Анастасия Зинина: «Я не думала, что мой путь в «Ангелах Плющенко» закончится именно так, но я рада, что сделала этот выбор, это принесло мне больше результатов»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Матч ТВ Анастасия Зинина Алексей Василевский Фигурное катание

Российская фигуристка Анастасия Зинина подвела итоги сезона.

— Если не брать это страшное падение на командном турнире в Москве, что стало самым сложным и переломным моментом в сезоне?

— Это, конечно, мой переход из «Ангелов Плющенко» в «Армию фигурного катанию» к моему тренеру Алексею Василевскому. Это было для меня немного странно, непонятно. Я не думала, что мой путь в «Ангелах Плющенко» закончится именно так, но я рада, что сделала этот выбор, потому что это принесло мне больше результатов.

— Чему научил тебя этот сезон? Было что-то, с чем ты еще не сталкивалась?

— Определенно. Это однозначно стрессоустойчивость. Я вышла на новый, взрослый уровень. Заполненные ледовые арены, много людей на тебя смотрят, хотят результата. Вначале было волнительно, но к чемпионату России я с этим справилась и, наоборот, мне это добавляло энергии, уверенности в себе.

— Ты говорила, что планировала показать самую сложную короткую программу…

— Мне действительно очень жаль, что вы ее не увидели и у меня не получилось показать контент самой сложной короткой программы. Работаю над тем, чтобы показать его в следующем сезоне. Это моя цель, и я хочу ее достичь.

— Как идет работа с тройным акселем?

— Работа ведется. Для меня это коварный элемент. Мне легче всего прыгать зубцовые прыжки, такие как тулуп. С одной стороны, это моя любимая нога, я «левоногий» спортсмен. У меня сильнее выталкивает левая. Мне аксель тяжелее делать, потому что этот прыжок делается с хода вперед и для меня сложно определить, где три с половиной оборота, – сказала Зинина. 

