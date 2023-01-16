Алена Косторная: «То, что я не у Елены Германовны Буяновой – да, это так. По поводу парных не комментирую»

Теги сборная России Елена Буянова (Водорезова) пары женское катание Георгий Куница Алена Косторная Спорт-Экспресс Фигурное катание

Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная не стала отвечать на вопрос о переходе в парное катание, но подтвердила, что завершила работу с тренером Еленой Буяновой. 

Косторная перешла к Буяновой от Этери Тутберидзе в марте 2022 года. В сентябре фигуристка перенесла операцию на бедре, после чего в формате шоу попробовала себя в парном катании в дуэте с Георгием Куницей.

Сегодня появилась информация, что Косторная перешла в пары и будет тренироваться под руководством Сергея Рослякова.

«То, что я не у Елены Германовны (Буяновой) – да, это так. По поводу парных не комментирую», – сказала Косторная. 

Елена Буянова: «Я уже давно отпустила Косторную, потому что она начала кувыркаться с этими парными элементами»

46 комментариев

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Пахра
Ответ Delirium
Если бы Алену попросили на выход, то Росляков не звонил бы Буяновой. Алена просто как минимум в третий раз свалила от тренера, даже не попрощавшись. А по поводу парного Бетина в общем-то правильно все рассказала: Росляков нужен для отработки парных элементов для шоу, а будут ли соревнования пока никто не знает.
А почему не попрощавшись? Был большой разговор с Буяново о планах, Алена оценила свои возможности и приняла решение покинуть группу, так это её право, значит не хватит здоровья на полноценную подготовку.
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Оксана Иванова
Ответ Любитель_ФК
А что, информация про Буянову, которую вы озвучили, была сильно засекречена. Что, прежде чем выбрать себе очередного тренера, нельзя было хоть немного подумать, куда я иду , к кому я иду и главное зачем я туда иду? А Буянова нормальный тренер, которая прошла очень много и прекрасно знает, что необходимо для достижения результата, а какой результат нужен Косторной , понятно. Так вот для достижения хорошего результата , необходимо работать не покладая рук и ног, нужно полностью отдаваться тому самому делу, фигурному катанию, ради которого ты пришла. И Буянова сразу поняла с какой штучкой имеет дело. Которая хочет поменьше работать и побольше получать. Между прочим Росляков тоже попал в такую же ситуацию и очень скоро мы будем наблюдать очередной поход за счастьем, а к нему легких путей не бывает. Вот этого Алена никак не может себе уяснить.
Уйдут к Плющенко на отделение спортивных пар. Они же хотят объять необъятное
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Оксана Иванова
Ответ Дарья Куликова
По ходу Алёна поняла, что от Буяновой ничего не дождешься, решила пока подзаработать на шоу, а та взяла и обиделась! А то, что от Буяновой нечего ждать подтверждает история Даниеляна, который сейчас с большими проблемами, но все-таки выходит соревноваться!
Опять тренер не достоин королевки? Ей у тренера взять нечего, так и ей нечего предложить уже ничего. Только заслуги , которые уже мхом покрылись
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Иван Иванов
Я думаю через год можно и танцы попробовать. А что?
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Пахра
Ответ Любитель_ФК
А что, информация про Буянову, которую вы озвучили, была сильно засекречена. Что, прежде чем выбрать себе очередного тренера, нельзя было хоть немного подумать, куда я иду , к кому я иду и главное зачем я туда иду? А Буянова нормальный тренер, которая прошла очень много и прекрасно знает, что необходимо для достижения результата, а какой результат нужен Косторной , понятно. Так вот для достижения хорошего результата , необходимо работать не покладая рук и ног, нужно полностью отдаваться тому самому делу, фигурному катанию, ради которого ты пришла. И Буянова сразу поняла с какой штучкой имеет дело. Которая хочет поменьше работать и побольше получать. Между прочим Росляков тоже попал в такую же ситуацию и очень скоро мы будем наблюдать очередной поход за счастьем, а к нему легких путей не бывает. Вот этого Алена никак не может себе уяснить.
А кто вообще сказал, что Алена перешла в парное, просто тренировалась для шоу. И правильно, что не комментирует, когда перейдёт - тогда и разговор будет. Это её жизнь - может распорядиться, как получится, учитывая своё здоровье и желание, никому ничего не должна.
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Георгий Яценко
Пора вешать коньки на гвоздь,а не бегать от тренера к тренеру. Беготня не поможет же всёравно.
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tanygavr
Ответ MAKSIMKA
Ее хороша, уже закончилось на том ЧЕ, где она титул у Щербаковой украла. Она там уже тяжело катила и падала. Так с тех пор и не вернула свое легкое катание.
А Щербакова типа хорошо откаталась, сорвала квады и лутц ритт в недокрут, там и остальные прыжки не лучшего качества, а про ее скольжение так вообще лучше промолчать
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Любитель_ФК
Ответ Дарья Куликова
По ходу Алёна поняла, что от Буяновой ничего не дождешься, решила пока подзаработать на шоу, а та взяла и обиделась! А то, что от Буяновой нечего ждать подтверждает история Даниеляна, который сейчас с большими проблемами, но все-таки выходит соревноваться!
