Дмитрий Губерниев: «У меня есть ощущение, что Загитова что-то делает неправильно в занятиях под названием «техника речи и мастерство эфирного выступления»

Дмитрий Губерниев объяснил свои ироничные высказывания в адрес Алины Загитовой.

– Вы нередко весьма ироничны в адрес Алины Загитовой. Почему вы к ней так неравнодушны?

– Потому что она прекрасна во всех отношениях. Но чаще всего вы, журналисты, у меня спрашиваете про Загитову.

В последнее время мой разум немного вскипел единственный раз, когда я неожиданно узнал, что у нас в Москве есть верх и низ вместо юго-запада, северо-востока. Но вскипел совсем не возмущенно, а наоборот.

Загитова – прекрасная, замечательная, пусть работает и набирает эфирного мастерства.

Раз вы спросили, то скажу, что у нее есть одна проблема, которую она до сих пор решить не может. Телевизионный ведущий должен говорить прямо в рупор, на телезрителей, по методике Макарова. Чтобы люди, где бы они ни были, ведущего видели и слышали.

Я как Кобзон в песне – отдаю все сполна. Я настраиваю свой речевой аппарат, чтобы говорить прямо.

– А как говорит Алина?

– Загитова говорит вниз, она не может пока еще, к сожалению, свой великолепный голос до конца дать людям, как Данко вырвать из груди сердце и озарить нам путь. Поэтому я говорил, что три занятия со мной – и как канарейка начнет щебетать в рупор.

Там есть свои учителя, хотя у меня есть ощущение, что она что-то делает неправильно в занятиях под названием «техника речи и мастерство эфирного выступления». Но хочу отметить, что она весьма востребована, красотка и первая ведущая страны по опросу читателей «Комсомольской правды».

Поэтому мы все дети и подающие надежды юные телеведущие по сравнению с Загитовой – как мы все певцы, подающие надежды, по сравнению с Бузовой, – сказал спортивный комментатор.

Работа Загитовой с микрофоном – 🤦‍♂️. Впрочем, есть важный нюанс в ее защиту