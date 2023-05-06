Александра Бойкова: «Мы с Козловским приняли решение двигаться дальше и пробовать что-то новое. Поэтому переходим в команду Тутберидзе»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Этери Тутберидзе переходы Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Фигуристка Бойкова сообщила, что их пара с Козловским переходит к Тутберидзе.

Сегодня «Спорт-Экспресс» сообщил, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский перешли в группу Этери Тутберидзе. Ранее фигуристы тренировались под руководством Тамары Москвиной.

«Мы с Димой и командой Тамары Николаевны прошли большой путь длинной в 7 лет. Мы благодарны за наши первые шаги в парном катании и за победы, которых мы достигли за это время.

Но мы приняли решение двигаться дальше и пробовать что-то новое. Поэтому мы переходим в команду Этери Георгиевны Тутберидзе.

Надеемся, что этот путь станет для нас счастливым и успешным. Спасибо всем, кто был и будет с нами❤️», – написала Бойкова.

Александра и Дмитрий являются чемпионами Европы 2020 года и бронзовыми призерами чемпионата мира-2021. В прошедшем сезоне пара победила на чемпионате России и в финале Гран-при России.

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34 комментария

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StanislavaKhalina
Ответ imaxim
Опять этот Плющенко забрал готовых спортсменов и будет жар чужими руками загребать…ой, подождите…ошибочка вышла
Ай, батюшки, а к Москвиной не переходили Мишки?:) Или к Мишину не переходил Коляда?:)
Тут же только в фамилии «Тутберидзе» дело, раз это такую истерику вызывает? Остальные - ровнее, да?
+26
-8
+18
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Daria Lyubeznova
Вот это неожиданно! Удачи ребятам с новой командой!
+17
-8
+9
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Tatiana Klm
Возможно, дело и в здоровье ТНМ, насколько она лично будет вовлечена в работу со спортсменами, не станет ли консультантом. Многого мы не знаем, но ясно главное: расстались ребята со своим штабом на хорошей ноте.
+9
-2
+7
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Маргарита В Сафронова
БК становятся всӗ более интересными, они усложняются и художественно, и технически, ну и очень амбициозны. ТШТ им подходит)
+10
-5
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opty
Вот это поворот!...
+7
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Ridl
Вот это неожиданность
+6
-1
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Alla Belova
Ответ шампион
Вышли из очереди?
Обежали сбоку)
+5
-1
+4
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Мар-ина
МиГам станет легче, нервозная обстановка не всем по нраву и не всем в пользу. Удачи всем!
+6
-2
+4
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Olga.t
Я думаю, что болельщики должны уважать решение спортсменов, они это решение приняли не с бухты-барахты... и сами ответственны за него.
+5
-2
+3
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imaxim
Опять этот Плющенко забрал готовых спортсменов и будет жар чужими руками загребать…ой, подождите…ошибочка вышла
+20
-17
+3
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dashulya05
Больше ожидала этого от Мишек, от Саши с Димой вообще неожиданно... Им же Москвина уделяла больше внимания, да и проги у них сильнее, чем у Мишек. Удачи ребятам!
+6
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+2
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Tatiana Klm
Ответ imaxim
Может просто пора перестать очищать Тутберидзе белое пальто и признать, что она вовсе не идеальна, как и все?)
Она не идеальна, но уж точно не как все)
+5
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altre
Пожалуй, самое неожиданное за последнее время.
+3
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Екатерина Ивановская
Молодец, что написала правильные слова и поблагодарила. Ну что ж, в Москве их ждет самостоятельная жизнь и как пройдут они этот путь зависит только от них. Удачи.
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Валерий Петров
Ответ dashulya05
Больше ожидала этого от Мишек, от Саши с Димой вообще неожиданно... Им же Москвина уделяла больше внимания, да и проги у них сильнее, чем у Мишек. Удачи ребятам!
Вообще-то неизвестно, кому там Москвина уделяла больше или меньше внимания.
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Orange carrot
А как же рассказы о том что они такие особенные питерские, что иначе чувствуют культуру?😅теперь будут московские диалекты изучать?
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шампион
Вышли из очереди?
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Sonyas
Ожидаемо и неожиданно. Все-таки в этом сезоне Саше и Диме удалось обойти своих главных конкурентов. Плюс смена родного Питера явно не простое решение. В любом случае, ребятам только удачи!
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Ирина С
Действительно неожиданно! Я могу понять Тарасову/Морозова, которым деваться было некуда, да у них ещё и Траньков был. Но тут... Променять маститого тренера парников на тренера девочек-подростков??? Надеюсь, они знают, что делают. В любом случае, удачи, вдохновения, взаимопонимания!
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Валерий Петров
Ответ Orange carrot
А как же рассказы о том что они такие особенные питерские, что иначе чувствуют культуру?😅теперь будут московские диалекты изучать?
Ну постепенно отвыкнут от "греча, кура, поребрик и парадная" и будут в булошную ходить за хлебушком
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Е...С
Ответ StanislavaKhalina
Ай, батюшки, а к Москвиной не переходили Мишки?:) Или к Мишину не переходил Коляда?:) Тут же только в фамилии «Тутберидзе» дело, раз это такую истерику вызывает? Остальные - ровнее, да?
Здесь не в фамилии «Тутберидзе» дело, а в ее оголтелых фанатах, которые набрасывались на тех, кто к Плющенко переходил. Правда, она тоже умела вслед набросить. А так, пусть все переходят куда хотят.
+8
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Сашуля П
Очень, очень неожиданно.. даже не знаю пока, как реагировать. В любом случае желаю ребятам удачи и побед 👍
+3
-3
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Hardy
Ответ imaxim
Опять этот Плющенко забрал готовых спортсменов и будет жар чужими руками загребать…ой, подождите…ошибочка вышла
да камон, серьёзно не видишь разницы? к ТШТ сами просятся, а Плющ договорами, домиками и бабками переманивает.
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bezsugar
Ответ dashulya05
Больше ожидала этого от Мишек, от Саши с Димой вообще неожиданно... Им же Москвина уделяла больше внимания, да и проги у них сильнее, чем у Мишек. Удачи ребятам!
Откуда эта мантра, что Москвина им больше внимания уделяла?))
Такой вывод сделали после ее страннейшего заявления, что БК-будущие оч?)
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aleshon
Всем удачи и здоровья.
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