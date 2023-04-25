Камила Валиева: «Что пожелала бы себе на день рождения? Спокойствия и просто радоваться каждому моменту в своей жизни»

Камила Валиева рассказала, что пожелает самой себе на день рождения.

26 апреля фигуристке исполнится 17 лет. В этот день Валиева выступит в ледовом шоу Этери Тутберидзе в Казани.

– Насколько ждете, что завтра на шоу будут такие же переполненные трибуны?

– Я очень надеюсь, что это будет. Еще у меня завтра день рождения, будет очень приятно встретить его в такой прекрасной атмосфере. Родные мои придут, которые живут в Казани.

– Этери Тутберидзе специально подгадывала это шоу в Казани на ваш день рождения?

– Я не знаю, но надеюсь, что да.

– Что бы вы сами себе пожелали на день рождения?

– Спокойствия и просто радоваться каждому моменту в своей жизни, – сказала Валиева.

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