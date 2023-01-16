Алена Косторная: «То, что я не у Елены Германовны Буяновой – да, это так. По поводу парных не комментирую»

Чемпионка Европы 2020 года не стала отвечать на вопрос о переходе в парное катание, но подтвердила, что завершила работу с тренером Еленой Буяновой.

Косторная перешла к Буяновой от Этери Тутберидзе в марте 2022 года. В сентябре фигуристка перенесла операцию на бедре, после чего в формате шоу попробовала себя в парном катании в дуэте с Георгием Куницей.

Сегодня появилась информация, что Косторная перешла в пары и будет тренироваться под руководством Сергея Рослякова.

«То, что я не у Елены Германовны (Буяновой) – да, это так. По поводу парных не комментирую», – сказала Косторная.

Елена Буянова: «Я уже давно отпустила Косторную, потому что она начала кувыркаться с этими парными элементами»