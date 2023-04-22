Косторная о паре с Куницей: «Каждый раз, когда появляется какая‑то информация, ее пытаются приукрасить, десять раз приврать»

Алена Косторная и Георгий Куница рассказали о совместных тренировках.

— Наблюдаете за тренировками других спортивных пар?

Косторная: Мы тренируемся в группе не одни, поэтому, конечно, видим, что происходит на льду. Но я не скажу, что мы нацелены повторять, делать то же самое. У нас есть свой план работы, которого мы будем придерживаться.

— Как вы сработались с ?

: Работается хорошо. У Сергея Сергеевича помимо нас есть еще очень неплохие спортсмены. И без нас есть работа. Мы очень ему благодарны, что он взялся за нас, и надеюсь, мы его не подведем.

— К вам повышенное внимание. Вы новая пара, половинка из которой — уже чемпионка Европы. Вы на себе чувствуете…

Косторная: Мы чувствуем, что каждый раз, когда появляется какая‑то информация, ее пытаются приукрасить, десять раз приврать и так далее. После чего, конечно, негатив есть. Во всем остальном, может быть, это даже подстегивает.

— О чем мечтаете?

Косторная: В данный момент я очень хочу поехать на отдых. Для этого нужно хорошо закончить сезон.

— Какие планы на отдых?

Косторная: Мы собираемся провести недельный сбор для спортсменов. Он пройдёт с 15 по 22 мая в Кирове Калужской области. Это для нас серьезный шаг. Мы все‑таки сами спортсмены. Мы еще не прям тренеры. Для нас это необычный опыт. После этого мы едем на неделю на отдых.

: А потом на сборы готовиться к сезону.