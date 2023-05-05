Мама Турсынбаевой: «Меня всегда поражает и удивляет, в какой отличной форме находятся ученики Тутберидзе, несмотря ни на что. Они такие трудолюбивые!»

Мама фигуристки Турсынбаевой поделилась впечатлениями от шоу Этери Тутберидзе в Казахстане.

Фигуристы группы Тутберидзе и другие российские спортсмены выступили в Алматы 1 мая.

— Этери Георгиевна и Даниил Маркович (Глейхенгауз) провели мастер‑класс для учеников академии Элизабет, все были в восторге. А вечером фигуристы дали грандиозное шоу. Много людей пришло.

Вообще я наблюдаю, что интерес к фигурному катанию здесь растет потихоньку. Самый приятный момент был, когда дочка поздравила меня с днем рождением прямо в зрительском зале.

Меня всегда поражает и удивляет, в какой отличной форме находятся ученики Этери Георгиевны, несмотря ни на что. Они такие трудолюбивые! Я очень люблю всех, кто занимается в этой команде. С удовольствием пообщалась с каждым, и с тренерами дочери, конечно. Они отметили, что Алматы — зеленый, приятный город.

Всем трудолюбивым спортсменам я желаю крепкого здоровья и мирного неба! Очень жаль спортсменов, которых отстранили от международных соревнований. Мы — казахстанцы — желаем мира во всем мире. Честно сказать, мне больно от происходящего.

— Как дела у академии Элизабет?

— Работает потихоньку. Проблемы есть разного плана, но мы постепенно решим и соберем надежную команду. Тогда будет отлично! Сейчас Элизабет очно учится, поэтому не может пока вкладываться в работу на 100%. Мой сын Тимур учится в Москве и работает в «Хрустальном». Он набирается опыта у профессионалов — это полезно для будущего, когда он вернется в Казахстан, – сказала Падишахан Султаналиева.