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35 комментариев

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Ягун Ягунини
У Плющенко Настя в первую очередь запомнилась провальным прокатом ПП на ПР и нервным срывом в КиКе после него. Посмотрим, как сложится дальше, но у Василевского она пока выглядит гораздо увереннее. Шестое место на ЧР это серьезное достижение для Зининой.
+29
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+17
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Jessi
Ответ Ягун Ягунини
У Плющенко Настя в первую очередь запомнилась провальным прокатом ПП на ПР и нервным срывом в КиКе после него. Посмотрим, как сложится дальше, но у Василевского она пока выглядит гораздо увереннее. Шестое место на ЧР это серьезное достижение для Зининой.
Избирательно у вас работает память , однако . У Плющенко Зинина победила на Первенстве Москвы и завоевала серебро и бронзу на международных ЭГП. Четверные она начала прыгать в АП, о чем она неоднократно заявляла и после ухода
+18
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Додик Аксель
Спортсмен как и любой человек ищет где лучше. У одних фигуристов это хождение по мукам смена очередного ТШ, а у других складывается более - менее удачно.
+10
-3
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Loliloo
Ответ Алексей Токарев
Эти все победы и квады в начале сезона, заслуги прошлых тренеров. А потом Плющенко поломал её.
Почитайте ее летнее интервью. Журналисты задали вопрос, кто научил ее квадам(видимо начитавшись на спортсе хейтеров ЕВП) . Настя ясно и чётко сказала - "знаю, что многие спорят по поводу того, кто научил меня прыгать квады, они не получались до АП, потом Евгений Викторович подсказал, куда поставить ногу, как поставить руки-и получилось" . И это интервью было уже после ее ухода от Плющенко.
+11
-4
+7
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22somebody22
Ответ Jessi
Зинина удивительная девушка, конечно . Давно перешла к Василевскому , но в каждом интервью не упускает возможности набросить на бывший штаб . Рубцова младше, но мудрее. Любу как раз и жалко , что осталась с этими тренерами, а Настя по всей видимости с ними на одной волне.
Не заметил никаких набросов,наоборот,чувствуется,что ей жалко,что она так лоханулась.В "Ангелах" она была "звездой",ей делали пиар-кампанию намного больше,чем Муравьевой и Титовой.
+12
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76yjgh98tr675dyt45
Ответ 22somebody22
Да не делала ты никакого выбора,выгнал тебя Евгений Викторович.Странно и непонятно это то,каким образом ты додумалась у злейшего врага Плющенко,Железнякова,брать дополнительные уроки танцев.Родители должны были отговорить.
ясно же что родиьелт т надоумили видно дорожку в хрустаьль топтали через железнякова
+6
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Ezhevika33
Ответ Алексей Токарев
Эти все победы и квады в начале сезона, заслуги прошлых тренеров. А потом Плющенко поломал её.
Серьёзно?)) И у кого же именно из "прошлых тренеров" она на соревнованиях квад удачно приземлила? Ссылку дайте на прокат.
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Ezhevika33
Ответ Ягун Ягунини
У Плющенко Настя в первую очередь запомнилась провальным прокатом ПП на ПР и нервным срывом в КиКе после него. Посмотрим, как сложится дальше, но у Василевского она пока выглядит гораздо увереннее. Шестое место на ЧР это серьезное достижение для Зининой.
Да кто её помнил вообще до Плющенко. Из мира методичек в реальность возвращаться хоть иногда попробуйте.
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Ezhevika33
Ответ Ostinato
Это вы узнали Зинину при переходе в акадЭмию, все интересующиеся люди знали Настю намного раньше, минимум с ЛП детского. Не надо обобщать и говорить за всех
И сколько этих интересующихся любителей ЛП? Полтора землекопа.
+6
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Леди Брэкнелл
Столько времени уже прошло, а без упоминания Плюща не выходит каменный цветок? 😂
+10
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Леди Брэкнелл
Ответ Ostinato
Это вы узнали Зинину при переходе в акадЭмию, все интересующиеся люди знали Настю намного раньше, минимум с ЛП детского. Не надо обобщать и говорить за всех
Вы представляете сколько народу вообще не смотрит ЛП? Тем более детское.
+5
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22somebody22
Ответ Алексей Токарев
Эти все победы и квады в начале сезона, заслуги прошлых тренеров. А потом Плющенко поломал её.
Она была в прекрасной форме у Плющенко,бред не пишите.Он отчислил её из-за того,что она стала брать дополнительные уроки танцев у Железнякова.
+10
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Леди Брэкнелл
Ответ Алексей Токарев
Она прыгнула его у Плющенко 18 сентября на первом же гран-при, в самом-самом начале сезона. Она что, за месяц его выучила? Лиза Туктамышева с 2019 года свой 4Т мучает.
Насте 14 лет было, а Лизе сколько в 2019? ))) Вы же смотрите соревнования и знаете, что у нее были неудачные попытки квада и один раз она не упала с него с недокрутом. Или у вас другая инфа?
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Jessi
Ответ Shaded
Да соврала же. Отрабатывала контракт западного образца. Ничего Плющенко не может подсказать - он не тренер, он вывеска.
Вы правда верите в написанное? Вы забыли , что Плющенко сам Олимпийский чемпион, который прыгал квады и ему легче объяснить спортсмену технические моменты ? Вы исключаете такую возможность?
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Anton Miklin
Уход от Плющенко - путь к успеху!
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22somebody22
Да не делала ты никакого выбора,выгнал тебя Евгений Викторович.Странно и непонятно это то,каким образом ты додумалась у злейшего врага Плющенко,Железнякова,брать дополнительные уроки танцев.Родители должны были отговорить.
