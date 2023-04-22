Георгий Куница: «Самый сложный элемент, который пробовали – тройной подкрут на полу. Думаем, до конца сезона на лед перенести»

Теги сборная России пары Матч ТВ Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная и Георгий Куница оценили свое выступление с короткой программой.

На Всероссийском фестивале балетов на льду в Москве фигуристы представили программы под песню Crazy in love.

— Что получилось сегодня, а что нет?

Косторная: Обговорили с нашим тренером положительные и отрицательные моменты программы. В целом больше довольны, наверное. Но были косяки как видимые, так и невидимые. Еще далеко до начала сезона.

— Правильно понимаем, что это ваша короткая программа для следующего сезона?

Косторная: Думаем, да. Может быть, что‑то поменяется.

— Расскажите про выбор музыки.

Косторная: Просто включали песни на льду, мы как‑то решили совместно — и мы, и тренеры, что было бы круто под Crazy in love. Немного сложновато для первой программы, но почему бы нет?

— Какой самый сложный парный элемент вы уже пробовали?

Куница: Тройной подкрут на полу. Думаем, до конца сезона перед отдыхом на лед перенести, — отметил Куница.

Косторная: Не думаем — попробуем и сделаем! 

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14 комментариев

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На Пекин
Люди работают и есть прогресс. Честно говоря, многие на это и не рассчитывали, и тем интереснее наблюдать за развитием этой пары.
+27
-2
+25
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Додик Аксель
Тут уже отступать некуда. Для шоу номера всегда можно подготовить и катать, а к соревнованиям уже надо усложняться и исполнять парные элементы на хорошем качественном уровне. Удачи !
+17
0
+17
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Алё? Алёна
Давай, Алена! Начинаю верить! Даже не думала, что такое скажу!
+13
-3
+10
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B.Jones
Молодцы ребята. Идут своим путём дальше. Тренерам спасибо.
+10
-1
+9
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First Second
Ответ alexnew
Вот бы Косторная так про триксель в свое время. Глейхенгауз бы говорил, вот думаем с Аленой триксель восстановить, а она бы, не думаем, а сделаю три из трех. Ну, теперь подкрутку будем ждать. Удачи!
Она и так его "сделала", что закончила свою карьеру в одиночном. Не удивительно, если то мучительное возвращение трикселя и стало причиной травмы, за которой последовала операция на ноге.
+16
-7
+9
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Olga.t
Дерзайте! Вносите интригу, это всегда интересно.
Алёна настроена по-боевому, главное не перегореть.
+9
-1
+8
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alexnew
Вот бы Косторная так про триксель в свое время. Глейхенгауз бы говорил, вот думаем с Аленой триксель восстановить, а она бы, не думаем, а сделаю три из трех.
Ну, теперь подкрутку будем ждать.
Удачи!
+9
-5
+4
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Katerina Sunny
Георгию с Алёнкой удачи в покорении элементов. В паре прямо чувствуется лидер.
+5
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Анастасия Платонова
Ответ Александр Шульгин
До начала сезона она что реально не понимает что ещё миним год надо чтобы хотя бы приблизится к юниорский парам которые 10 места показывают у нас
А вы что реально не понимаете, что пара идёт вперёд семимильными шагами? И прогресс налицо.
Займут место то, на которое накатают. Будут работать дальше.
+5
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Helen Chan
Ответ Александр Шульгин
Пусть занимают кто против но не претендуете на открытые проката в этом году это же глупость полнейшая и вообще заявления их заявленного тренера глупость полнейшая
Успокойтесь уже со своими прокатами. Позовут - откатают, нет - зрителями посмотрят.
+3
-1
+2
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tanygavr
Валентина Маркей тоже поздно встала в пару с Хотариком, подкрут им трудно давался, а остальные элементы быстро освоили. На ОИ в команднике даже нашу пару обошли. Но там партнер был опытным.
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yana tar
Уровень ледникового периода пока. Но тут скорей Куница тянет вниз. Плох он, очень плох, слабый, медленный, прыгает плохо.
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