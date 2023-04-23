Загитова о развитии фигурного катания в России: «В моем возрасте, когда я выступала на юношеских соревнованиях, такого масштаба не было»

Теги сборная России Антон Сихарулидзе ФФКР женское катание Нина Мозер Алина Загитова Кубок Московского спорта Фигурное катание

Алина Загитова высоко оценила уровень юношеских соревнований в России.

Сегодня Загитова посетила финал Кубка Московского спорта – юношеских соревнований по фигурному катанию

«В моем возрасте, когда я выступала на юношеских соревнованиях, такого масштаба не было. Отрадно, что фигурное катание развивается и благодаря людям, которые сейчас сидят рядом со мной (Антон Сихарулидзе, Нина Мозер – Sports.ru), фигурное катание живет, развивается.

Хочу пожелать слушаться тренеров, родителей, и чтобы эта победа была маленьким шажком к большим победам. Людям, которые не попали на пьедестал, хочу пожелать не расстраиваться, слушать тренеров, и все у них получится. Этот праздник фигурного катания я поддерживаю, всегда за, чтобы фигурное катание развивалось», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yak444
Наконец то дождались новости, достойной ОЧ Алины Загитовой, без подколов и набросов, к тому же новость, касающаяся спорта. Молодец, Алина, ты заслужила участие в подобных мероприятиях.
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MyCA
Так первый раз такое проводится
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ни Кака Я
Ответ Iuasamotu
Слушаться родителей - это победа? Не, ну точно в этом тихом омуте черти водятся
Те кто не слушались тренеров и родителей, брекеты рекламируют, а могли бы стать и о ОЧ, хотя она мне не нравится, но из тех, что поехали, она лучше катала.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий