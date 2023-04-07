Распалась грузинская спортивная пара Карина Сафина – Лука Берулава

Теги пары сборная Грузии Павел Слюсаренко Лука Берулава Карина Сафина Фигурное катание

Фигуристка сборной Грузии Карина Сафина рассказала о распаде дуэта с Лукой Берулавой.

В 2022 году Сафина и Берулава побеждали на юниорском чемпионате мира в соревнованиях пар. В этом сезоне они заняли 19-е место на взрослом ЧМ в Сайтаме.

«Ну что ж… Вот пришел конец и этой истории. Это не было моим решением, но говорю об этом первой.

Все имеет конец – когда-то он счастливый, когда-то нет. У этой истории нет happy end. Такова жизнь.

Мое сотрудничество с командой Павла Сергеевича (Слюсаренко) и Лукой закончено.

Я благодарна каждому из вас за этот путь и бесценный опыт, хоть он был не долгий и кардинально разный.

Это конец только одной главы моей жизни, и точка поставлена. Я переворачиваю страницу и начинаю новую главу.

И да! Я продолжаю свою карьеру. Возвращаю форму и ищу партнера», – написала Сафина в инстаграме.

38 комментариев

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Оз
Ответ Евгения Гринева
Вот у кого реально ни одна пара до взрослых толком не доходит. Столько талантов переломалось, жаль
Особенно сейчас тревожно в этой группе за Чикмареву с Янченковым. Кате ещё только 16, а у них уже маленькая разница в росте, а ведь ещё впереди пубертат.
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Sonyas
Ответ Анна Беляева
Да, найдут, конечно, пару Луке
Он мальчик не крупный. А у нас не так много миниатюрных парниц.
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Михаил Михайлов
Ответ Delirium
Потому что часто они и есть муж и жена, или живут друг с другом, а даже если не живут, то при тренировках с утра до ночи вместе они проводят боьше времени, чем со своей семьей. Очень трудное это дело- найти хорошего партнера и ужиться, пройти через травмы и т.д.
Причём не просто живут или проводят время. Вид спорта то контактный. Они банально (так уж получается) постоянно друг с другом контачат телами.
Столько сколько никакой муж с женой не контачит.
Так что распад пары это распад гораздо более тесного союза между мужчиной и женщиной, чем собственно семейная пара. Даже если между ними нет никакого секса.
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Оз
Ответ Светлана Менова
Не спорю, но юниорские результаты в парах вообще не гарантия успеха во взрослых.
Это да. Особенно в парах: девочка может вырасти, и в итоге распад пары. Как у них и произошло.
Но всё-таки для грузинской сборной, у которой и по юниорам успешных результатов то не особо много золото Карины и Луки хорошее достижение.
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Elena Savanuk
Ответ Евгения Гринева
Вот у кого реально ни одна пара до взрослых толком не доходит. Столько талантов переломалось, жаль
Согласна с вами, у него, прям, сие является печальной закономерностью...
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Delirium
Ответ ЦСКА1960
Почему парные фигуристы всегда так подают новости о распаде своих спортивных пар, как-будто они развелись с мужем/женой?
Потому что часто они и есть муж и жена, или живут друг с другом, а даже если не живут, то при тренировках с утра до ночи вместе они проводят боьше времени, чем со своей семьей. Очень трудное это дело- найти хорошего партнера и ужиться, пройти через травмы и т.д.
+2
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+2
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Пахра
Антонышев у Плющенко вроде теперь ищет новую партнёршу
+2
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КакойТыНафигТанкист
Ответ Кокич
К Ходыкину, он как раз свободный.
Девочка в пубертате. А у Дениса спина.
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Анна Беляева
Ответ Игогор
Свято место пусто не бывает: в России наверняка найдется немало фигуристок, которые готовы некоторое время в своей жизни побыть грузинками. В конце концов, они не меньшие грузинки, чем Насти Губановой или та же Карина Сафина...
Да, найдут, конечно, пару Луке
+2
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Allbee
Ответ Алена Иванова
Ожидаемо
А почему ожидаемо?
0
0
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Светлана Менова
Ответ Оз
Ну всё-таки золото ЮЧМ и медаль на этапе Карина и Лука в отсутствии наших как раз и взяли. Для сборной Грузии это тоже хороший результат. О них после ЮЧМ много писали.
Не спорю, но юниорские результаты в парах вообще не гарантия успеха во взрослых.
+1
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Оз
Ответ Светлана Менова
В общем, из грузин (и "грузин") кроме Губановой, никто профита от бана России не получил. Наоборот все развалились во всех смыслах.
Ну всё-таки золото ЮЧМ и медаль на этапе Карина и Лука в отсутствии наших как раз и взяли. Для сборной Грузии это тоже хороший результат. О них после ЮЧМ много писали.
+2
0
+2
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Артур Петров
Ответ Tresk2
Кто эти люди?
Чемпионы мира среди юниоров прошлого сезона, 4 место на ЧЕ и ЧМ, 9 на ОИ.
+5
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KARINA G. (FSK)
Партнер есть уже, почему бы не попробовать с Ходыкиным?
+5
0
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Залина Малина
Ходыкин
+1
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Оз
Ответ Lennuci
Ну, цель достигнута, на ОИ туристами сьездили.
Ну они вообще-то не только на ОИ съездили, но и ЮЧМ прошлого сезона выиграли, медаль на этапе Гран-при в этом году.
+6
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Светлана Менова
Ответ Ostinato
Морис? Он с медалью ЧЕ, ЭГП, десятка на олимпиаде. Выступая за Россию он бы даже в сборную не попал
Внимательно читайте, что я написала - "профита от бана России". Морис тоже в провале.
+5
0
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Tresk2
Кто эти люди?
+1
-2
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Игогор
Свято место пусто не бывает: в России наверняка найдется немало фигуристок, которые готовы некоторое время в своей жизни побыть грузинками. В конце концов, они не меньшие грузинки, чем Насти Губановой или та же Карина Сафина...
+10
-1
+9
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Lennuci
Ну, цель достигнута, на ОИ туристами сьездили.
+5
-4
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Анна Беляева
Ответ Ostinato
Морис? Он с медалью ЧЕ, ЭГП, десятка на олимпиаде. Выступая за Россию он бы даже в сборную не попал
Говорится про этот сезон (прошедший). Он у Мориса откровенно провальный
+11
0
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Alex1104
Ответ Александра Волкова
очень жаль, прицел на командник ОИ у Грузии сходит на нет
Проблемы Грузии не волнуют абсолютно.
+14
-2
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Irina037
Ходыкин в поиске
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0
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Ostinato
Ответ Светлана Менова
В общем, из грузин (и "грузин") кроме Губановой, никто профита от бана России не получил. Наоборот все развалились во всех смыслах.
Морис? Он с медалью ЧЕ, ЭГП, десятка на олимпиаде. Выступая за Россию он бы даже в сборную не попал
+2
-7
-5
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Alex1104
Ответ sashafan2
Обе грузинские пары распались.
Все
+9
0
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