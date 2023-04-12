Мамиашвили о критериях МОК: «Требования, при которых наши спортсмены должны будут поступиться гражданской честью, для нас недопустимы»

Михаил Мамиашвили заявил, что российскому спорту нужно определиться с приоритетами.

«Склонен к тому, что МОК пытается сделать шаги, чтобы Россия и Беларусь участвовали в соревнованиях, но насколько они будут приемлемыми – это уже другой вопрос.

Мы свою позицию по этому вопросу обозначили – требования, при которых наши спортсмены должны будут поступиться гражданской честью, для нас недопустимы. Но сейчас нам нужно остановиться и понять – где мы и что мы, определиться с приоритетами.

Сегодня у нас колоссальная возможность заняться внутренними вопросами. Развитие спорта идет, оно стабильно и достаточно для того, чтобы реализовать все наши задачи.

Все это надо было делать еще вчера – вспомнить о роли детских тренеров, начального образования, выработать концепцию регионального развития», – заявил президент Федерации спортивной борьбы России.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные