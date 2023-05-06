Козловский о переходе к Тутберидзе: «Нам с Бойковой необходимы изменения для дальнейшего роста и развития. Не скрывали наших намерений от Москвиной»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Этери Тутберидзе переходы Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Фигурист Козловский объяснил их с Бойковой решение перейти от Москвиной к Тутберидзе.

Сегодня стало известно, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский перешли в группу Этери Тутберидзе. Ранее пара тренировалась под руководством Тамары Москвиной.

«Мы приняли решение поменять группу и перейти в команду к Этери Георгиевне [Тутберидзе]. С Тамарой Николаевной [Москвиной] мы проработали семь лет, с ней мы начали свою парную карьеру, мы сотрудничали до настоящего момента с ее школой. Но на данном этапе карьеры нам необходимы изменения для дальнейшего роста и развития.

Мы не скрывали наших намерений от Тамары Николаевны. Мы расстались на очень хорошей ноте, по-другому быть и не могло. Мы у нее завоевали все награды в парной дисциплине и с глубоким уважением относимся к тому опыту, который нам дала Тамара Николаевна.

Этери Георгиевна – очень сильный тренер, мы наблюдали за ее группой со стороны. Она собрала сильную команду, в том числе в парном катании. Мы хотели этого (перейти в группу Тутберидзе), и после того, как согласовали с ней переход, он стал возможным. Это наша инициатива», – сказал Козловский.

Александра и Дмитрий являются чемпионами Европы 2020 года и бронзовыми призерами чемпионата мира-2021. В прошедшем сезоне пара победила на чемпионате России и в финале Гран-при России.

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15 комментариев

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MockingBird
Хорошо, что расстались с ТН "на очень хорошей ноте". Это важно.
Удачи и побед в новом ТШТ!
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Oleandra
Это было видно, что хотели раньше это сделать.. хотя я потом уже стала считать, что они передумали и остались.
+7
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+3
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Ирина Иванова
Перемены бывают к лучшему. Профессиональный вызов для всех: и для БК, и для ТШТ/Алексея Тихонова.
+3
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+3
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Orange carrot
Траньков с Козловским это будет та еще смесь🤣пух и перья полетят
+1
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Сашуля П
Удачи ребятам, смелый шаг и неожиданный. Безумству храбрых поем мы песню)
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Alla Belova
Молодцы! Очень правильное и давно назревшее решение!
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Alla Belova
Программа "Анна Каренина" была шедевром, но они могут ещё больше и лучше!
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Роман Волков
У Москвиной стало Реально Очень тесно, кто то должен был уйти.
Следующий сезон, уже сейчас, становится интересней. ✌️
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Татьяна Попова
Ответ Ирина Иванова
Перемены бывают к лучшему. Профессиональный вызов для всех: и для БК, и для ТШТ/Алексея Тихонова.
А Траньков будет помогать? Он в штабе?
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a71
Ответ bsanchezb
Данила хороший актер, уверен и фигурист из него получится что надо!
И актер и фигурист - так себе.
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