+11
-9
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Ягун Ягунини
Ответ k4rmazin2007
фанаты ТШТ упорно игнорят то, что про Зинину все узнали как раз по результатам в АП, когда она выиграла ОПМ и брала медали на этапах ЮГП. На этапе ЮГП в России фаны ТШТ активно её хейтили, так как боялись что она сделает квады а Акатьева может навалять
Вообще то про Зинину "все узнали" после детского Ледникового периода. Квад она стала пробовать ещё у Пановой, но впервые выехала с него действительно у Плющенко. Да, у Зининой были определённые успехи в начале прошлого сезона, но как, практически у всех, кто у Плющенко, после успехов на промежуточных турнирах, последовала неудача на решающем турнире сезона. В случае с Зининой эта неудача была особенно провальной, после чего Настя в КиКе обвинила Плющенко в неправильной организации тренировочного процесса. И вот этого фанаты Рудковских не могут простить Зининой. Поэтому набросы на неё с их стороны будут всегда.
+8
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Мила Расковалова
Удачи!
+7
-5
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Jessi
Ответ 22somebody22
Да не делала ты никакого выбора,выгнал тебя Евгений Викторович.Странно и непонятно это то,каким образом ты додумалась у злейшего врага Плющенко,Железнякова,брать дополнительные уроки танцев.Родители должны были отговорить.
Там мать достигатор, спит и видит Настю с титулами и контрактами
+4
-2
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Ezhevika33
Ответ Ягун Ягунини
Вообще то про Зинину "все узнали" после детского Ледникового периода. Квад она стала пробовать ещё у Пановой, но впервые выехала с него действительно у Плющенко. Да, у Зининой были определённые успехи в начале прошлого сезона, но как, практически у всех, кто у Плющенко, после успехов на промежуточных турнирах, последовала неудача на решающем турнире сезона. В случае с Зининой эта неудача была особенно провальной, после чего Настя в КиКе обвинила Плющенко в неправильной организации тренировочного процесса. И вот этого фанаты Рудковских не могут простить Зининой. Поэтому набросы на неё с их стороны будут всегда.
Зато с другим тренером у неё "отличнейшие" успехи, просто зашибись)
Квады, известность, серебро и бронза ЭГП , победа на первенство Москвы, это не определенные успехи в АП, это настоящие успехи.
Тем более, что сейчас она восстанавливает квад только благодаря тому, что освоила его у Плющенко. Восстановить всегда легче, чем выучить.
Да и прыжки у неё посыпались только из-за активного роста.
+5
-3
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Jessi
Зинина удивительная девушка, конечно . Давно перешла к Василевскому , но в каждом интервью не упускает возможности набросить на бывший штаб . Рубцова младше, но мудрее. Любу как раз и жалко , что осталась с этими тренерами, а Настя по всей видимости с ними на одной волне.
+25
-24
+1
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Jessi
Ответ Ягун Ягунини
Вообще то про Зинину "все узнали" после детского Ледникового периода. Квад она стала пробовать ещё у Пановой, но впервые выехала с него действительно у Плющенко. Да, у Зининой были определённые успехи в начале прошлого сезона, но как, практически у всех, кто у Плющенко, после успехов на промежуточных турнирах, последовала неудача на решающем турнире сезона. В случае с Зининой эта неудача была особенно провальной, после чего Настя в КиКе обвинила Плющенко в неправильной организации тренировочного процесса. И вот этого фанаты Рудковских не могут простить Зининой. Поэтому набросы на неё с их стороны будут всегда.
Все дело в том, что Зининой и ее маме казалось, что ее задвигают в угоду Муре, хотя даже со стороны было видно, как Плющенко относится к Насте-она была его любимицей, а Муравьева «бедной родственницей», которую отстаивал один Михайлов . Из-за этого мать Зининой часто конфликтовала с Михайловым, она хотела, чтобы Настя была единственной примой
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Shaded
Ответ Loliloo
Почитайте ее летнее интервью. Журналисты задали вопрос, кто научил ее квадам(видимо начитавшись на спортсе хейтеров ЕВП) . Настя ясно и чётко сказала - "знаю, что многие спорят по поводу того, кто научил меня прыгать квады, они не получались до АП, потом Евгений Викторович подсказал, куда поставить ногу, как поставить руки-и получилось" . И это интервью было уже после ее ухода от Плющенко.
Да соврала же. Отрабатывала контракт западного образца. Ничего Плющенко не может подсказать - он не тренер, он вывеска.
+5
-4
+1
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Doctor of Philosophy
Ответ Ягун Ягунини
Вообще то про Зинину "все узнали" после детского Ледникового периода. Квад она стала пробовать ещё у Пановой, но впервые выехала с него действительно у Плющенко. Да, у Зининой были определённые успехи в начале прошлого сезона, но как, практически у всех, кто у Плющенко, после успехов на промежуточных турнирах, последовала неудача на решающем турнире сезона. В случае с Зининой эта неудача была особенно провальной, после чего Настя в КиКе обвинила Плющенко в неправильной организации тренировочного процесса. И вот этого фанаты Рудковских не могут простить Зининой. Поэтому набросы на неё с их стороны будут всегда.
Да ну ладно. Сами Плющенко с женой о Насте отзывались вроде бы хорошо. С чего бы фанатам иметь претензии:)
+3
-2
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Леди Брэкнелл
Зинина поэтому и упоминает в каждом вью Плющенко ибо знает, что тут же запостят на спортсе и начнут его поливать, а ее нахваливать. Страшная мстя, правда со стороны выглядит не очень - уже не три дня она бежит за Плющем, а целый год 😂
+6
-6
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