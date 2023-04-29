Илья Авербух: «Мишин попросил, чтобы в этом сезоне мы поработали с Семененко и Ветлугиным. Все его ученики – отдельная каста, перед ними отдельный респект»

Илья Авербух поставит программу чемпиону России по фигурному катанию Евгению Семененко.

«Вы знаете, что мы сотрудничаем с Алексеем Николаевичем Мишиным. Он попросил, чтобы в этом сезоне мы поработали с Женей Семененко и Матвеем Ветлугиным.

Пока не было конкретики, музыку мы тоже не выбрали. Конечно, все ученики Мишина – это отдельная каста, перед ними отдельный респект.

Пока я сконцентрирован на молодежи. Уже сделал короткую программу паре Наталья Хабибуллина – Илья Княжук. Мне кажется, что получилось достаточно интересно.

Будем делать с ними и произвольную программу. Мы также договорились о короткой программе с Колей Колесниковым из группы Светланы Соколовской», – рассказал хореограф.