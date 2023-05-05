Анастасия Зинина: «Вот и закончился мой сезон-2022/23. Он был разным, но от того и интересным, первым взрослым, ответственным, необычным»

Теги сборная России ФФКР фото женское катание Федерация фигурного катания Москвы Анастасия Зинина Антон Абдурахманов Алексей Василевский Юлия Лавренчук Фигурное катание

Российская фигуристка Анастасия Зинина подвела итоги сезона-2022/23.

«Вот и закончился мой сезон-2022/23. Он был разным, но от того и интересным, первым взрослым, ответственным, необычным. Не удалось поучаствовать в международных соревнованиях, но сезон не потерял своей яркости; за это спасибо ФФКР. Вы даете стимул и интерес расти дальше.

Спасибо Федерации фигурного катания Москвы и отдельно Антону Викторовичу Абдурахманову за поддержку. Спасибо девчонкам с канала «Развесели фигуриста», с вами было весело. Спасибо всем моим болельщикам за поддержку и вдохновение.

Дорогие тренеры Алексей Василевский, Юлия Лавренчук и команда клуба фигурного катания «Эволюция», работаем дальше💪🏻», – написала Зинина.

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29 комментариев

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Беглый*
Чувствуется, что уход от Рудковских положительно сказался на Зининой. В психологическом плане так точно
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MyCA
Два маньяка и Настя.
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Хрустальный Гусенок
судя по всему, ее родители не имеют ничего против негатива, окружающего эту тренерскую пару
+12
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Pennywise
Ответ scorp19
/Не удалось поучаствовать в международных соревнованиях/ и не факт что за твою карьеру когда то удастся. не повезло твоему поколению, деточка.
Бот, Настя вообще-то на этапах гран-при участвовала, у нее даже две медали есть. Лучше готовься в следующий раз.
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galik55
Насте только удачи и здоровья, интересных программ. Одно напрягает это тренер. Если все услышал это хорошо.
+8
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Адриана
Здоровья, успехов и удачи Насте в следующем сезоне.
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Хрустальный Гусенок
судя по всему, ее родители не имеют ничего против негатива, окружающего эту тренерскую пару
наверное не уходят потому что не у всех так гладко как выглядит на первый взгляд))
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severyanka
Настя желаю тебе удачи и твердости характера, уверенности, сил, желания кататься и радовать нас прокатами. Смена тренера пошла на пользу, теперь хоть улыбается и пробует сложные элементы. Очень жду Зинину на прыжковом турнире и на ЧР. Все будет хорошо, держись солнышко.
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Аленка_76
Удачи Насте в следующем сезоне!
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Идеальный шторм
Ответ 22somebody22
Удачи Насте в следующем сезоне.Яркая и способная фигуристка.Хочется верить,что она и родители понимают,что делают.И всё же,как вспомню,как она профукала возможность стать звездой у Плющенко,очень грустно становится.Лица её тренеров внушают какой-то ужас даже с фоток.И даже не знаю,кто из них более стремный.На мой взгляд,Лавренчук.Она выглядит как алкоголичка-уголовница.И сразу вспоминаются кадры,как она свою малышку-дочь лупила чехлами.Боязно как-то за Анастасию.Да и "грибов" с такими тренерками не получить.
Нет такого слова «тренерка»
+7
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Ezhevika33
Ответ Беглый*
Чувствуется, что уход от Рудковских положительно сказался на Зининой. В психологическом плане так точно
Ни дня без "Рудковских" твой девиз. Под любой новостью про них кричишь. Цирк.)))
+9
-6
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Pennywise
Ответ scorp19
ну и живи прошлым, а я о будущем говорю.
«За твою карьеру». Это конечно было о будущем 🤣
+5
-3
+2
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Беглый*
Ответ Jessi
Очень положительно -то падение случилось из-за травмы, о которой сам Василевский говорил, новая травма, пропустила пол сезона , осталась с тренерами с сомнительной репутацией, которых отовсюду выгнали.
Вот будет умора, когда "отовсюду выгнагный", с сомнительной репутацией Василевский со своей спортсменкой горкинских обыграет. Потенциал у Зининой, согласитесь, есть и она уже точно знает, как делать не надо.
+5
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Алексей Токарев
Ответ Sonyas
Два? Разве Василевский тоже в чем-то уличен?
В том как он лапает и целует фигуристок в кике всё время.
+3
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Jessi
Ответ Беглый*
Чувствуется, что уход от Рудковских положительно сказался на Зининой. В психологическом плане так точно
Очень положительно -то падение случилось из-за травмы, о которой сам Василевский говорил, новая травма, пропустила пол сезона , осталась с тренерами с сомнительной репутацией, которых отовсюду выгнали.
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AAPolyansky
молодец, что осталась с Василевским
+3
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Любитель_ФК
Ответ 22somebody22
Удачи Насте в следующем сезоне.Яркая и способная фигуристка.Хочется верить,что она и родители понимают,что делают.И всё же,как вспомню,как она профукала возможность стать звездой у Плющенко,очень грустно становится.Лица её тренеров внушают какой-то ужас даже с фоток.И даже не знаю,кто из них более стремный.На мой взгляд,Лавренчук.Она выглядит как алкоголичка-уголовница.И сразу вспоминаются кадры,как она свою малышку-дочь лупила чехлами.Боязно как-то за Анастасию.Да и "грибов" с такими тренерками не получить.
Не хочу обсуждать лица тренеров, которые вам внушают ужас, у меня один вопрос к вашей реплике: "Как Настя профукала возможность стать звездой у Плющенко". А вопрос такой, назовите хоть одну звезду Плющенко, конечно же не местного, плющенского разлива, а именно звезду, которая могла бы стать лидером российского ФК или создать им лидерам, реальное соперничество. Судя по вашему комментарию, могу предположить, что у Плющенко по вашему одни звезды и все туда попавшие по разным случаям, становятся ими ( звездами), а Зинина этого не поняла и все профукала, уйдя из этой, звездо образующей школы.
+8
-8
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Jessi
Ответ 22somebody22
Удачи Насте в следующем сезоне.Яркая и способная фигуристка.Хочется верить,что она и родители понимают,что делают.И всё же,как вспомню,как она профукала возможность стать звездой у Плющенко,очень грустно становится.Лица её тренеров внушают какой-то ужас даже с фоток.И даже не знаю,кто из них более стремный.На мой взгляд,Лавренчук.Она выглядит как алкоголичка-уголовница.И сразу вспоминаются кадры,как она свою малышку-дочь лупила чехлами.Боязно как-то за Анастасию.Да и "грибов" с такими тренерками не получить.
Соглашусь , Лавренчук смотрится зловеще
+4
-4
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scorp19
/Не удалось поучаствовать в международных соревнованиях/
и не факт что за твою карьеру когда то удастся. не повезло твоему поколению, деточка.
+6
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Додик Аксель
Для Насти прошедший первый взрослый сезон прошёл достаточно заметно. Не обошлось, к сожалению, без травмы, но в ФК это уже обыденность. Осталась работать с прежними тренерами, при всей их токсичности. Посмотрим как в новом сезоне себя проявит и какие у неё будут программы. Здоровья и удачи !
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