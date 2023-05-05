Мама Турсынбаевой: «Меня всегда поражает и удивляет, в какой отличной форме находятся ученики Тутберидзе, несмотря ни на что. Они такие трудолюбивые!»

Теги сборная России сборная Казахстана Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаева Даниил Глейхенгауз Матч ТВ Фигурное катание

Мама фигуристки Турсынбаевой поделилась впечатлениями от шоу Этери Тутберидзе в Казахстане.

Фигуристы группы Тутберидзе и другие российские спортсмены выступили в Алматы 1 мая. 

— Этери Георгиевна и Даниил Маркович (Глейхенгауз) провели мастер‑класс для учеников академии Элизабет, все были в восторге. А вечером фигуристы дали грандиозное шоу. Много людей пришло.

Вообще я наблюдаю, что интерес к фигурному катанию здесь растет потихоньку. Самый приятный момент был, когда дочка поздравила меня с днем рождением прямо в зрительском зале.

Меня всегда поражает и удивляет, в какой отличной форме находятся ученики Этери Георгиевны, несмотря ни на что. Они такие трудолюбивые! Я очень люблю всех, кто занимается в этой команде. С удовольствием пообщалась с каждым, и с тренерами дочери, конечно. Они отметили, что Алматы — зеленый, приятный город.

Всем трудолюбивым спортсменам я желаю крепкого здоровья и мирного неба! Очень жаль спортсменов, которых отстранили от международных соревнований. Мы — казахстанцы — желаем мира во всем мире. Честно сказать, мне больно от происходящего.

— Как дела у академии Элизабет?

— Работает потихоньку. Проблемы есть разного плана, но мы постепенно решим и соберем надежную команду. Тогда будет отлично! Сейчас Элизабет очно учится, поэтому не может пока вкладываться в работу на 100%. Мой сын Тимур учится в Москве и работает в «Хрустальном». Он набирается опыта у профессионалов — это полезно для будущего, когда он вернется в Казахстан, – сказала Падишахан Султаналиева. 

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19 комментариев

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Irina Kistler
Спасибо маме за дочку! И успехов казахской Академии фк, здорово, если будет возможность проводить сборы и для Хрустального, Алматы- прекрасный город.
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Iuliia Timofeyeva
Это поекрасно, что Элизабет не подалась в блогерки, кулинарные шоу и вот это вот все, а поехала в страну, за которую выступала, чтобы развивать там ФК. Уважение.
+35
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N-fox
Какая милая мама у Элизабет, да и сама фигуристка всегда импонировала. Молодцы, развивают фк у себя дома, и очень приятно, что с ТШТ такие теплые отношения. Не теряют связи.
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Додик Аксель
Семейное дело, развивать и поднимать фигурное катание у себя в стране. Молодцы ! Удачи и успеха !
+18
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Anfitan
самые мотивированные!
+10
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+7
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LizaP
Ответ Додик Аксель
Семейное дело, развивать и поднимать фигурное катание у себя в стране. Молодцы ! Удачи и успеха !
И еще с такой поддержкой ТШТ👍
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Syndycate
Ответ Iuliia Timofeyeva
Это поекрасно, что Элизабет не подалась в блогерки, кулинарные шоу и вот это вот все, а поехала в страну, за которую выступала, чтобы развивать там ФК. Уважение.
Так то оно так, но не думаю, что ее особо звали в кулинарные шоу и вот это вот все)
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zzz-j
Ответ Iuliia Timofeyeva
Это поекрасно, что Элизабет не подалась в блогерки, кулинарные шоу и вот это вот все, а поехала в страну, за которую выступала, чтобы развивать там ФК. Уважение.
Так это её родина, а не просто страна, за которую она выступает, там все её родственники живут по отцовской линии, насколько я понимаю, и сама Элизабет проводила там много времени в детстве с бабушкой
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gold-for-zagitova
Ответ zzz-j
Так это её родина, а не просто страна, за которую она выступает, там все её родственники живут по отцовской линии, насколько я понимаю, и сама Элизабет проводила там много времени в детстве с бабушкой
Ее Родина - Россия. Элизабет родилась, училась и росла в Москве!
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Elena Savanuk
Ответ Додик Аксель
Семейное дело, развивать и поднимать фигурное катание у себя в стране. Молодцы ! Удачи и успеха !
Именно семейное дело : и дочь , и сын этого казахстанского семейства вносят свою лепту непосредственно в развитие фигурного катания !
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Зиля Бадриева
Молодец, Элиз, вписала свое имя в историю мирового ФК, первой среди женщин прыгнув квад.
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Black&White
Ответ Додик Аксель
Семейное дело, развивать и поднимать фигурное катание у себя в стране. Молодцы ! Удачи и успеха !
Элизабет родилась и выросла в Москве. Интересно, по своему ли желанию она уехала в КЗ, потому что до этого она в МГИМО училась, наверное пришлось перевестись.
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Black&White
Ответ Надира Юнусова
Если б вы читали интервью Элизабет, то знали бы , что она , сама решила совмещать учебу с тренерством. И наверное когда тебе предлагают огромные возможности для реализации своего потенциала, то не будешь сидеть в одном месте.
Я так понимаю, что из МГИМО она перевелась и уже давно, раз мама говорит, что она очно учится. "Огромные возможности" - она закончила карьеру в 19 лет. Не думаю, что если бы она могла бы еще дальше кататься, она бы стала тренировать.
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Iuliia Timofeyeva
Ответ zzz-j
Так это её родина, а не просто страна, за которую она выступает, там все её родственники живут по отцовской линии, насколько я понимаю, и сама Элизабет проводила там много времени в детстве с бабушкой
Вот и прекрасно, что она поехала на Родину. Это же чудесно
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