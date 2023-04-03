Грассль о тренировках в «Хрустальном»: «Общаемся на английском. Но я уже понимаю какие-то из рабочих фраз на русском – например, слово «говно», хаха»

Теги Ангелина Туренко сборная Италии мужское катание Этери Тутберидзе Морис Квителашвили Анна Щербакова Даниэль Грассль Камила Валиева Арсений Федотов Фигурное катание

Итальянец Даниэль Грассль пошутил насчет выученных в России слов.

Ты сказал, что тебе легче тренироваться в высококонкурентной среде. В «Хрустальном» с этим проблем нет.

– О да! Если кто-то прыгает рядом со мной несколько квадов подряд, меня это здорово заводит. Моей мотивации это только на пользу.

Еще вот какой момент: женское катание мне всегда нравилось смотреть больше, чем мужское. Когда я смотрю соревнования мужчин, то дергаюсь: сразу включаюсь в борьбу, даже у экрана. А девушек я смотрю более спокойно. К тому же российские девочки прыгают на абсолютно мужском уровне сложности – и это тоже меня мотивирует. Не зря же я всегда говорил, что мечтаю потренироваться на одном льду с Анной Щербаковой.

С кем из спортсменов «Хрустального» ты тренируешься вместе?

– Я в одной группе с Соней Акатьевой, Камилой Валиевой, Морисом Квителашвили, Никой Егадзе, Арсением Федотовым и Аделией Петросян. Раздевалка у нас на двоих с Никой, так что я почти освоился.

На тренировках общаемся в основном по-английски, хотя тренеры иногда спрашивают, как то или иное слово будет по-итальянски. А я уже понимаю какие-то из рабочих фраз на русском – например, слово «говно», хаха. Если серьезно, то я же долго тренировался у Ангелины Туренко, поэтому базовые термины я слышал по-русски и раньше, – сказал Грассль.

«Если бы не Этери, я бы закончил с фигурным катанием». Большое интервью Даниэля Грассля – суперновичка Тутберидзе

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14 комментариев

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Блинчик
Нейтан Чен тоже по-русски запомнил только маты. По-моему, это красноречиво говорит о методах работы тренеров.
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Блинчик
Ничего, скоро по приказу Тутберидзе придут Цурская с Пуниным и расскажут Грасслю и его делегации всё о пользе битья фигуристов головой о борт, таскания по полу за шкирку и прочих методах повышения работоспособности.
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Iuasamotu
Главное о России Грасль узнал
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Beloded2007
Уже можешь становиться депутатом с таким багажом знаний
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AllaS
За Даниэля болела на Европейских первенствах и в прежние годы .Желаю ему стабильных отличных прокатов в следующем сезоне .Чтобы тренировки привели к желаемым результатам .
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Зулфира Мухаметшина
ЭГ хорошо владеет английским,грамотно говорит своим красивым тембром.Красавица,умница в мировом
масштабе.
+6
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Лека-Лека
Главное слово выучил. Теперь дело пойдет.
А кроме шуток - удачи Данику и ТШТ.
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Алеся Ткаченко
Самое главное слово выучил молодец
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Sincere
ахаха)) спалил контору Данчик🤣
"рабочие фразы"))))
+10
-1
+9
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gribovodoved
Ответ Den3Lo
"Вы все г%вно" (с)
Г#вно должно отвечать громче! Крейсер мне в бухту! (с)
+7
0
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jasonbrowdy
Теперь мы знаем какое самое популярное рабочее слово в Хрустальном. Это походу любимое слово дамы в белом пальто
+23
-9
+14
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Den3Lo
"Вы все г%вно" (с)
+16
0
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Hardy
😂
+4
-1
+3
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Katerina Sunny
Да уж, рабочая фраза.
+22
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+18
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