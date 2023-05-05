Анастасия Зинина: «Вот и закончился мой сезон-2022/23. Он был разным, но от того и интересным, первым взрослым, ответственным, необычным»
Российская фигуристка Анастасия Зинина подвела итоги сезона-2022/23.
«Вот и закончился мой сезон-2022/23. Он был разным, но от того и интересным, первым взрослым, ответственным, необычным. Не удалось поучаствовать в международных соревнованиях, но сезон не потерял своей яркости; за это спасибо ФФКР. Вы даете стимул и интерес расти дальше.
Спасибо Федерации фигурного катания Москвы и отдельно Антону Викторовичу Абдурахманову за поддержку. Спасибо девчонкам с канала «Развесели фигуриста», с вами было весело. Спасибо всем моим болельщикам за поддержку и вдохновение.
Дорогие тренеры Алексей Василевский, Юлия Лавренчук и команда клуба фигурного катания «Эволюция», работаем дальше💪🏻», – написала Зинина.
и не факт что за твою карьеру когда то удастся. не повезло твоему поколению, деточка.