Камила Валиева: «Пока погуляла только по центру Улан-Батора. Мне очень понравилось. Надеюсь, еще будет время на прогулку»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от Улан-Батора.

«Пока погуляла только по центру Улан-Батора. Вчера поздно прилетела. Мне очень понравилось. Надеюсь, еще будет время на прогулку», – сказала Валиева.

– Будут завтра элементы ультра-си?

– Планируем. Но посмотрим, как все пойдет. В любом случае будет полноценная короткая программа, – добавила фигуристка.

Наши фигуристы махнули в Монголию: впереди два шоу и афтепати, в деле даже новый босс Сихарулидзе

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alsu89sha
Видела эту девочку вживую - она особенная. Наблюдать за ее огромными прыжками - одно удовольствие.
+58
-25
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pennywise
Ответ Viktoria dek
Ой, а Алина ваша любимица не падала с одного единственного прыжка в программе? Я была на шоу в Питере и в Москве, то в Питере было падение, а в Москве - бабочка. Просматривая фанкамы с шоу в других городах, также были у Алины падения. Когда вы пишите про падения Камилы и Ани, думаете люди не вспомнят про падения Алины? Сравнили с Камилой, у которой в программе был 3А и ЗL, кстати в прыжковом баттле Камила все прыгнула и 3А и 4T
На финале битвы школ 23 апреля Алина вообще без прыжков откатала, но загифанам все нипочем. Стоит успешно прыгнуть, то радостно заявляют, что у нее прыжок лучший в мире, а если завалит, то начинают восторгаться «шелковым катанием».
+42
-19
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viktoria dek
Ответ Маргарита Михайловна
Где это вы наблюдали? На последнем шоу в Казахстане Валиева из пяти попыток пять раз упала. На олимпиаде - то же самое.
Ой, а Алина ваша любимица не падала с одного единственного прыжка в программе? Я была на шоу в Питере и в Москве, то в Питере было падение, а в Москве - бабочка. Просматривая фанкамы с шоу в других городах, также были у Алины падения. Когда вы пишите про падения Камилы и Ани, думаете люди не вспомнят про падения Алины? Сравнили с Камилой, у которой в программе был 3А и ЗL, кстати в прыжковом баттле Камила все прыгнула и 3А и 4T
+41
-19
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита В Сафронова
Монголы получат мировое фигурное катание сразу высшего уровня.
+23
-8
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viktoria dek
Ответ Маргарита Михайловна
Где это вы наблюдали? На последнем шоу в Казахстане Валиева из пяти попыток пять раз упала. На олимпиаде - то же самое.
И да, если посчитать сколько упала Камила в программе за 11 шоу, получается : в первый день в Москве с 4T, но во 2 день шоу - 4T получился, в Новосибирске с 3А, и в Алматы с 3А, но в конце шоу в прыжковом баттле все идеально прыгнула. В Питере и в Омске получился 3А в программе, в остальных городах был 2А и тройные. А теперь Вы посчитайте сколько раз прыгнула Алина с одним единственным прыжком, 3F. Разницу чувствуете?
+28
-15
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pennywise
Ответ Verysia
В той программе изначально прыжков не было вообще-то.
О! Новая отмазка подоспела «да прыжков и не должно быть» Загифанов даже не смущает, что Алине ставят проги без прыжков. Загифаны, такие загифаны…
+19
-9
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viktoria dek
Ответ Гарниенко не болеет за Россию
Вам некуда торопиться. CAS к вам само придёт(c)
Долго ждать придётся... CAS ещё сам не знает, когда дату слушания назначать)
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ира Полубоярова
Ответ Viktoria dek
Прошу прощения, что как-то могла задеть) Изначально человек написал хорошие слова про Камилу, как потом, дорогая Маргарита Михайловна, я знакома с ней по другим веткам, где новости касаются Ани, Камилы и Жени, там она очень неприятно выражает свое мнение о девочках..
Очень жаль, что большинство болельщиков не способны выражать свою любовь к фигуристкам, не обесценивая про этом достижения других (это камень не в ваш огород, я про общую ситуацию).

