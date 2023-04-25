Дмитрий Губерниев: «У меня есть ощущение, что Загитова что-то делает неправильно в занятиях под названием «техника речи и мастерство эфирного выступления»

Теги Олег Саитов телевидение сборная России Дмитрий Губерниев Иосиф Кобзон женское катание Алина Загитова Ольга Бузова Камила Валиева музыка Фигурное катание

Дмитрий Губерниев объяснил свои ироничные высказывания в адрес Алины Загитовой.

– Вы нередко весьма ироничны в адрес Алины Загитовой. Почему вы к ней так неравнодушны?

– Потому что она прекрасна во всех отношениях. Но чаще всего вы, журналисты, у меня спрашиваете про Загитову.

В последнее время мой разум немного вскипел единственный раз, когда я неожиданно узнал, что у нас в Москве есть верх и низ вместо юго-запада, северо-востока. Но вскипел совсем не возмущенно, а наоборот.

Загитова – прекрасная, замечательная, пусть работает и набирает эфирного мастерства.

Раз вы спросили, то скажу, что у нее есть одна проблема, которую она до сих пор решить не может. Телевизионный ведущий должен говорить прямо в рупор, на телезрителей, по методике Макарова. Чтобы люди, где бы они ни были, ведущего видели и слышали.

Я как Кобзон в песне – отдаю все сполна. Я настраиваю свой речевой аппарат, чтобы говорить прямо.

– А как говорит Алина?

– Загитова говорит вниз, она не может пока еще, к сожалению, свой великолепный голос до конца дать людям, как Данко вырвать из груди сердце и озарить нам путь. Поэтому я говорил, что три занятия со мной – и как канарейка начнет щебетать в рупор.

Там есть свои учителя, хотя у меня есть ощущение, что она что-то делает неправильно в занятиях под названием «техника речи и мастерство эфирного выступления». Но хочу отметить, что она весьма востребована, красотка и первая ведущая страны по опросу читателей «Комсомольской правды». 

Поэтому мы все дети и подающие надежды юные телеведущие по сравнению с Загитовой – как мы все певцы, подающие надежды, по сравнению с Бузовой, – сказал спортивный комментатор.

