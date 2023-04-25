Алена Леонова: «Валиева единственная, кто после олимпийского сезона остался в обойме и находится в прекрасных кондициях к концу сезона. Она не сдалась и была на высоте»

Теги сборная России чемпионат России Алена Леонова женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Алена Леонова назвала Камилу Валиеву MVP сезона среди фигуристов.

 – В России удалось заменить международный сезон? Какой из турниров запомнился?

– Конечно, удалось. Уровень был колоссальный, мы всегда умели проводить соревнования.

Мне больше всего запомнился чемпионат России, который был очень зрелищным и неожиданным по результатам. В общем, этот сезон прошел отлично.

– Кого бы вы назвали MVP сезона из фигуристов, кто больше всех удивил?

Камила Валиева. Она единственная, кто после олимпийского сезона остался в обойме и находится в прекрасных кондициях к концу сезона. За это ей большое уважение.

На нее было очень приятно смотреть весь сезон, она не сдалась и до конца сезона была на высоте, – сказала серебряный призер чемпионата мира-2012.

В этом сезоне Валиева занимала вторые места в финале Гран-при России и чемпионате страны.

«Три раза пересмотрела произвольную на Олимпиаде – со слезами, но так было нужно». Камила Валиева раскрылась в новом интервью

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12 комментариев

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ЮИ
Я даже не буду называть имена...
Ситуация 1: ОЧ входит в постолимпийский сезон, полностью его проходит, всегда на пьедестале, иногда выигрывает... Резюме: все пропало! Все плохо! Позор! Выигрывает ЧМ - ну ладно, молодец!
Ситуация 2: не совсем ОЧ входит в сезон, полностью его проходит, ничего особо не выигрывает, но всегда на пьедестале... Ура! Гениально! Она боец! Она одна такая! Это успех!
Все. Ничего дальше писать не буду. Все и так понятно.
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Ольга Ив
Ну справедливости ради, куда Камиле уходить в 16 лет, а вот Саше и Ане уже по 18,имеют право пропускать. Что за героизм не пропускать в 16 лет сезон ?
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Ира Полубоярова
Удивительно, но факт: судя по тому, что Камила показывает в прокатах на шоу, сейчас она в отличной форме (по сравнению с тем же ФГП)
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Olga.t
Ответ Нурсултан Хамзаев
Давайте признаемся честно если Валиева выиграла бы и в личке она продолжила бы свою карьеру?
Этого не знают ни сама Ками, ни Этери, ни вы.
Рассуждать в сослагательном наклонении дело неблагодарное.
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Нурсултан Хамзаев
Давайте признаемся честно если Валиева выиграла бы и в личке она продолжила бы свою карьеру?
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Sincere
В ситуации Валиевой как раз выгоднее было продолжать соревноваться.
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Татьяна Попова
Ответ Нурсултан Хамзаев
Давайте признаемся честно если Валиева выиграла бы и в личке она продолжила бы свою карьеру?
Да. У нее мощный прыжковый набор и хорошее скольжение. Даже те юные девчонки, которые прыгают старшие квады, все равно уступают в пластике. Ками прекрасная фигуристка. Жаль, что все так получилось.
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yulia-25.ru
Ответ Ольга Ив
Ну справедливости ради, куда Камиле уходить в 16 лет, а вот Саше и Ане уже по 18,имеют право пропускать. Что за героизм не пропускать в 16 лет сезон ?
Вот уж точно. И Саша с Аней в 16 лет были куда в лучшей форме, чем Камила сейчас.
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Ольга Ив
Ответ Додик Аксель
Камила не собирается вешать коньки на гвоздь, а намерена продолжать участвовать в соревнованиях и ледовых шоу. Для этого тренируется, держит себя в тонусе в хорошей спортивной форме. Здоровья ей, удачи и успеха !
Сейчас это не удивляет, а вот, если она в 18 лет решит продолжить, а ещё лучше дойти до ОИ, вот тогда удивит, вот тогда героизм. А в 16 лет все думают, что долго будут соревноваться.
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