Распалась грузинская спортивная пара Карина Сафина – Лука Берулава

Фигуристка сборной Грузии Карина Сафина рассказала о распаде дуэта с Лукой Берулавой.

В 2022 году Сафина и Берулава побеждали на юниорском чемпионате мира в соревнованиях пар. В этом сезоне они заняли 19-е место на взрослом ЧМ в Сайтаме.

«Ну что ж… Вот пришел конец и этой истории. Это не было моим решением, но говорю об этом первой.

Все имеет конец – когда-то он счастливый, когда-то нет. У этой истории нет happy end. Такова жизнь.

Мое сотрудничество с командой Павла Сергеевича (Слюсаренко) и Лукой закончено.

Я благодарна каждому из вас за этот путь и бесценный опыт, хоть он был не долгий и кардинально разный.

Это конец только одной главы моей жизни, и точка поставлена. Я переворачиваю страницу и начинаю новую главу.

И да! Я продолжаю свою карьеру. Возвращаю форму и ищу партнера», – написала Сафина в инстаграме.