Работа Загитовой с микрофоном – 🤦‍♂️. Впрочем, есть важный нюанс в ее защиту

93 комментария

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Adeen
Ответ Дмитрий Дубровский
Его этот «тонкий» юморок выглядит очень жалко. Губерниев! какая бы Загитова не была, народ ее любит явно больше тебя. Я вот лично хочу, чтобы тебя вообще не было на телевидении.
Блин, ну Алину реально невозможно слушать. Мне становится очень неловко, когда я слышу её комментарии и вижу, как она при этом играет на камеру.
Губер абсолютно прав в том, что за столько времени она не может ни голос поставить, ни речь, ни интонации, ни мимику.
Ну больно же смотреть, ребят. Не отрицайте этого.
+63
-18
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Дмитрий Дубровский
Его этот «тонкий» юморок выглядит очень жалко.
Губерниев! какая бы Загитова не была, народ ее любит явно больше тебя.
Я вот лично хочу, чтобы тебя вообще не было на телевидении.
+77
-43
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Darya-yeNoor
А у меня есть ощущение, что дяденька Губерниев что-то делает неправильно, постоянно комментирую косяки значительно его моложе девушки. Бес в ребро видать.
+46
-16
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Маноло Санчи́с
А у меня есть ощущение, что если Губер хотя бы раз не упомянет загитову, то день для него будет прожит зря..
+38
-12
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Самасебезвезда
Дима, уметь надо с девушками/женщинами разговаривать в твоем-то возрасте. Похоже, ты, как в пятом классе научился девчонок портфелем по голове бить и за косички таскать, чтобы на тебя внимание обратили, так теми же методами и пользуешься до сих пор.
+33
-9
+24
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Максим Сивков
Ответ Дмитрий Дубровский
Его этот «тонкий» юморок выглядит очень жалко. Губерниев! какая бы Загитова не была, народ ее любит явно больше тебя. Я вот лично хочу, чтобы тебя вообще не было на телевидении.
а простите, за что ее любит народ? и кстати нет нужды любить Губерниева, его нужно слушать. А касательно работы в эфире он всё красиво разложил, она такой же ведущий как бузова певица.
+42
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Lilek Li
Ответ Алексей Токарев
Комментарий удален пользователем
Знаете, я вот читаю вас и догадиваюсь, что санитары в психушке, забыли закрыть двери )
+22
-3
+19
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Natalia Gladkia
Ответ Самасебезвезда
Дима, уметь надо с девушками/женщинами разговаривать в твоем-то возрасте. Похоже, ты, как в пятом классе научился девчонок портфелем по голове бить и за косички таскать, чтобы на тебя внимание обратили, так теми же методами и пользуешься до сих пор.
Да уж... мудрость не всегда приходит со старостью, иногда... старость приходит одна, что мы и наблюдаем!?
+22
-4
+18
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Lilek Li
Губерниев выглядит жалко)
На что он не пошёл и не пойдет, ради того, чтоб о нем говорили.
Боится забвения, как ее таёжная подружка )
+28
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Melnikov1968
Дима,ты же не являешься специалистом по технике речи. Закончил курсы,на этом вся твоя учёба в этом направлении закончилась. Конечно,есть большой опыт ведения эфиров,но ты же не преподаватель,у тебя нет актерского образования. И вообще,какого лешего ты пристал к Алине,иди к своим Чен,Богословской,Бузовой. Чего ты до Алины докопался? Сама разберётся как ей быть. Ведёшь себя как деревенская бабка,которой делать нечего.
+23
-7
+16
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IrinaVS
Это уже просто неприлично, когда пожилой мужчина, как Губерниев, постоянно пытается задеть 20-летнюю девушку, которой нет до него никакого дела.
+19
-4
+15
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STAVRsSC
Вспомнил бы Губерниев себя в 20 лет. Наверное, кроме как махать веслом, ничего больше не умел. Чего пристал к девушке? Пусть учится.
+16
-2
+14
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Vedved
Ответ Рекорд в наших сердцах
Комментарий удален модератором
Да может быть и по делу. Но, скажем так, наезжать на 20 летнюю девушку в каждом интервью - это немного странно, для взрослого мужика. Вы так не считаете?)
+20
-6
+14
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Сумеречная-00
Мне его уже даже жалко. Что ж его так бедного колбасит-то?
+19
-5
+14
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Лакс
Обычная зависть кмс к популярной и любимой ОЧ-ЗМС в 15 лет, усугубленная личными особенностями и комплексами.
+29
-15
+14
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Ирина Чунаева
ОХ, как Загитова Губера задевает, ну никак успокоиться не может. Со своими занятиями "техника речи" пристал к Алинке, как банный лист к зад...це.
+22
-9
+13
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Фрида Ремарк
Губерниев не забыл, как на коленях стоял перед Алиной, небось опять хочет припасть ниц, там ему собственно и место в коленопреклонённом виде
+19
-6
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Альфира Смирнова
Ответ Natalia Gladkia
Да уж... мудрость не всегда приходит со старостью, иногда... старость приходит одна, что мы и наблюдаем!?
О таких как он в старости ,говорят "заслуженный дурак" ...сорри
+17
-4
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Россия будет свободной
Его маскулинная смелость берёт новые высоты: раньше лаялся с Вяльбе, теперь вот на детей перешел.

Что характерно, после кейса с Ростовцевым только с женщинами воюет
+16
-4
+12
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Charliz
Эк его зацепило)). Даже оправдаться попытался, мол не я, а вы все время спрашиваете). А потом не стерпел и понеслось)))
+13
-2
+11
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Lilek Li
Ответ Princess23
Жги Дима )))) сейчас ботов порвет
ну, принцесса первая порвалась))
+14
-4
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Туц
На этот раз кстати довольно мягко высказался, подсластил так сказать все комплиментами. Но это его помешанность на Загитовой прям пугает. На Алине и на Бузовой еще. А тут комбо, обеих упомянул
+12
-3
+9
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ЮИ
Скажите ему кто-нибудь, что важно не только КАК говорить. но особенно важно ЧТО говорить. И вот то, что говорит он, ни в какие ворота не лезет...
+10
-2
+8
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Lana-shu
Ответ STAVRsSC
Вспомнил бы Губерниев себя в 20 лет. Наверное, кроме как махать веслом, ничего больше не умел. Чего пристал к девушке? Пусть учится.
Так и веслом плохо махал. Ничего в спорте не добился. На тв попал через жену.
+10
-3
+7
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Самасебезвезда
Ответ Максим Сивков
а я зритель и с удовольствием слушаю его и смотрю
Ну а кто-то с удовольствием слушает и смотрит на Алину
+11
-4
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