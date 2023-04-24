Состояние Романа Костомарова остается стабильным

Теги Роман Костомаров Фигурное катание

Олимпийский чемпион Роман Костомаров находится в стабильном состоянии.

Об этом сообщил источник ТАСС.

«Состояние стабильное, все показатели в норме. Делает восстанавливающие упражнения, скучает по дому», – заявил собеседник агентства.

В январе Костомарова госпитализировали с пневмонией. На фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей. 

В начале апреля появилась информация, что состояние фигуриста улучшилось. 

Роман Костомаров уже три месяца в реанимации. Есть улучшения!

1 комментарий

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Tytti
Здоровья!
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+2
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