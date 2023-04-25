Дмитрий Губерниев: «У меня есть ощущение, что Загитова что-то делает неправильно в занятиях под названием «техника речи и мастерство эфирного выступления»
Дмитрий Губерниев объяснил свои ироничные высказывания в адрес Алины Загитовой.
– Вы нередко весьма ироничны в адрес Алины Загитовой. Почему вы к ней так неравнодушны?
– Потому что она прекрасна во всех отношениях. Но чаще всего вы, журналисты, у меня спрашиваете про Загитову.
В последнее время мой разум немного вскипел единственный раз, когда я неожиданно узнал, что у нас в Москве есть верх и низ вместо юго-запада, северо-востока. Но вскипел совсем не возмущенно, а наоборот.
Загитова – прекрасная, замечательная, пусть работает и набирает эфирного мастерства.
Раз вы спросили, то скажу, что у нее есть одна проблема, которую она до сих пор решить не может. Телевизионный ведущий должен говорить прямо в рупор, на телезрителей, по методике Макарова. Чтобы люди, где бы они ни были, ведущего видели и слышали.
Я как Кобзон в песне – отдаю все сполна. Я настраиваю свой речевой аппарат, чтобы говорить прямо.
– А как говорит Алина?
– Загитова говорит вниз, она не может пока еще, к сожалению, свой великолепный голос до конца дать людям, как Данко вырвать из груди сердце и озарить нам путь. Поэтому я говорил, что три занятия со мной – и как канарейка начнет щебетать в рупор.
Там есть свои учителя, хотя у меня есть ощущение, что она что-то делает неправильно в занятиях под названием «техника речи и мастерство эфирного выступления». Но хочу отметить, что она весьма востребована, красотка и первая ведущая страны по опросу читателей «Комсомольской правды».
Поэтому мы все дети и подающие надежды юные телеведущие по сравнению с Загитовой – как мы все певцы, подающие надежды, по сравнению с Бузовой, – сказал спортивный комментатор.
Работа Загитовой с микрофоном – 🤦♂️. Впрочем, есть важный нюанс в ее защиту
Губер абсолютно прав в том, что за столько времени она не может ни голос поставить, ни речь, ни интонации, ни мимику.
Ну больно же смотреть, ребят. Не отрицайте этого.
Губерниев! какая бы Загитова не была, народ ее любит явно больше тебя.
Я вот лично хочу, чтобы тебя вообще не было на телевидении.
На что он не пошёл и не пойдет, ради того, чтоб о нем говорили.
Боится забвения, как ее таёжная подружка )
Что характерно, после кейса с Ростовцевым только с женщинами воюет