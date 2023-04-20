Анастасия Зинина: «Я не думала, что мой путь в «Ангелах Плющенко» закончится именно так, но я рада, что сделала этот выбор, это принесло мне больше результатов»

Российская фигуристка Анастасия Зинина подвела итоги сезона.

— Если не брать это страшное падение на командном турнире в Москве, что стало самым сложным и переломным моментом в сезоне?

— Это, конечно, мой переход из «Ангелов Плющенко» в «Армию фигурного катанию» к моему тренеру Алексею Василевскому. Это было для меня немного странно, непонятно. Я не думала, что мой путь в «Ангелах Плющенко» закончится именно так, но я рада, что сделала этот выбор, потому что это принесло мне больше результатов.

— Чему научил тебя этот сезон? Было что-то, с чем ты еще не сталкивалась?

— Определенно. Это однозначно стрессоустойчивость. Я вышла на новый, взрослый уровень. Заполненные ледовые арены, много людей на тебя смотрят, хотят результата. Вначале было волнительно, но к чемпионату России я с этим справилась и, наоборот, мне это добавляло энергии, уверенности в себе.

— Ты говорила, что планировала показать самую сложную короткую программу…

— Мне действительно очень жаль, что вы ее не увидели и у меня не получилось показать контент самой сложной короткой программы. Работаю над тем, чтобы показать его в следующем сезоне. Это моя цель, и я хочу ее достичь.

— Как идет работа с тройным акселем?

— Работа ведется. Для меня это коварный элемент. Мне легче всего прыгать зубцовые прыжки, такие как тулуп. С одной стороны, это моя любимая нога, я «левоногий» спортсмен. У меня сильнее выталкивает левая. Мне аксель тяжелее делать, потому что этот прыжок делается с хода вперед и для меня сложно определить, где три с половиной оборота, – сказала Зинина.