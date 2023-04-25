Алена Леонова: «Валиева единственная, кто после олимпийского сезона остался в обойме и находится в прекрасных кондициях к концу сезона. Она не сдалась и была на высоте»

Алена Леонова назвала Камилу Валиеву MVP сезона среди фигуристов.

– В России удалось заменить международный сезон? Какой из турниров запомнился?

– Конечно, удалось. Уровень был колоссальный, мы всегда умели проводить соревнования.

Мне больше всего запомнился чемпионат России, который был очень зрелищным и неожиданным по результатам. В общем, этот сезон прошел отлично.

– Кого бы вы назвали MVP сезона из фигуристов, кто больше всех удивил?

– Камила Валиева. Она единственная, кто после олимпийского сезона остался в обойме и находится в прекрасных кондициях к концу сезона. За это ей большое уважение.

На нее было очень приятно смотреть весь сезон, она не сдалась и до конца сезона была на высоте, – сказала серебряный призер чемпионата мира-2012.

В этом сезоне Валиева занимала вторые места в финале Гран-при России и чемпионате страны.

«Три раза пересмотрела произвольную на Олимпиаде – со слезами, но так было нужно». Камила Валиева раскрылась в новом интервью