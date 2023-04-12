Мамиашвили о критериях МОК: «Требования, при которых наши спортсмены должны будут поступиться гражданской честью, для нас недопустимы»

Теги МОК Олимпийская сборная России Михаил Мамиашвили ТАСС Борьба

Михаил Мамиашвили заявил, что российскому спорту нужно определиться с приоритетами.

«Склонен к тому, что МОК пытается сделать шаги, чтобы Россия и Беларусь участвовали в соревнованиях, но насколько они будут приемлемыми – это уже другой вопрос.

Мы свою позицию по этому вопросу обозначили – требования, при которых наши спортсмены должны будут поступиться гражданской честью, для нас недопустимы. Но сейчас нам нужно остановиться и понять – где мы и что мы, определиться с приоритетами.

Сегодня у нас колоссальная возможность заняться внутренними вопросами. Развитие спорта идет, оно стабильно и достаточно для того, чтобы реализовать все наши задачи.

Все это надо было делать еще вчера – вспомнить о роли детских тренеров, начального образования, выработать концепцию регионального развития», – заявил президент Федерации спортивной борьбы России.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

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11 комментариев

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besarion
Ответ BeastI666I
он из Грузии интервью давал, надеюсь... а то иначе как-то глупо )))
Он Донецкий, и не х его к Грузии приплетать!
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Олег Кузнецов
Ответ Валентина Николаевна
Для человека, который поступал так с девушками спортсменками, гражданская честь, безусловно, не пустой звук ... Сюр
С каких пор политика президента и гражданская честь стали тождественны? Сейчас время когда черное называют белым..
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Tony Lee
Хотелось бы уточнить, какие критерии у этого персонажа по наличию/отсутствию гражданской чести? И что такое эта гражданская честь?
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Павел Мельников
Ответ Дима Дин
С удовольствием всех ,подобных тебе ,отправил бы в Грузию.
Ресурсами такими обладаете, или так, в комментах пока только?
+3
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Melnikov1968
С какой стати в каждом сообщении о допуске россиян к международным стартам обязательно присутствует Беларусь? Разные страны, разные задачи, разные проблемы.
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David Aprasidze
Лучше на митинге в Лужниках постоять, зато с флагом.
+1
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Savarona25
Примечательно, что негодуют главы Федераций, тренеры, спортивные чиновники, депутаты. Сами спортсмены в основном как-то молчат. Но иногда и молчание звучит довольно громко.
+2
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Павел Мельников
О, кандидат педагогических наук высказался, кстати, хороший педагог - женщины-борцы подтвердят. Интересно было бы послушать даже не его самого, а научного руководителя, оппонентов, отзывы там почитать...
+3
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Дима Дин
Ответ BeastI666I
он из Грузии интервью давал, надеюсь... а то иначе как-то глупо )))
С удовольствием всех ,подобных тебе ,отправил бы в Грузию.
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Валентина Николаевна
Для человека, который поступал так с девушками спортсменками, гражданская честь, безусловно, не пустой звук ... Сюр
+11
0
+11
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BeastI666I
он из Грузии интервью давал, надеюсь... а то иначе как-то глупо )))
+4
0
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