Камила Валиева: «Пока погуляла только по центру Улан-Батора. Мне очень понравилось. Надеюсь, еще будет время на прогулку»

Фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от Улан-Батора.

«Пока погуляла только по центру Улан-Батора. Вчера поздно прилетела. Мне очень понравилось. Надеюсь, еще будет время на прогулку», – сказала Валиева.

– Будут завтра элементы ультра-си?

– Планируем. Но посмотрим, как все пойдет. В любом случае будет полноценная короткая программа, – добавила фигуристка.

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