Павел Слюсаренко: «Берулава продолжает свою карьеру. Скорее всего, будет продолжать тренироваться у меня»
Грузинский фигурист Лука Берулава продолжит карьеру после распада пары с Кариной Сафиной.
Об этом рассказал тренер спортсмена Павел Слюсаренко.
«Лука продолжает свою карьеру, скорее всего, будет продолжать тренироваться у меня. По поводу поиска партнерши – все в порядке, немножко позже найдем», – сказал Слюсаренко.
«Это было больше решение партнера, чем партнерши. Я думаю, это произошло из-за неудовлетворительных результатов в сезоне», – добавил тренер, отвечая на вопрос о причинах распада пары.
Он что, так и будет после первого же проблемного сезона новую партнёршу себе выписывать? И федерация, что, готова под одного партнёра каждые два года новую девочку к себе брать, бумажки на неё готовить, релизы оформлять? А Зурабишвили будет каждые два года новой девочке гражданство предоставлять в особом порядке?
Не слишком ли, пардон? Мне была в принципе понятна идея собрать сборную преимущественно из этнических грузин с отдельными, точечными усилениями спортсменов других национальностей. Но это уже совсем другая модель вырисовывается. Прямо некрасивая, мягко говоря.