«Мы окажемся в ощущении довоенной, военной и послевоенной эпохи времен Великой Отечественной войны». Авербух о концепции шоу «Любимые песни о главном»

Теги Илья Авербух День Победы Ледниковый период ледовые шоу Фигурное катание

Илья Авербух рассказал о концепции ледового шоу «Любимые песни о главном».

Шоу пройдет 4 мая в Москве.

«Я очень надеюсь, что постепенно мы заложим традицию такого шоу. Это моя идея, благодарю, что ее поддержали в Москомспорте. Инициатива снизу, а не сверху, хочу это подчеркнуть.

Идея шоу родилась еще несколько лет назад, первое шоу на эту тему состоялось в Санкт-Петербурге, и там как раз инициатива была сверху. В сотрудничестве с театром Елены Бережной мы создали такую программу, которая очень востребована зрителями в Санкт-Петербурге. Это социальный проект, на который зрители приходят, чтобы соприкоснуться с великими фигуристами.

Здесь я предложил эту инициативу, и она была поддержана Москомспортом, и я очень надеюсь, что это первая ласточка, и те отзывы, которые будут после шоу, дадут нам возможность заложить такую традицию шоу накануне 9 мая. 9 мая – это основополагающий праздник в нашей стране, эту дату мы должны хранить и передавать нашим детям, потому что время уходит, все немножко стирается, а говорить мы об этом должны.

Далеко не первый раз делаю номера на военную тему, в «Ледниковом периоде» это тоже часто случающаяся история. Эта форма понятна, доступна. Хочу еще раз подчеркнуть, что все будет с живым вокалом.

Благодарю Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной, это замечательный коллектив. Это будет концерт в концерте, очень много народных инструментов, с которыми песни начинают звучать по-другому.

Программа будет в одно отделение, связана будет единой сюжетной линией. После каждого номера спортсмены не будут делать поклоны, никто не будет их вызывать, этакий театральный прием. Мы окажемся в ощущении немного довоенной, военной и, конечно, послевоенной эпохи времен Великой Отечественной войны», – сказал Авербух.

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8 комментариев

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Полынь
НЕ паразитировать на теме ВОВ, я так понимаю, нынче нельзя...
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Наталья Грабовская
Меня смущает даже само совмещение понятий "шоу" и ВОВ. Если убрать весь пафос, то в остатке получится коммерческое мероприятие с целью получения прибыли, приуроченное к знаковому событию. Такие мероприятия надо проводить бесплатно с массовым привлечением детей и молодёжи с воспитательной и образовательной целью. Тогда высказывания в подобном ключе не выглядели бы спекуляцией.
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Navian
Что будет делать Авербух, если через некоторое время это его шоу превратится в реальность?
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Toba Door
Гранты на такое мероприятие дадут, на теме ВОВ можно бабла срубить, хитрый изя
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Светлана Менова
От одного названия шоу хочется пойти и 🤮🤮🤮

На кого такое рассчитано? На пенсионеров? Те, кому сейчас 60-70 лет, уже такое не слушали! Они угорали по битлам, роллингам и зарубежной поп-музыке.
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kso77
НУ он деньги зарабатывает , зачем ему приключения...
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sabina_katarina
Ну, Авер известный конъюнктурщик.
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Navian
Ответ Наталья Грабовская
Меня смущает даже само совмещение понятий "шоу" и ВОВ. Если убрать весь пафос, то в остатке получится коммерческое мероприятие с целью получения прибыли, приуроченное к знаковому событию. Такие мероприятия надо проводить бесплатно с массовым привлечением детей и молодёжи с воспитательной и образовательной целью. Тогда высказывания в подобном ключе не выглядели бы спекуляцией.
Если б было можно, вам бы десять плюсов поставил.
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