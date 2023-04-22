Косторная о паре с Куницей: «Каждый раз, когда появляется какая‑то информация, ее пытаются приукрасить, десять раз приврать»
Алена Косторная и Георгий Куница рассказали о совместных тренировках.
— Наблюдаете за тренировками других спортивных пар?
Косторная: Мы тренируемся в группе не одни, поэтому, конечно, видим, что происходит на льду. Но я не скажу, что мы нацелены повторять, делать то же самое. У нас есть свой план работы, которого мы будем придерживаться.
— Как вы сработались с Сергеем Росляковым?
Косторная: Работается хорошо. У Сергея Сергеевича помимо нас есть еще очень неплохие спортсмены. И без нас есть работа. Мы очень ему благодарны, что он взялся за нас, и надеюсь, мы его не подведем.
— К вам повышенное внимание. Вы новая пара, половинка из которой — уже чемпионка Европы. Вы на себе чувствуете…
Косторная: Мы чувствуем, что каждый раз, когда появляется какая‑то информация, ее пытаются приукрасить, десять раз приврать и так далее. После чего, конечно, негатив есть. Во всем остальном, может быть, это даже подстегивает.
— О чем мечтаете?
Косторная: В данный момент я очень хочу поехать на отдых. Для этого нужно хорошо закончить сезон.
— Какие планы на отдых?
Косторная: Мы собираемся провести недельный сбор для спортсменов. Он пройдёт с 15 по 22 мая в Кирове Калужской области. Это для нас серьезный шаг. Мы все‑таки сами спортсмены. Мы еще не прям тренеры. Для нас это необычный опыт. После этого мы едем на неделю на отдых.
Куница: А потом на сборы готовиться к сезону.
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