений от Москвиной»

41 комментарий

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Екатерина Ивановская
Долго это отрицала, но тут дело в том, что БК - яркие индивидуалисты, они не выносят конкуренции внутри группы, сами себя начинают закапывать. Такой является Туктамышева, такими были Волосожар-Траньков, Пападакис-Сизерон, Вирчу-Мойр, Плющенко, Ягудин.
Ну и оценки в ТШТ будут у них идеальные, никто принижать точно не станет :)
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Lilia Sadykova
Ответ Екатерина Ивановская
Долго это отрицала, но тут дело в том, что БК - яркие индивидуалисты, они не выносят конкуренции внутри группы, сами себя начинают закапывать. Такой является Туктамышева, такими были Волосожар-Траньков, Пападакис-Сизерон, Вирчу-Мойр, Плющенко, Ягудин. Ну и оценки в ТШТ будут у них идеальные, никто принижать точно не станет :)
На счет Моиров могу поспорить, они всю карьеру в жесткой конкуренции тренировались, сначала с Дэвис/ Уайт, потом с Пападакисами. Более того, такое впечатление, что они сами эту конкуренцию искали, ведь после перерыва они пришли именно к Лозонам, где уже были мировые лидеры Пападакисы.
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Tatiana Klm
Ребята, расстроившись после неудачи на ОИ, не опустили руки, а засучили рукава и стали пахать, усложняться и развиваться. Респект за характер и смелость, ведь кардинально сменить ТШ и обстановку нелегко. Они реально имеют потенциал для усложнения, что продемонстрировали в сезоне. Это вызов и для них, и для ТШТ - будет интересно!
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Ждун Лебединого Озера
Ответ garovatat
думаю что БК подустали не от конкуренции в группе, а от "дружественно-конкурентной" атмосферы и отношения как спарринг-партнеров, так и главного тренера. Первые их тихо ненавидят, вернее это Мишина - тихо, а Галлямов весьма громко. У Юноши так бурлит, что временами выплескивается наружу, как на шоу ТимТут после четверного от БК. Прошедший сезон в пользу БК не дает ему покоя, результаты ЧР были шоком. У этой пары необоснованная мания величия, они с каких то фигов считают себя эталоном парного, совершенно не являясь таковыми. Но в группе видимо эта идея всецело поддерживается. ТНМ распределила роли, БК в полном праве не согласится с таким распределением. Помню как в одном вью Москвина жестко сказала - это моя школа, школа ТНМ, и этим все сказано. Т.е. есть одно мнение - мнение главного тренера, остальное не в счет. Все что делает главтрен, как видит тренировочный процесс, перспективы учеников, как расставляет акценты и делит внимание - это все непререкаемо и обсуждению не подлежит. С одной стороны может это и верно, но тут важно все же не перегнуть. То что БК ушли - ожидаемо. Фокус главного тренера сместился на румяных комсомольцев. БК правда очень старались существовать и работать в предложенных условиях, это было видно невооруженным глазом последние два года. Психологически это максимально не комфортно, долго так не протянешь, к тому же им постоянно приходилось выворачиваться наизнанку, чтобы обойти нафталиновых "друзей" по группе. Но держали лицо, молодцы! в отличии от завистливых милых (нет) МиГов. Так что все закономерно, удачи БК, спокойных продуктивных тренировок и полного раскрытия своего огромного таланта!
А вы не Димина мама случаем?)))
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garovatat
думаю что БК подустали не от конкуренции в группе, а от "дружественно-конкурентной" атмосферы и отношения как спарринг-партнеров, так и главного тренера. Первые их тихо ненавидят, вернее это Мишина - тихо, а Галлямов весьма громко. У Юноши так бурлит, что временами выплескивается наружу, как на шоу ТимТут после четверного от БК. Прошедший сезон в пользу БК не дает ему покоя, результаты ЧР были шоком. У этой пары необоснованная мания величия, они с каких то фигов считают себя эталоном парного, совершенно не являясь таковыми. Но в группе видимо эта идея всецело поддерживается. ТНМ распределила роли, БК в полном праве не согласится с таким распределением. Помню как в одном вью Москвина жестко сказала - это моя школа, школа ТНМ, и этим все сказано. Т.е. есть одно мнение - мнение главного тренера, остальное не в счет. Все что делает главтрен, как видит тренировочный процесс, перспективы учеников, как расставляет акценты и делит внимание - это все непререкаемо и обсуждению не подлежит. С одной стороны может это и верно, но тут важно все же не перегнуть. То что БК ушли - ожидаемо. Фокус главного тренера сместился на румяных комсомольцев. БК правда очень старались существовать и работать в предложенных условиях, это было видно невооруженным глазом последние два года. Психологически это максимально не комфортно, долго так не протянешь, к тому же им постоянно приходилось выворачиваться наизнанку, чтобы обойти нафталиновых "друзей" по группе. Но держали лицо, молодцы! в отличии от завистливых милых (нет) МиГов. Так что все закономерно, удачи БК, спокойных продуктивных тренировок и полного раскрытия своего огромного таланта!
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Лучшее_враг_хорошего
И это говорит тренер, который кого-только не набрал в последние месяцы)) У него у самого в группе уже не протолкнуться.
А БК - только удачи. Когда спортсмен умеет уйти с благодарностью, а тренер умеет принять уход как должное - это прекрасно, хоть и грустно. Минчук и Морошкин всегда их выделяли.
Будет интересно посмотреть БК в ТШТ.
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Тайга86
Они сильные, мотивированные и амбициозные - в духе ТШТ. Но, думаю, этой конкуренции им поначалу будет не хватать, какого-то драйва, гонки...А вот перевесят в итоге психологический комфорт и возможности развития. Пожелаю(уже в который раз сегодня)) успешного продолжения карьеры и исполнения всех мечт ребятам.
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Lilia Sadykova
Ответ Rush
Бк считают что Тарасова и Морозов им не конкуренты?
Если еще парочку сезонов мы по сидим в изоляции от международных стартов, то ТМ уйдут. Ибо в чем смысл в 32 года убиваться на тренировках ради Волжского пируэта? А деньги на жизнь они и в шоу хорошо могут заработать, не последняя пара, есть и фан база и медали с международки.
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Lilia Sadykova
Ответ Екатерина Ивановская
После Сочи было много разговоров, что ВМ обижены на Зуеву из-за того, что она проталкивала к золотой медали ДУ. Было много обид и переход к Лозонам за золотой медалью Пхенчхана.
а вот кажется на Пападакисов психологически переход Моиров давил, они как раз из тех, кто не может каждую тренировку смотреть на своих основных конкурентов.
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Маргарита В Сафронова
Вся конкуренция у БК с парами Москвиной впереди. Они не подустали, они обновляются.
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Kareglazaya
Ответ Ждун Лебединого Озера
А вы не Димина мама случаем?)))
Или сам Дима 😆😆😆
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garovatat
Ответ Ждун Лебединого Озера
А вы не Димина мама случаем?)))
ахаха))) нет, Димон мне не сын)) но пару люблю и болею за них (после ТМ конечно)! Крупных чсвшников нафталиновых тихододов не люблю, и очень рада что БК таки надрали им их рабоче-крестьянские тухесы на минувших ЧР и ФГП)))
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Екатерина Ивановская
Ответ Lilia Sadykova
На счет Моиров могу поспорить, они всю карьеру в жесткой конкуренции тренировались, сначала с Дэвис/ Уайт, потом с Пападакисами. Более того, такое впечатление, что они сами эту конкуренцию искали, ведь после перерыва они пришли именно к Лозонам, где уже были мировые лидеры Пападакисы.
После Сочи было много разговоров, что ВМ обижены на Зуеву из-за того, что она проталкивала к золотой медали ДУ. Было много обид и переход к Лозонам за золотой медалью Пхенчхана.
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Delirium
Ответ Rush
Тарасова и Морозов они что уходят?
Вероятно, да. Но даже если останутся еще на сезон, видно, что они уже не хотят/не могут усложняться, просто катают с тем, что есть. Так что БК как молодые и амбициозные, конечно, будут в центре внимания. Другой вопрос, что ЭТ тоже специалист по конкуренции в группе, так что с открытием нового катка навернка какой-то парный молодняк появится на вырост.
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Rush
Бк считают что Тарасова и Морозов им не конкуренты?
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Екатерина Ивановская
Этот-то естественно в первых рядах комментирует. Мне страшно за Сашу и Ваню, что такой трЭнЭр сможет им поставить?
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5loo
Ответ Rush
Бк считают что Тарасова и Морозов им не конкуренты?
Ну объективно … если в Тшт доведут скатанность и парность в купе с хореографией до приемлемого уровня приближенного к ТМ , то да , не конкуренты … по технике точно Козловские сильнее
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Дудабот Уно
Ответ Лучшее_враг_хорошего
И это говорит тренер, который кого-только не набрал в последние месяцы)) У него у самого в группе уже не протолкнуться. А БК - только удачи. Когда спортсмен умеет уйти с благодарностью, а тренер умеет принять уход как должное - это прекрасно, хоть и грустно. Минчук и Морошкин всегда их выделяли. Будет интересно посмотреть БК в ТШТ.
Так может, он и надеется, что от него кто-нибудь уйдёт "методом выталкивания"))
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Lilia Sadykova
Ответ Екатерина Ивановская
После Сочи было много разговоров, что ВМ обижены на Зуеву из-за того, что она проталкивала к золотой медали ДУ. Было много обид и переход к Лозонам за золотой медалью Пхенчхана.
Ну я к тому, что много тренеров помимо Лозонов, но они пришли именно туда, к Пападакисам:) Хотя имя тренера и хорошая школа для Моиров не нужно было, они уже были мировыми топами. По большому счету им нужен был только лед, который можно найти где угодно.
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Lilia Sadykova
Ответ Екатерина Ивановская
Этот-то естественно в первых рядах комментирует. Мне страшно за Сашу и Ваню, что такой трЭнЭр сможет им поставить?
Рахманинова естественно😂😂 там один диск на всех по ходу;) сначала Кацалаповы плясали под Рахманинова, потом Багин, наступает очередь Букиных;)
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наталья Головченко
Это просто супер новость. Думаю, будет очень жарко и захватывающе. ТМ закончат, а БК выйдут с этим штабом и своими данными на супер уровень. Им не будет равных, уверена в этом!!!
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5loo
Ну вот и новый инфоповод для обзвонов )))) теперь на очереди Вайц, Роднина, Леонова, Гербольдт, Энберт, может Навка ))) … кто ещё … интересно Авербух уже высказался
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Е...С
Как по разному комментируют друзья Тутберидзе. Одних ругают, что испугались конкуренции, к другим относятся с большим пониманием.
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ano
Крайне неприятная пара. За грибами собрались?)
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Toba Door
Ответ garovatat
думаю что БК подустали не от конкуренции в группе, а от "дружественно-конкурентной" атмосферы и отношения как спарринг-партнеров, так и главного тренера. Первые их тихо ненавидят, вернее это Мишина - тихо, а Галлямов весьма громко. У Юноши так бурлит, что временами выплескивается наружу, как на шоу ТимТут после четверного от БК. Прошедший сезон в пользу БК не дает ему покоя, результаты ЧР были шоком. У этой пары необоснованная мания величия, они с каких то фигов считают себя эталоном парного, совершенно не являясь таковыми. Но в группе видимо эта идея всецело поддерживается. ТНМ распределила роли, БК в полном праве не согласится с таким распределением. Помню как в одном вью Москвина жестко сказала - это моя школа, школа ТНМ, и этим все сказано. Т.е. есть одно мнение - мнение главного тренера, остальное не в счет. Все что делает главтрен, как видит тренировочный процесс, перспективы учеников, как расставляет акценты и делит внимание - это все непререкаемо и обсуждению не подлежит. С одной стороны может это и верно, но тут важно все же не перегнуть. То что БК ушли - ожидаемо. Фокус главного тренера сместился на румяных комсомольцев. БК правда очень старались существовать и работать в предложенных условиях, это было видно невооруженным глазом последние два года. Психологически это максимально не комфортно, долго так не протянешь, к тому же им постоянно приходилось выворачиваться наизнанку, чтобы обойти нафталиновых "друзей" по группе. Но держали лицо, молодцы! в отличии от завистливых милых (нет) МиГов. Так что все закономерно, удачи БК, спокойных продуктивных тренировок и полного раскрытия своего огромного таланта!
Завистливые это как раз бк, они проиграли все старты мг, а то что прошлый сезон они вместо шоу готовились к сезону дали плоды, это не они обыграли мг, а просто мг ошиблись, а Москвина как раз попки подтирала именно бк, минчук работал только с ними, так что своё одно место закрой
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