А Камила действительно красотка. Я очень рада, что смогла побывать на шоу в СПб и в живую увидеть ее программы и в частности 3А и 4Т (как в программе, так и во время прыжкового баттла).

Да и в целом на всех ребят было приятно смотреть. Все стараются показать свой максимум.
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viktoria dek
Ответ Ира Полубоярова
Ками бесспорно показала себя очень хорошо на шоу. Но зачем же ее сравнивать с не действующей спортсменкой?
Прошу прощения, что как-то могла задеть) Изначально человек написал хорошие слова про Камилу, как потом, дорогая Маргарита Михайловна, я знакома с ней по другим веткам, где новости касаются Ани, Камилы и Жени, там она очень неприятно выражает свое мнение о девочках..
+13
-7
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ира Полубоярова
Ответ Viktoria dek
И да, если посчитать сколько упала Камила в программе за 11 шоу, получается : в первый день в Москве с 4T, но во 2 день шоу - 4T получился, в Новосибирске с 3А, и в Алматы с 3А, но в конце шоу в прыжковом баттле все идеально прыгнула. В Питере и в Омске получился 3А в программе, в остальных городах был 2А и тройные. А теперь Вы посчитайте сколько раз прыгнула Алина с одним единственным прыжком, 3F. Разницу чувствуете?
Ками бесспорно показала себя очень хорошо на шоу. Но зачем же ее сравнивать с не действующей спортсменкой?
+14
-9
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
На Пекин
Ответ Pennywise
На финале битвы школ 23 апреля Алина вообще без прыжков откатала, но загифанам все нипочем. Стоит успешно прыгнуть, то радостно заявляют, что у нее прыжок лучший в мире, а если завалит, то начинают восторгаться «шелковым катанием».
Любим, как родную))
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Неволяшка
Ответ Viktoria dek
И да, если посчитать сколько упала Камила в программе за 11 шоу, получается : в первый день в Москве с 4T, но во 2 день шоу - 4T получился, в Новосибирске с 3А, и в Алматы с 3А, но в конце шоу в прыжковом баттле все идеально прыгнула. В Питере и в Омске получился 3А в программе, в остальных городах был 2А и тройные. А теперь Вы посчитайте сколько раз прыгнула Алина с одним единственным прыжком, 3F. Разницу чувствуете?
Если Валиева в почти 21 год (возраст Алины) будет еще в состоянии прыгать хоть по одному прыжку за шоу - честь и хвала ей будет. Хотя при дисквалификации на 4 года в 21 год ее на шоу еще никто не пустит.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Irina Kistler
Ответ Navian
Как-бы не украли... сопрут вместе с коньками. Будет у них главным шаманом.
скорее штаны своруют, у монголов- шаманов это священная вещь ценится дороже женского пола!
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alsu89sha
Ответ Маргарита Михайловна
Где это вы наблюдали? На последнем шоу в Казахстане Валиева из пяти попыток пять раз упала. На олимпиаде - то же самое.
На шоу. У нее прыжки как у мужиков- мощные, пролетные, даже тройные, молчу уж об удачных четверных.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Navian
Как-бы не украли... сопрут вместе с коньками. Будет у них главным шаманом.
+10
-8
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
I. Bryzgalov
Как раз у неё номер про шаманизм.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люба Люба
Ответ Неволяшка
Если Валиева в почти 21 год (возраст Алины) будет еще в состоянии прыгать хоть по одному прыжку за шоу - честь и хвала ей будет. Хотя при дисквалификации на 4 года в 21 год ее на шоу еще никто не пустит.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lapo Elkann
Ответ Navian
Как-бы не украли... сопрут вместе с коньками. Будет у них главным шаманом.
Нет ее не украдут, на ее катание будут смотреть , а главная шаманка будет поднимать ФК В Монголии ( только она знает, как ), вести переговоры и т. д.
+14
-14
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий