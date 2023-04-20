Анастасия Зинина останется в группе Василевского и Лавренчук

Российская фигуристка продолжит тренироваться под руководством Алексея Василевского и Юлии Лавренчук.

Ранее стало известно об уходе тренеров из клуба «Армия фигурного катания».

– Недавно стало известно, что твои тренеры Алексей Василевский и Юлия Лавренчук прекратили сотрудничество с «Армией фигурного катания». Но ты продолжаешь числиться там.

– В «Армии фигурного катания» я буду числиться до конца сезона. С нового сезона буду представлять нашу новую школу Evolution. Это школа, которую создали мои тренеры.

– На каком катке будет базироваться?

– В ледовом дворце «Солнцево», – сказала Зинина.

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