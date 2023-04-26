Павел Слюсаренко: «Берулава продолжает свою карьеру. Скорее всего, будет продолжать тренироваться у меня»

Теги пары сборная Грузии Павел Слюсаренко Лука Берулава Карина Сафина Фигурное катание

Грузинский фигурист Лука Берулава продолжит карьеру после распада пары с Кариной Сафиной.

Об этом рассказал тренер спортсмена Павел Слюсаренко.

«Лука продолжает свою карьеру, скорее всего, будет продолжать тренироваться у меня. По поводу поиска партнерши – все в порядке, немножко позже найдем», – сказал Слюсаренко.

«Это было больше решение партнера, чем партнерши. Я думаю, это произошло из-за неудовлетворительных результатов в сезоне», – добавил тренер, отвечая на вопрос о причинах распада пары.

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4 комментария

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Елена Ковалёва
Надо найти идеальную. Вес сорок кг. все прыжки тройные, а дальше уже и сам "смогу". Ну конечно тренер поможет.. Удачи спортсмену и тренеру конечно.
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Doctor of Philosophy
Знаете, вот я ни разу не противник натурализации, легионеров и всяких таких практик в принципе, особенно если дело касается небольших стран, где фигурное катание только пытаются создавать и развивать, но, по-моему, тут уже перебор.

Он что, так и будет после первого же проблемного сезона новую партнёршу себе выписывать? И федерация, что, готова под одного партнёра каждые два года новую девочку к себе брать, бумажки на неё готовить, релизы оформлять? А Зурабишвили будет каждые два года новой девочке гражданство предоставлять в особом порядке?

Не слишком ли, пардон? Мне была в принципе понятна идея собрать сборную преимущественно из этнических грузин с отдельными, точечными усилениями спортсменов других национальностей. Но это уже совсем другая модель вырисовывается. Прямо некрасивая, мягко говоря.
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luisita
Ответ InnaPr16
Вполне понимаю Луку, Карина слишком много косячила последнее время, может конечно, причина в пубертате
Это не первая партнерша, которую Берулава бросает. До этого была Бутаева. У Карины пубертат+ не отошла от последствий травмы. Но пару лет назад она также поступила с Бахматом, а сейчас бумеранг. Оба хороши.
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