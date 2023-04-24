Состояние Романа Костомарова остается стабильным
Олимпийский чемпион Роман Костомаров находится в стабильном состоянии.
Об этом сообщил источник ТАСС.
«Состояние стабильное, все показатели в норме. Делает восстанавливающие упражнения, скучает по дому», – заявил собеседник агентства.
В январе Костомарова госпитализировали с пневмонией. На фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей.
В начале апреля появилась информация, что состояние фигуриста улучшилось.
Роман Костомаров уже три месяца в реанимации. Есть улучшения!
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