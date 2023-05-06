Александра Бойкова: «Мы с Козловским приняли решение двигаться дальше и пробовать что-то новое. Поэтому переходим в команду Тутберидзе»
Фигуристка Бойкова сообщила, что их пара с Козловским переходит к Тутберидзе.
Сегодня «Спорт-Экспресс» сообщил, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский перешли в группу Этери Тутберидзе. Ранее фигуристы тренировались под руководством Тамары Москвиной.
«Мы с Димой и командой Тамары Николаевны прошли большой путь длинной в 7 лет. Мы благодарны за наши первые шаги в парном катании и за победы, которых мы достигли за это время.
Но мы приняли решение двигаться дальше и пробовать что-то новое. Поэтому мы переходим в команду Этери Георгиевны Тутберидзе.
Надеемся, что этот путь станет для нас счастливым и успешным. Спасибо всем, кто был и будет с нами❤️», – написала Бойкова.
Александра и Дмитрий являются чемпионами Европы 2020 года и бронзовыми призерами чемпионата мира-2021. В прошедшем сезоне пара победила на чемпионате России и в финале Гран-при России.
Тут же только в фамилии «Тутберидзе» дело, раз это такую истерику вызывает? Остальные - ровнее, да?
Такой вывод сделали после ее страннейшего заявления, что БК-будущие оч?)