А что, информация про Буянову, которую вы озвучили, была сильно засекречена. Что, прежде чем выбрать себе очередного тренера, нельзя было хоть немного подумать, куда я иду , к кому я иду и главное зачем я туда иду? А Буянова нормальный тренер, которая прошла очень много и прекрасно знает, что необходимо для достижения результата, а какой результат нужен Косторной , понятно. Так вот для достижения хорошего результата , необходимо работать не покладая рук и ног, нужно полностью отдаваться тому самому делу, фигурному катанию, ради которого ты пришла. И Буянова сразу поняла с какой штучкой имеет дело. Которая хочет поменьше работать и побольше получать. Между прочим Росляков тоже попал в такую же ситуацию и очень скоро мы будем наблюдать очередной поход за счастьем, а к нему легких путей не бывает. Вот этого Алена никак не может себе уяснить.
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Виктор Войнов
По поводу парных не комментирует... Удивляюсь почему журналисты не спросили про групповые?
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Angry_bear
Что-то потерялась Алёна во взрослой жизни, пошла по тренерам блудить, никак не найдёт себе пристанище...Какой редкой красоты было катание. Что ж сейчас то никак не сладится у нее, прямо душа за неё болит...
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Anneta28
Ответ Oleandra
да, рассказывала, как ей хорошо там.. до сих пор хорошо?)
Ей вообще сейчас очень хорошо.😂
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Irina Kistler
Ответ nina1212
Буяновой просто неприятно было бы, если все СМИ писали в заголовках "Косторная ушла от Буяновой" а так получается, что вроде как тренер не при чем, спортсменка меняет вид ФК
Елена Германовна добилась всего в фк и как спортсменка и как тренер и может себе позволить с... на СМИ, скорее поверю, что она выставила Косторную, но совершенно не обязана отчитываться ни перед перед кем, она в ЦСКА- генерал, может позволить. А по этике любой тренер для шоу или по другому поводу позвонит узнать как основной тренер посмотрит на " подкачдки на стороне".
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Анастасия Платонова
Ответ MAKSIMKA
Ее хороша, уже закончилось на том ЧЕ, где она титул у Щербаковой украла. Она там уже тяжело катила и падала. Так с тех пор и не вернула свое легкое катание.
Послушайте, никто ни у кого ничего не украл. На что накатали, то и получили. Так-то.
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olvl
Ответ Валерий Петров
А Росляков как-то не уверен в этом.
Понятно. Пишут, сами не зная что.
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nina1212
Ответ Леди Брэкнелл
Короче Буянова сказала, что Алёна ушла в парное и все поверили. Алёна похоже ещё сама не решила.
Буяновой просто неприятно было бы, если все СМИ писали в заголовках "Косторная ушла от Буяновой"
а так получается, что вроде как тренер не при чем, спортсменка меняет вид ФК
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MAKSIMKA
Ответ Анастасия Платонова
Алёна во всех видах будет хороша, и да, даже в мужском😁
Ее хороша, уже закончилось на том ЧЕ, где она титул у Щербаковой украла. Она там уже тяжело катила и падала. Так с тех пор и не вернула свое легкое катание.
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Пользователь Гугла
Алена чемпионка, наша амазонка, триксели крутила, в шоу укатила, выбросы с Куницей, в шоу пригодится, Яна очень рада, ты наша отрада, Куница всю целует, мама негодует, папа все грозится, Аленка не сердится, знает все проститься, Куница извиниться,в Катаре, в Катаре, где Аленв в январе, в Катаре , в Катаре, на Кубе в январе
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Viks
По поводу парных не комментирую», – сказала Косторная. ---Военная тайна?
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nina1212
Ответ Евгения Гринева
Похоже, Алену попросили на выход, а не она первая ушла в парное)
Ну вообще то Буянова все обяснила, что Алене было сказано:
или нормально занимаешься, или "кувыркаешься"
Алена выбрала второе
Все решили, что это серьезные тренировки и участие в соревнованиях
А оказалось, это: шоу в паре с Куницей, и уход от Буяновой
Получается, новость не совсем верная. Надо было ее назвать: "Косторная ушла от Буяновой" Про парное пока нет речи
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Анастасия Платонова
Ответ MAKSIMKA
Пройдет немного времени, и Росляков скажет, что Косторная перешла в мужское катание.
Алёна во всех видах будет хороша, и да, даже в мужском😁
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Бунтарь без идеала
Ответ Tata777
Извините...но это такая хамка к взрослым профессионалам....Янка Ру ей подруга, но и та знает с кем имеет дело...опустит на землю
К каким взрослым профессионалам? Что не так? Нельзя журналистам ответить, что не комментирует какой-то вопрос? Да видно, что он пока сырой!
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Дарья Куликова
По ходу Алёна поняла, что от Буяновой ничего не дождешься, решила пока подзаработать на шоу, а та взяла и обиделась! А то, что от Буяновой нечего ждать подтверждает история Даниеляна, который сейчас с большими проблемами, но все-таки выходит соревноваться!
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Delirium
Ответ Евгения Гринева
Росляков сам сказал, что разговора у них еще даже не было, они только к шоу у него готовились. Это как бы совсем не одно и тоже, что и серьезный переход в парное катание
Да. Пока лишь можно говорить о том, что с одиночкой Алена на данном этапе завязала.
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Додик Аксель
Алёна, комментировать не надо, комментаторов у нас предостаточно, скажи по факту, что как есть ?... Ушла или ушли из ЦСКА от Буяновой, мы уже поняли. К кому и куда ждём сообщений от тебя.
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Анна Беляева
Ответ pele_kan
у них заочное противостояние с Рухиным по количеству переходов)
Ну неее! Егор ведет с большим отрывом. У него разряд МСМК,а Аленка пока так - перворазрядница!
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