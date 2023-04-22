Георгий Куница: «Самый сложный элемент, который пробовали – тройной подкрут на полу. Думаем, до конца сезона на лед перенести»

Алена Косторная и Георгий Куница оценили свое выступление с короткой программой.

На Всероссийском фестивале балетов на льду в Москве фигуристы представили программы под песню Crazy in love.

— Что получилось сегодня, а что нет?

: Обговорили с нашим тренером положительные и отрицательные моменты программы. В целом больше довольны, наверное. Но были косяки как видимые, так и невидимые. Еще далеко до начала сезона.

— Правильно понимаем, что это ваша короткая программа для следующего сезона?

Косторная: Думаем, да. Может быть, что‑то поменяется.

— Расскажите про выбор музыки.

Косторная: Просто включали песни на льду, мы как‑то решили совместно — и мы, и тренеры, что было бы круто под Crazy in love. Немного сложновато для первой программы, но почему бы нет?

— Какой самый сложный парный элемент вы уже пробовали?

: Тройной подкрут на полу. Думаем, до конца сезона перед отдыхом на лед перенести, — отметил Куница.

Косторная: Не думаем — попробуем и сделаем!

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