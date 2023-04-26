Павел Слюсаренко: «Берулава продолжает свою карьеру. Скорее всего, будет продолжать тренироваться у меня»

Грузинский фигурист Лука Берулава продолжит карьеру после распада пары с Кариной Сафиной.

Об этом рассказал тренер спортсмена .

« продолжает свою карьеру, скорее всего, будет продолжать тренироваться у меня. По поводу поиска партнерши – все в порядке, немножко позже найдем», – сказал Слюсаренко.

«Это было больше решение партнера, чем партнерши. Я думаю, это произошло из-за неудовлетворительных результатов в сезоне», – добавил тренер, отвечая на вопрос о причинах распада пары.