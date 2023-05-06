Козловский о переходе к Тутберидзе: «Нам с Бойковой необходимы изменения для дальнейшего роста и развития. Не скрывали наших намерений от Москвиной»

Фигурист Козловский объяснил их с Бойковой решение перейти от Москвиной к Тутберидзе.

Сегодня стало известно, что и перешли в группу . Ранее пара тренировалась под руководством .

«Мы приняли решение поменять группу и перейти в команду к Этери Георгиевне [Тутберидзе]. С Тамарой Николаевной [Москвиной] мы проработали семь лет, с ней мы начали свою парную карьеру, мы сотрудничали до настоящего момента с ее школой. Но на данном этапе карьеры нам необходимы изменения для дальнейшего роста и развития.

Мы не скрывали наших намерений от Тамары Николаевны. Мы расстались на очень хорошей ноте, по-другому быть и не могло. Мы у нее завоевали все награды в парной дисциплине и с глубоким уважением относимся к тому опыту, который нам дала Тамара Николаевна.

Этери Георгиевна – очень сильный тренер, мы наблюдали за ее группой со стороны. Она собрала сильную команду, в том числе в парном катании. Мы хотели этого (перейти в группу Тутберидзе), и после того, как согласовали с ней переход, он стал возможным. Это наша инициатива», – сказал Козловский.

Александра и Дмитрий являются чемпионами Европы 2020 года и бронзовыми призерами чемпионата мира-2021. В прошедшем сезоне пара победила на чемпионате России и в финале Гран-при России.