Косторная о паре с Куницей: «Каждый раз, когда появляется какая‑то информация, ее пытаются приукрасить, десять раз приврать»

Теги сборная России пары Матч ТВ Георгий Куница Алена Косторная Сергей Росляков Фигурное катание

Алена Косторная и Георгий Куница рассказали о совместных тренировках.

— Наблюдаете за тренировками других спортивных пар?

Косторная: Мы тренируемся в группе не одни, поэтому, конечно, видим, что происходит на льду. Но я не скажу, что мы нацелены повторять, делать то же самое. У нас есть свой план работы, которого мы будем придерживаться.

— Как вы сработались с Сергеем Росляковым?

Косторная: Работается хорошо. У Сергея Сергеевича помимо нас есть еще очень неплохие спортсмены. И без нас есть работа. Мы очень ему благодарны, что он взялся за нас, и надеюсь, мы его не подведем.

— К вам повышенное внимание. Вы новая пара, половинка из которой — уже чемпионка Европы. Вы на себе чувствуете…

Косторная: Мы чувствуем, что каждый раз, когда появляется какая‑то информация, ее пытаются приукрасить, десять раз приврать и так далее. После чего, конечно, негатив есть. Во всем остальном, может быть, это даже подстегивает.

— О чем мечтаете?

Косторная: В данный момент я очень хочу поехать на отдых. Для этого нужно хорошо закончить сезон.

— Какие планы на отдых?

Косторная: Мы собираемся провести недельный сбор для спортсменов. Он пройдёт с 15 по 22 мая в Кирове Калужской области. Это для нас серьезный шаг. Мы все‑таки сами спортсмены. Мы еще не прям тренеры. Для нас это необычный опыт. После этого мы едем на неделю на отдых.

Куница: А потом на сборы готовиться к сезону.

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17 комментариев

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Бедоносец
Ответ AlexFed
Завидуют Кунице, который пролетел как одиночник и ничего не добился в парах или Косторной, которая тоже пролетела как одиночница и ничего не добьется в парах? Поклонники Галямовых и Козловых наверно уже в панике от такого мощного дуэта двух неудачников.
Всем бы так пролетать как Косторная, которая привезла самой-пресамой шлемоносной 42 балла, после чего та сразу повесила конёчки на гвоздик.🤣
+20
-13
+7
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Алё? Алёна
Все это конечно авантюра, но тем интереснее! Ждем на контрольных!
+12
-6
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МИХАЛЫЧ
не прям тренеры , это к чему сказано?
+4
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Адриана
Вроде совсем недавно были на Кубе, отдыхали, и опять хочется отдохнуть....Счастливые, однако.
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JL JL
У нас все стараются приврать. Всегда. Почти всегда.
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Zhuuuzhik
Ответ AlexFed
Всем бы вряд ли так хотелось, все об ОИ мечтают. Косторная - фигуристка уровня Самодуровой и Губановой, это неплохо, но ничего выдающегося, а пролетела она мимо ОИ, ЧМ - главных стартов в карьере любого спортсмена.
Когда Самодурова и Губанова выигрывали ФГП и ЧЕ в конкуренции с квадистками?
+3
-2
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SALMON
Ответ МИХАЛЫЧ
не прям тренеры , это к чему сказано?
К тому что они организуют сборы, но для них это в новинку
+3
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Бедоносец
Это всё завистники. Не обращай внимания, у них от этого попоболь еще сильнее будет.
+8
-8
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tanygavr
Ответ AlexFed
Всем бы вряд ли так хотелось, все об ОИ мечтают. Косторная - фигуристка уровня Самодуровой и Губановой, это неплохо, но ничего выдающегося, а пролетела она мимо ОИ, ЧМ - главных стартов в карьере любого спортсмена.
Костопная установила рекорд в короткой программе и по сумме. А с какими баллами победила Настя и Соня? Это вы им польстили поставив их на один уровень с Аленой.
+1
-1
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Мария Тихонова
Ответ AlexFed
Всем бы вряд ли так хотелось, все об ОИ мечтают. Косторная - фигуристка уровня Самодуровой и Губановой, это неплохо, но ничего выдающегося, а пролетела она мимо ОИ, ЧМ - главных стартов в карьере любого спортсмена.
Самодурова и Губанова выиграли по ЧЕ на ошибках других. На ФГП ни одна из них даже не отобралась.
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Адриана
Ответ Мария Тихонова
Четыре месяца прошло уже
Ну да, 4 месяца это конечно срок, устали.
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