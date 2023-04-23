Мозер о «Битве школ»: «Обсуждаем возможность проведения и соревнований для взрослых»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Антон Сихарулидзе ФФКР Нина Мозер Федерация фигурного катания Москвы Олимпиада-2030 Кубок Московского спорта Фигурное катание

Заслуженный тренер России и генеральный директор Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер высказалась об уровне юношеских соревнований.

Сегодня проходит финал Кубка Московского спорта («Битва школ») по фигурному катанию.

«По поводу турнира, который у нас сегодня заканчивается, я счастлива, что у нас все получилось. У нас в финале самые сильные школы Москвы, самые сильные дети.

По уровню эти дети в принципе намного выше международного уровня взрослых соревнований. Я это реально вижу, я это понимаю, и все специалисты, которые сидят со мной и участвуют в соревнованиях, тоже видят, понимают.

И я считаю, мы должны развивать наш вид спорта любимый и делать его лучше, качественнее. То, что мы сейчас провели такую большую битву школ для детей от 6 до 12, – это уже здорово, это Олимпийские игры 2030 года, и в наших планах с Антоном Сихарулидзе мы обсуждаем возможность проведения и для взрослых каких-то соревнований.

Их у нас достаточно много, просто мы хотим какие-то новые, неожиданные форматы придумать, и обязательно нам надо подхватить детей 13-14-15 лет – это немножко в дальней перспективе, но тоже есть интересные задумки.

Так что мы не стоим на месте, мы думаем о том, чтобы фигурное катание делать более доступным, более интересным, более насыщенным, и чтобы радовались не только мы – специалисты и спортсмены, но и все наши жители и те, кому вообще интересно слово «спорт», – сказала заслуженный тренер России и генеральный директор Федерации фигурного катания Москвы.

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18 комментариев

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bona ulo
Мда, Арсений Федотов заставляет офигевать от таких прокатов, как сегодня. Парнишка крут, ничего не скажешь.
+26
-2
+24
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flyhigh
Ответ Ягун Ягунини
Марго Базылюк три квада чистоганом, всё остальное тоже чисто, победила с большим отрывом. Лена Костылева, вторая, чисто два квада, с трикселя упала. Лиза Андреева третья, без ультрасей, но чистый и очень компонентный прокат. Также с квадами Милана Лебедева, 4С с небольшим недокрутом, и Арина Калугина 4Т чисто.
Спортсу это не интересно, это же про спорт😂 да и Марго не упала, а-то обязательно бы написали
+11
-1
+10
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Ягун Ягунини
Марго Базылюк три квада чистоганом, всё остальное тоже чисто, победила с большим отрывом. Лена Костылева, вторая, чисто два квада, с трикселя упала. Лиза Андреева третья, без ультрасей, но чистый и очень компонентный прокат. Также с квадами Милана Лебедева, 4С с небольшим недокрутом, и Арина Калугина 4Т чисто.
+10
0
+10
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KMR
Битва школ на международке было бы круто. И МОК шёл бы лесом
+11
-2
+9
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bona ulo
Ответ Наталья Грабовская
М-да, Дж. Браун - ЧМ 2023 г. в КС - нервно курит в корридоре...) Два квада - это вам не кот начхал.
Там три квада, два трикселя, причем в каскаде и секвенция. Легко, чисто, к тому же парень еще и артистичен.
Талантливые мальчишки в новом поколении, хотелось бы, чтобы доехали они до взрослых стартов и все же попали на международные.
+7
0
+7
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Алё? Алёна
у девочек Рииа Базылюк победила. Лена Костылева вторая, Лиза Андреева третья
+5
0
+5
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MyCA
Ответ Наталья Грабовская
М-да, Дж. Браун - ЧМ 2023 г. в КС - нервно курит в корридоре...) Два квада - это вам не кот начхал.
3 два разных и повтор
+4
0
+4
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Наталья Грабовская
Ответ Ортодокс7
Пусть мальчик дорастет до 28-летнего Брауна и что-то попробует прыгнуть, если вообще останется в спорте к тому времени
А Дж. Браун в 13 лет прыгал квады и триксели? Их у него отродясь не было и уже не будет. Да, ничего не предопределено - кому как повезёт, тем более, в таком сложном и травмоопасноном виде спорта, но во любом случае хочется пожелать удачи этому талантливому юному спортсмену - пусть у него всё сложится.
+5
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Mira Val
Было удовольствие смотреть, с 2 юн. и до конца. Очень больно, что из-за кого-то, талантливейших детей в мире будут только онлайн смотреть.
+3
0
+3
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Светлана Менова
Посмотрела 2й и 1й спортивный. Получила большое удовольствие. Какие у нас классные детки, все без исключения. И это только Москва. Без Питера и регионов.
+3
0
+3
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Светлана Менова
Ответ flyhigh
А какая школа победила-то в итоге?
Пишут, что Хрустальный, но я нигде не вижу подтверждения. Они бы хоть табличку подсчёта баллов школ сделали...
+2
0
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Светлана Менова
Ответ bona ulo
Там три квада, два трикселя, причем в каскаде и секвенция. Легко, чисто, к тому же парень еще и артистичен. Талантливые мальчишки в новом поколении, хотелось бы, чтобы доехали они до взрослых стартов и все же попали на международные.
Да и Лазарев не хуже по общему впечатлению. Такой кайфушник, просто полетел, когда смог сделать 4Lz во второй половине.
+1
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Pennywise
Ответ flyhigh
А какая школа победила-то в итоге?
Победила дружба.
+2
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flyhigh
Ответ Светлана Менова
Пишут, что Хрустальный, но я нигде не вижу подтверждения. Они бы хоть табличку подсчёта баллов школ сделали...
Вот да, после каждого разряда могли бы вывешивать)
+2
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Наталья Грабовская
Ответ bona ulo
Мда, Арсений Федотов заставляет офигевать от таких прокатов, как сегодня. Парнишка крут, ничего не скажешь.
М-да, Дж. Браун - ЧМ 2023 г. в КС - нервно курит в корридоре...) Два квада - это вам не кот начхал.
+3
-3
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flyhigh
Ответ Светлана Менова
Посмотрела 2й и 1й спортивный. Получила большое удовольствие. Какие у нас классные детки, все без исключения. И это только Москва. Без Питера и регионов.
Согласна, тоже с удовольствием посмотрела)
0
0
0
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flyhigh
Ответ Светлана Менова
Посмотрела 2й и 1й спортивный. Получила большое удовольствие. Какие у нас классные детки, все без исключения. И это только Москва. Без Питера и регионов.
А какая школа победила-то в итоге?
+1
-1
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