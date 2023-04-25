Камила Валиева: «Что пожелала бы себе на день рождения? Спокойствия и просто радоваться каждому моменту в своей жизни»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева рассказала, что пожелает самой себе на день рождения.

26 апреля фигуристке исполнится 17 лет. В этот день Валиева выступит в ледовом шоу Этери Тутберидзе в Казани.

– Насколько ждете, что завтра на шоу будут такие же переполненные трибуны?

– Я очень надеюсь, что это будет. Еще у меня завтра день рождения, будет очень приятно встретить его в такой прекрасной атмосфере. Родные мои придут, которые живут в Казани.

– Этери Тутберидзе специально подгадывала это шоу в Казани на ваш день рождения?

– Я не знаю, но надеюсь, что да.

– Что бы вы сами себе пожелали на день рождения?

– Спокойствия и просто радоваться каждому моменту в своей жизни, – сказала Валиева. 

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20 комментариев

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Ridl
Ответ Екн Лор
И больше не трогать таблетки деда
Эти шуточки не то, что протухли, они прогнили
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Епифан Еланфий
Ответ Екн Лор
И больше не трогать таблетки деда
таки и не трогай..
+10
-2
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Ridl
Камилочка, спокойствия тебе как раз таки не помешает. Очень хочется чтобы ты хорошенько отдохнула и в хорошей форме вышла в сезон. В этом сезоне ты многого натерпелась.
+9
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Люба Люба
Ответ Ridl
Докончи мысль, а то ничего не понятно
Допинг ему на мозги действует, продолжение собачкин не осилит)))
+4
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Люба Люба
Камила красавица и умница!
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Алексей Сидоров
Камила, победа АкБарса для тебя!!! Спасибо, что пришла на матч, так и думал, где Камила - там победа!!!
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Люба Люба
Ответ Екн Лор
И больше не трогать таблетки деда
Деда, вам бы поспать)
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Епифан Еланфий
Молодец Камила, ты не по годам мудра 😇
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Алексей Сидоров
Камила, с Днем рождения!!!!
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FanofKamilaValieva
С днем рождения, Камилы - здоровья , мотивации и энергии , целеустремленности , успехов и личного счастья ! Фигуристка-assoluta , удачи Камила !
+2
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Ridl
Ответ Sobachkin
А допинг?
Докончи мысль, а то ничего не понятно
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22somebody22
Дедушка со стаканом придёт или без?
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Алексей Сидоров
Ответ Ridl
Эти шуточки не то, что протухли, они прогнили
при чем уже давно) видимо он в спячке был..или в запое)
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Damir Nabi
Ответ Екн Лор
И больше не трогать таблетки деда
это ты про самого себя!
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