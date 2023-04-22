Георгий Куница: «Самый сложный элемент, который пробовали – тройной подкрут на полу. Думаем, до конца сезона на лед перенести»
Алена Косторная и Георгий Куница оценили свое выступление с короткой программой.
На Всероссийском фестивале балетов на льду в Москве фигуристы представили программы под песню Crazy in love.
— Что получилось сегодня, а что нет?
Косторная: Обговорили с нашим тренером положительные и отрицательные моменты программы. В целом больше довольны, наверное. Но были косяки как видимые, так и невидимые. Еще далеко до начала сезона.
— Правильно понимаем, что это ваша короткая программа для следующего сезона?
Косторная: Думаем, да. Может быть, что‑то поменяется.
— Расскажите про выбор музыки.
Косторная: Просто включали песни на льду, мы как‑то решили совместно — и мы, и тренеры, что было бы круто под Crazy in love. Немного сложновато для первой программы, но почему бы нет?
— Какой самый сложный парный элемент вы уже пробовали?
Куница: Тройной подкрут на полу. Думаем, до конца сезона перед отдыхом на лед перенести, — отметил Куница.
Косторная: Не думаем — попробуем и сделаем!
У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам
Алёна настроена по-боевому, главное не перегореть.
Ну, теперь подкрутку будем ждать.
Удачи!
Займут место то, на которое накатают. Будут работать дальше.