Анастасия Зинина останется в группе Василевского и Лавренчук

Теги сборная России женское катание Анастасия Зинина Алексей Василевский Юлия Лавренчук Фигурное катание

Российская фигуристка Анастасия Зинина продолжит тренироваться под руководством Алексея Василевского и Юлии Лавренчук.

Ранее стало известно об уходе тренеров из клуба «Армия фигурного катания».

– Недавно стало известно, что твои тренеры Алексей Василевский и Юлия Лавренчук прекратили сотрудничество с «Армией фигурного катания». Но ты продолжаешь числиться там.

– В «Армии фигурного катания» я буду числиться до конца сезона. С нового сезона буду представлять нашу новую школу Evolution. Это школа, которую создали мои тренеры.

– На каком катке будет базироваться?

– В ледовом дворце «Солнцево», – сказала Зинина.

Когда история Мирославы Лебедевой стала популярной, в сети начали всплывать аналогичные инциденты. Особенно печальный – как мать шлепает свою дочь и толкает на лед

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17 комментариев

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Любитель_ФК
А какова судьба Рубцовой? В Солнцево ездить не ближний свет. Рубцовой самое время возвращаться в Хрустальный, хватит, насладилась вниманием и даже излишним, пора и начинать работать по настоящему, а то ее сверстники и даже кто моложе уже вперед ушли. а некоторые совсем далеко. так можно и отстать от "поезда".
+38
-15
+23
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Irina037
Саханович много раз о Лавренчук хорошо отзывалась,так что не все так плохо у них
+21
-5
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Додик Аксель
Школу этой пары в пору назвать Demoralisation.
+17
-6
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Анна Беляева
Ответ Светлана Менова
Меня больше Рубцова интересует.
По информации, которая есть, обе останутся у Василевского. Вроде уже и катаются у него на новом месте. Кто-то в соцсетях выкладывал. Сейчас не вспомню кто.
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-3
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Маргарита В Сафронова
Настя очень талантлива. Удачи!
+11
-6
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Анна Беляева
Ответ Любитель_ФК
А какова судьба Рубцовой? В Солнцево ездить не ближний свет. Рубцовой самое время возвращаться в Хрустальный, хватит, насладилась вниманием и даже излишним, пора и начинать работать по настоящему, а то ее сверстники и даже кто моложе уже вперед ушли. а некоторые совсем далеко. так можно и отстать от "поезда".
Обе остаются с Василевским, говорили
+5
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+3
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mtoo
Ответ Любитель_ФК
А какова судьба Рубцовой? В Солнцево ездить не ближний свет. Рубцовой самое время возвращаться в Хрустальный, хватит, насладилась вниманием и даже излишним, пора и начинать работать по настоящему, а то ее сверстники и даже кто моложе уже вперед ушли. а некоторые совсем далеко. так можно и отстать от "поезда".
Солнцево ненамного дальше Хрусталя)
+3
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Лучшее_враг_хорошего
Ответ Светлана Менова
Комментарий удален модератором
Этот коммент минусуют те, кто не «шьет» незнакомым людям уголовные статьи, глядя на них по телевизору.
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Светлана Менова
Меня больше Рубцова интересует.
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Airelend
Ну посмотрим, что из этого выйдет
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Kate1510
Отличная новость.
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Светлана Менова
Ответ Светлана Менова
Очень жаль. :(
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Светлана Менова
Ответ Лучшее_враг_хорошего
Этот коммент минусуют те, кто не «шьет» незнакомым людям уголовные статьи, глядя на них по телевизору.
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Лучшее_враг_хорошего
Ответ Светлана Менова
Комментарий удален модератором
Дак вы единственная, кто здесь поднял эту тему.
Стало быть именно в вашей голове и роятся эти мыслишки.
Вам мало ваших предыдущих удаленных комментов?
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