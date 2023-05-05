Камила Валиева: «Пока погуляла только по центру Улан-Батора. Мне очень понравилось. Надеюсь, еще будет время на прогулку»
Фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от Улан-Батора.
«Пока погуляла только по центру Улан-Батора. Вчера поздно прилетела. Мне очень понравилось. Надеюсь, еще будет время на прогулку», – сказала Валиева.
– Будут завтра элементы ультра-си?
– Планируем. Но посмотрим, как все пойдет. В любом случае будет полноценная короткая программа, – добавила фигуристка.
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А Камила действительно красотка. Я очень рада, что смогла побывать на шоу в СПб и в живую увидеть ее программы и в частности 3А и 4Т (как в программе, так и во время прыжкового баттла).
Да и в целом на всех ребят было приятно смотреть. Все стараются показать свой максимум.