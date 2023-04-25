Алена Леонова: «Валиева единственная, кто после олимпийского сезона остался в обойме и находится в прекрасных кондициях к концу сезона. Она не сдалась и была на высоте»
Алена Леонова назвала Камилу Валиеву MVP сезона среди фигуристов.
– В России удалось заменить международный сезон? Какой из турниров запомнился?
– Конечно, удалось. Уровень был колоссальный, мы всегда умели проводить соревнования.
Мне больше всего запомнился чемпионат России, который был очень зрелищным и неожиданным по результатам. В общем, этот сезон прошел отлично.
– Кого бы вы назвали MVP сезона из фигуристов, кто больше всех удивил?
– Камила Валиева. Она единственная, кто после олимпийского сезона остался в обойме и находится в прекрасных кондициях к концу сезона. За это ей большое уважение.
На нее было очень приятно смотреть весь сезон, она не сдалась и до конца сезона была на высоте, – сказала серебряный призер чемпионата мира-2012.
В этом сезоне Валиева занимала вторые места в финале Гран-при России и чемпионате страны.
«Три раза пересмотрела произвольную на Олимпиаде – со слезами, но так было нужно». Камила Валиева раскрылась в новом интервью
Ситуация 1: ОЧ входит в постолимпийский сезон, полностью его проходит, всегда на пьедестале, иногда выигрывает... Резюме: все пропало! Все плохо! Позор! Выигрывает ЧМ - ну ладно, молодец!
Ситуация 2: не совсем ОЧ входит в сезон, полностью его проходит, ничего особо не выигрывает, но всегда на пьедестале... Ура! Гениально! Она боец! Она одна такая! Это успех!
Все. Ничего дальше писать не буду. Все и так понятно.
Рассуждать в сослагательном наклонении дело неблагодарное.