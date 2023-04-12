«Косторная и Куница собирают новую программу. Надеются выступить в контрольных прокатах». Росляков о тренировках пары
Алена Косторная и Георгий Куница рассчитывают выступить на контрольных прокатах в сентябре.
Алена Косторная и Георгий Куница рассчитывают выступить на контрольных прокатах в сентябре.
Об этом сообщил тренер спортивной пары Сергей Росляков.
«Алена и Георгий готовятся к предстоящему сезону, собирают новую программу. Надеются выступить в контрольных прокатах.
Но это будет возможно лишь в том случае, если к началу сезона они будут в хорошей форме и наша федерация допустит их к этому мероприятию», – сказал Росляков.
Косторная – чемпионка Европы 2020 года в одиночном катании. В январе 2023-го она объявила о переходе в пары.
Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?
Георгий уже озвучил, что сборы у них будут в Сочи в команде Рослякова.
А Кадырова-Колесов?
А Артемьева-Брюханов?
А Акопова-Рахманин?
А Хабибуллина-Княжук?
А Мухортова-Евгеньев?
Чё, недостаточно перспективные по сравнению с недопарой, которой без году неделя?
Мне непонятно, почему для каких-то ноунеймов должна быть отдельная калитка. Тем более, что эта так называемая пара ни на что серьёзное всё равно не будет претендовать - не тот уровень и не то отношение к делу.
Вон, на этапах Кубка покататься - пожалуйста. Если бы был международный сезон, то можно было бы и в ФКР попасть за счёт пониженной конкуренции и на некоторые бешки поездить. На ЧР - может, за 10-11 место побороться. На Кубок Первого Канала - нет, там и звёздам не всем хватает места.
Если будет вдруг допуск до Гран-При, тоже их этот вопрос пока не касается.