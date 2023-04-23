Загитова о развитии фигурного катания в России: «В моем возрасте, когда я выступала на юношеских соревнованиях, такого масштаба не было»

Алина Загитова высоко оценила уровень юношеских соревнований в России.

Сегодня Загитова посетила финал Кубка Московского спорта – юношеских соревнований по фигурному катанию

«В моем возрасте, когда я выступала на юношеских соревнованиях, такого масштаба не было. Отрадно, что фигурное катание развивается и благодаря людям, которые сейчас сидят рядом со мной (Антон Сихарулидзе, Нина Мозер – Sports.ru), фигурное катание живет, развивается.

Хочу пожелать слушаться тренеров, родителей, и чтобы эта победа была маленьким шажком к большим победам. Людям, которые не попали на пьедестал, хочу пожелать не расстраиваться, слушать тренеров, и все у них получится. Этот праздник фигурного катания я поддерживаю, всегда за, чтобы фигурное катание развивалось», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.