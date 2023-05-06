Александра Бойкова: «Мы с Козловским приняли решение двигаться дальше и пробовать что-то новое. Поэтому переходим в команду Тутберидзе»

Фигуристка Бойкова сообщила, что их пара с Козловским переходит к Тутберидзе.

Сегодня «Спорт-Экспресс» сообщил, что и перешли в группу . Ранее фигуристы тренировались под руководством .

«Мы с Димой и командой Тамары Николаевны прошли большой путь длинной в 7 лет. Мы благодарны за наши первые шаги в парном катании и за победы, которых мы достигли за это время.

Но мы приняли решение двигаться дальше и пробовать что-то новое. Поэтому мы переходим в команду Этери Георгиевны Тутберидзе.

Надеемся, что этот путь станет для нас счастливым и успешным. Спасибо всем, кто был и будет с нами❤️», – написала Бойкова.

Александра и Дмитрий являются чемпионами Европы 2020 года и бронзовыми призерами чемпионата мира-2021. В прошедшем сезоне пара победила на чемпионате России и в финале Гран-при России.