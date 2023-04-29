Илья Авербух: «Мишин попросил, чтобы в этом сезоне мы поработали с Семененко и Ветлугиным. Все его ученики – отдельная каста, перед ними отдельный респект»

Теги Илья Авербух сборная России Алексей Мишин пары мужское катание Светлана Соколовская Евгений Семененко Матвей Ветлугин Николай Колесников Наталья Хабибуллина Фигурное катание

Илья Авербух поставит программу чемпиону России по фигурному катанию Евгению Семененко.

«Вы знаете, что мы сотрудничаем с Алексеем Николаевичем Мишиным. Он попросил, чтобы в этом сезоне мы поработали с Женей Семененко и Матвеем Ветлугиным.

Пока не было конкретики, музыку мы тоже не выбрали. Конечно, все ученики Мишина – это отдельная каста, перед ними отдельный респект.

Пока я сконцентрирован на молодежи. Уже сделал короткую программу паре Наталья Хабибуллина – Илья Княжук. Мне кажется, что получилось достаточно интересно.

Будем делать с ними и произвольную программу. Мы также договорились о короткой программе с Колей Колесниковым из группы Светланы Соколовской», – рассказал хореограф.

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3 комментария

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Irina037
Это прекрасно,что Авербух разбавляет хореографию Прокофьевой
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natali5228
Ответ Самасебезвезда
Отдельная от чего?
_ что тут непонятного, вполне ясно Авер высказался. С особым удовольствием работает с учениками Профессора, и его проги для тех же Миши и Лизы это подтверждают.
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Самасебезвезда
Отдельная от чего?
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