Алена Косторная: «То, что я не у Елены Германовны Буяновой – да, это так. По поводу парных не комментирую»
Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная не стала отвечать на вопрос о переходе в парное катание, но подтвердила, что завершила работу с тренером Еленой Буяновой.
Косторная перешла к Буяновой от Этери Тутберидзе в марте 2022 года. В сентябре фигуристка перенесла операцию на бедре, после чего в формате шоу попробовала себя в парном катании в дуэте с Георгием Куницей.
Сегодня появилась информация, что Косторная перешла в пары и будет тренироваться под руководством Сергея Рослякова.
«То, что я не у Елены Германовны (Буяновой) – да, это так. По поводу парных не комментирую», – сказала Косторная.
Елена Буянова: «Я уже давно отпустила Косторную, потому что она начала кувыркаться с этими парными элементами»
а так получается, что вроде как тренер не при чем, спортсменка меняет вид ФК
или нормально занимаешься, или "кувыркаешься"
Алена выбрала второе
Все решили, что это серьезные тренировки и участие в соревнованиях
А оказалось, это: шоу в паре с Куницей, и уход от Буяновой
Получается, новость не совсем верная. Надо было ее назвать: "Косторная ушла от Буяновой" Про парное пока нет речи