Валиева о Тутберидзе: «Раньше были тренировки, тренировки и тренировки, а сейчас с ней можно на какие-то темы еще поговорить»

Теги сборная России Первый канал женское катание Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Сергей Дудаков Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева рассказала о взаимодействии с тренерами.

– Какое сейчас у тебя взаимодействие с тренерами? Как часто ты предлагаешь программы? Может быть, споришь?

– Нет такого, чтобы я подъехала и сказала: я решила, буду вот это катать. Нет, я стараюсь с ними как-то говорить. Иногда происходят споры, но я считаю, что это нормально.

Ко мне более стали относиться не как к маленькому ребенку, который не сделает свое задание, а просто уже как к спортсмену, который уже знает, что ему сделать, чтобы размяться, откатать произвольную, еще что-то. Нет такого дикого тотального контроля, который был до этого. Сделай вот столько и столько связок и так далее. Больше начали понимать – надеюсь, это мое ощущение – что я тоже взрослею и тоже делаю иногда правильные вещи.

– У тебя три тренера. С кем тебе легче решить вопрос?

– Прям вопрос нужно решать сразу же с Этери Георгиевной (Тутберидзе). Это вот 100%.

– Ну с кем тебе проще общаться?

– Вот с Даниилом Марковичем (Глейхенгаузом)… Я прям могу ему все высказать.

– Потому что он моложе?

– Он больше с нами общается. И ты как-то к нему… Не могу сказать, что мы относимся к нему как к другу. Нет, все-таки субординация соблюдена, это тренер. Но просто в некоторых моментах с ним интересно на какие-то темы поразговаривать, интересно узнать его мнение.

С Этери Георгиевной иногда тоже очень интересно беседовать, что раньше не было таким вот возможным. Раньше были тренировки, тренировки и тренировки, а сейчас можно на какие-то различные темы еще поговорить. Она рассказывает тоже о своем опыте, а у нее опыт колоссальный – в жизни, в фигурном катании. Всегда интересно послушать.

А с Сергеем Викторовичем (Дудаковым) менее близко общаемся, но интересно узнать его мнение. Я вообще с интересными людьми работаю и очень приятно с ними находиться. Ну, иногда бывают моменты, но это бывает у всех, – сказала Валиева в подкасте «Произвольная программа».

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65 комментариев

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kate_ko
в общем, нормальные рабочие и человеческие отношения у нее с тренерами, с границами, но не без душевности. а не вот это вот все, что здесь иногда пишут)
+55
-8
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Ира Полубоярова
Ответ kate_ko
в общем, нормальные рабочие и человеческие отношения у нее с тренерами, с границами, но не без душевности. а не вот это вот все, что здесь иногда пишут)
Мне даже показалось, что в этом сезоне у Ками и ЭГ отношения стали более теплыми.
+35
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+32
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kate_ko
Ответ Ира Полубоярова
Мне даже показалось, что в этом сезоне у Ками и ЭГ отношения стали более теплыми.
да, о чем Ками и говорит в интервью: что более осознанные стали отношения, к ней больше доверия как к опытной спортсменке
+36
-5
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Владислава Крюкова
Ответ Неволяшка
Судя потому, что пишут родителей детей из "Хрустального", там именно первый вариант. Камила на тренировки приходит когда хочет и делает там то, что хочет. ЭГ попала, конечно.
Где почитать, что родители детей из хрустального пишут?
+15
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Додик Аксель
Занимаются профессионально любимым делом, где упорные тренировки основа успеха. Могут общаться, выслушать друга друга, но муси-пуси не разводят.
+16
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Ира Полубоярова
Ответ Misson
Так Камила уже звезда мирового ФК. К тому же повзрослела. Со взрослыми фигуристами и своими звездами у ТШТ другие отношения. К младшим они более строги и требовательны.
С Аней и Алиной такого нет, например. Я была на шоу Тутберидзе в СПБ 8 апреля. Когда Камила прыгнула 3А в своей короткой олимпийской программе, Этери очень искренне обрадовалась. Да и в целом по сезону постоянно поддерживала Ками. Мне казалось, что это все игра на камеру, но после шоу и реакции ТШТ на выполненный триксель в программе, я для себя поняла, что нет никакой игры.
+16
-4
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Алексей Токарев
Камилла всегда уважительно к тренерам относилась. Я уже устал дизлайкать шутников со стаканами.
+15
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Евгения Гринева
Ответ Lilek Li
Комментарий удален модератором
За талант любит и сильный характер
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Евгения Гринева
Ответ Неволяшка
Не могу себе представить, чтобы Загитова или Щербакова спорили с кем-то из ТШТ даже сейчас, при их то титулах. Олимпийские боги не ошибаются, выбирая достойных в спорте и в жизни. Звездная болезнь ОЧ часто обходит стороной, здесь же клинический случай.
Споры бывают разные, можно как Алена с истерикой и требованиями, а можно конструктивно решать вопросы. Думаю, у Камилы второй вариант
+15
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Misson
Ответ Ира Полубоярова
Мне даже показалось, что в этом сезоне у Ками и ЭГ отношения стали более теплыми.
Так Камила уже звезда мирового ФК. К тому же повзрослела. Со взрослыми фигуристами и своими звездами у ТШТ другие отношения. К младшим они более строги и требовательны.
+14
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Татьяна Макарова
Я бы с Этери тоже с удовольствием поговорила о своём, о женском, а, если серьёзно, то Ками очень интересная барышня, и чем она старше, тем интереснее наблюдать за её развитием и ощущением себя в этом мире, желаю ей успехов по всех её проектах настоящих и будущих!
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закрыт по беспределу
Нормальные рабочие отношения
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Лакс
С одной стороны хорошо, что нет поцелуйчиков, как у переметнувшейся в канадскую семью. А с другой, на ОИ было явное непонимание состояния Камилы и недостаточная поддержка.
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Евгения Гринева
Ответ Peter Varfolomeyev
Тутберидзе с ней теперь как подружка, потому что боится, что Валиева слишком много сможет рассказать.
Да-да, и с Женей Тарасовой "как подружка", та, видимо, тоже что-то может рассказать)
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Syndycate
Ответ Неволяшка
Судя потому, что пишут родителей детей из "Хрустального", там именно первый вариант. Камила на тренировки приходит когда хочет и делает там то, что хочет. ЭГ попала, конечно.
О чем еще пишут "родители детей из Хрустального" точнее говорят голоса в вашей голове?🤣 Поделитесь)
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Viktoria dek
Ответ Александр Шульгин
Понятно что Тудберидзе ее откровенно боится и ее мать тоже вот и вылизывает с ног до головы
Ок, а если правда допинг попал случайно, бытовым путем и ТШТ тут вообще не причём, что тогда?
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Светлана Менова
Посмотрела подкаст, Ками очень понравилась. Повзрослевшая, рассудительная. Пусть этот олимпийский кошмар поскорее закончится - любой исход будет легче, чем это бесконечное ожидание. .
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Люблю Женьку
Ответ Алена Иванова
Ну мне кажется если бы Аня или тем более Алина сейчас прыгнули 3аксель я думаю там ЭГ выбежала бы на каток с криками Браво!)))
Так пусть тренеры работают над этим, а не в шоу отправляют.
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Oleandra
Ответ k4rmazin2007
Аделия Петросян: «Тутберидзе – великий человек. Она передает тебе много эмоций и чувств, ты начинаешь их ощущать и как будто становишься выше» Софья Акатьева: "Я считаю, что Этери Георгиевна — просто удивительный человек. Она влюблена в свою профессию. Она вкладывает частичку души, сердца, вдохновения в каждого из своих спортсменов. Она дарит нам поддержку, силы, свой опыт, труд каждый день. Я это очень ценю и стараюсь ее никогда не подводить" Алиса Двеоглазова: "Уважаю всех тренеров нашей группы, но каждый из них по-своему настраивает на выступление. Пока еще ни разу меня не выводила Этери Георгиевна Тутберидзе. Надеюсь, что вскоре это случится." Походу в ТШТ идолопоклонничество прописано по контракту с ООО "тимтутберидзе"
а вот Камила и Аня уже по-другому говорят.. да и Женя давно не стесняется.. и Этери ничего, не обижается.
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Алена Иванова
Ответ Ира Полубоярова
С Аней и Алиной такого нет, например. Я была на шоу Тутберидзе в СПБ 8 апреля. Когда Камила прыгнула 3А в своей короткой олимпийской программе, Этери очень искренне обрадовалась. Да и в целом по сезону постоянно поддерживала Ками. Мне казалось, что это все игра на камеру, но после шоу и реакции ТШТ на выполненный триксель в программе, я для себя поняла, что нет никакой игры.
Ну мне кажется если бы Аня или тем более Алина сейчас прыгнули 3аксель я думаю там ЭГ выбежала бы на каток с криками Браво!)))
+3
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Viktoria dek
Ответ Александр Шульгин
Там ещё не боялась потом начала это видно по поведению
А когда Камилу на ОИ одну оставляли среди журналистов, после проката ПП встречали с фразой "ты перестала бороться", или когда ставили программу, посвящённую олимпиаде - это они ещё не боялись? Или только начинали? Мне просто надо понять вашу логику)
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Евгения Гринева
Ответ Александр Шульгин
Это не важно она боится то что может Валиева и ее мать заявить и будет не важно как допинг попал к ней
Она вам лично сказала, что чего-то боится?
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Инна1945
Ответ Александр Шульгин
Просто она их всех держит за одно место они ее вылизывают весь сезон и дальше продолжат так как откровенное боятся.Валиева одним заявлением может сделать с ними что угодно
Если Камила их всех держит за одно место, то она молодец! Может хоть так замотивирует их на долгую карьеру.
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Viktoria dek
Ответ Маргарита Михайловна
У Валиевой с Тутберидзе только одна общая и актуальная тема - как избежать справедливого наказания за допинг.
Маргарита Михайловна, опять Вы...
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Marya Y
Ответ Неволяшка
Не могу себе представить, чтобы Загитова или Щербакова спорили с кем-то из ТШТ даже сейчас, при их то титулах. Олимпийские боги не ошибаются, выбирая достойных в спорте и в жизни. Звездная болезнь ОЧ часто обходит стороной, здесь же клинический случай.
А что, право спорить именно титулы дают? Не потому ли эти титулы имеются, что не спорили и делали как сказано?
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