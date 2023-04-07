Распалась грузинская спортивная пара Карина Сафина – Лука Берулава
Фигуристка сборной Грузии Карина Сафина рассказала о распаде дуэта с Лукой Берулавой.
В 2022 году Сафина и Берулава побеждали на юниорском чемпионате мира в соревнованиях пар. В этом сезоне они заняли 19-е место на взрослом ЧМ в Сайтаме.
«Ну что ж… Вот пришел конец и этой истории. Это не было моим решением, но говорю об этом первой.
Все имеет конец – когда-то он счастливый, когда-то нет. У этой истории нет happy end. Такова жизнь.
Мое сотрудничество с командой Павла Сергеевича (Слюсаренко) и Лукой закончено.
Я благодарна каждому из вас за этот путь и бесценный опыт, хоть он был не долгий и кардинально разный.
Это конец только одной главы моей жизни, и точка поставлена. Я переворачиваю страницу и начинаю новую главу.
И да! Я продолжаю свою карьеру. Возвращаю форму и ищу партнера», – написала Сафина в инстаграме.
Столько сколько никакой муж с женой не контачит.
Так что распад пары это распад гораздо более тесного союза между мужчиной и женщиной, чем собственно семейная пара. Даже если между ними нет никакого секса.
Но всё-таки для грузинской сборной, у которой и по юниорам успешных результатов то не особо много золото Карины и Луки хорошее достижение.