Грассль о тренировках в «Хрустальном»: «Общаемся на английском. Но я уже понимаю какие-то из рабочих фраз на русском – например, слово «говно», хаха»

Итальянец Даниэль Грассль пошутил насчет выученных в России слов.

– Ты сказал, что тебе легче тренироваться в высококонкурентной среде. В «Хрустальном» с этим проблем нет.

– О да! Если кто-то прыгает рядом со мной несколько квадов подряд, меня это здорово заводит. Моей мотивации это только на пользу.

Еще вот какой момент: женское катание мне всегда нравилось смотреть больше, чем мужское. Когда я смотрю соревнования мужчин, то дергаюсь: сразу включаюсь в борьбу, даже у экрана. А девушек я смотрю более спокойно. К тому же российские девочки прыгают на абсолютно мужском уровне сложности – и это тоже меня мотивирует. Не зря же я всегда говорил, что мечтаю потренироваться на одном льду с .

– С кем из спортсменов «Хрустального» ты тренируешься вместе?

– Я в одной группе с Соней Акатьевой, , , Никой Егадзе, и Аделией Петросян. Раздевалка у нас на двоих с Никой, так что я почти освоился.

На тренировках общаемся в основном по-английски, хотя тренеры иногда спрашивают, как то или иное слово будет по-итальянски. А я уже понимаю какие-то из рабочих фраз на русском – например, слово «говно», хаха. Если серьезно, то я же долго тренировался у , поэтому базовые термины я слышал по-русски и раньше, – сказал Грассль.

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