«Косторная и Куница собирают новую программу. Надеются выступить в контрольных прокатах». Росляков о тренировках пары

Теги сборная России ФФКР пары Георгий Куница контрольные прокаты Алена Косторная Сергей Росляков Фигурное катание

Алена Косторная и Георгий Куница рассчитывают выступить на контрольных прокатах в сентябре.

Алена Косторная и Георгий Куница рассчитывают выступить на контрольных прокатах в сентябре.

Об этом сообщил тренер спортивной пары Сергей Росляков.

«Алена и Георгий готовятся к предстоящему сезону, собирают новую программу. Надеются выступить в контрольных прокатах.

Но это будет возможно лишь в том случае, если к началу сезона они будут в хорошей форме и наша федерация допустит их к этому мероприятию», – сказал Росляков.

Косторная – чемпионка Европы 2020 года в одиночном катании. В январе 2023-го она объявила о переходе в пары.

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?

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28 комментариев

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B.Jones
Ответ Helen Chan
Ребята сами себя финансируют. Косторная в резерве - до нового списка сборной - получает только лед, тренера и тренировки. Куница вообще мимо всего. Георгий уже озвучил, что сборы у них будут в Сочи в команде Рослякова.
Ну и у чему эмоции. Росляков мне кажется довольно понятно говорит. Федра всё и решит.😁
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Додик Аксель
Судя по тем роликам, которые они выкладывают и осваивают парные элементы, скатываются. Алёна и Георгий одержимы и мотивированы, чтобы заявиться и выступать в новом сезоне. Пусть у них всё получится !
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margosha58
Ответ Helen Chan
Никогда открытые прокаты не были мероприятием только для сборников, что для взрослых, что для юниоров. Иначе бы Игнатов, Кондратюк, Загитова и многие другие, кто в предыдущих сезонах по объективным причинам не пробился в сборную, но хорошо спрогрессивал за межсезонье, не смогли бы на них выступить.
Чего вам Загитова покоя не дает? На последних своих ОП Алина выступала первым номером сборной. Это были те прокаты, где ТЩК вышли первый раз по взрослым..
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Анна Беляева
Ответ Helen Chan
А они все получили право выступить на контрольных прокатах. Артемьева-Брюханов так вообще и на юниорских, и на взрослых прокатах выступили.
Так Артемьева по прошлому сезону вполне о сбе езаявила. А кто из этой пары что-то из себя как парник предсатвляет?
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Самая цитируемая и вообще недура
Не, ну если Алена за лето не увлечется подводной рыбалкой или настольным теннисом, то увидим. Только на контрольных прокатах у нас сборная страны, а КК в нее не входят.
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Helen Chan
Ответ Defender64
А Чикмарева-Янченков? А Кадырова-Колесов? А Артемьева-Брюханов? А Акопова-Рахманин? А Хабибуллина-Княжук? А Мухортова-Евгеньев? Чё, недостаточно перспективные по сравнению с недопарой, которой без году неделя?
А они все получили право выступить на контрольных прокатах. Артемьева-Брюханов так вообще и на юниорских, и на взрослых прокатах выступили.
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bona ulo
Нуу, в парах у нас все не так печально, как в танцах, и перспективных пар хватает. Не то, чтобы сильно против, но чем парочка новоделов и вчерашних одиночников заслужила право выступить на контрольных прокатах, где показывают свои программы сборники и резервники? КК не вступили еще ни на одном старте, куча отдельных видосов с элементами не аргумент вообще. Давайте они хотя бы один сезон себя покажут, а потом уже и будут претендовать на участие в контрольных прокатах сборной. КП все ж не шоу, хоть на него сейчас и продают билеты.
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Helen Chan
Ответ B.Jones
На сборы тоже нужно попасть. Это же финансирование, команда.
Ребята сами себя финансируют. Косторная в резерве - до нового списка сборной - получает только лед, тренера и тренировки. Куница вообще мимо всего.
Георгий уже озвучил, что сборы у них будут в Сочи в команде Рослякова.
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Katerina Sunny
Ответ B.Jones
На сборы тоже нужно попасть. Это же финансирование, команда.
Не факт, что пара будет на полном финансировании. Не просто же так Алёнка с Георгием будут сборы проводить и предлагают постановку программ и индивидуальные занятия.
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B.Jones
Ответ Katerina Sunny
Решать будут после сборов в Сочи. Заявить дело 5 минут в последний день, было бы кого и с чем.
На сборы тоже нужно попасть. Это же финансирование, команда.
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Mion
Не знаю, что все возмущаются. ОП - это уже наполовину шоу. Хотя бы потому, что их транслируют по первому каналу)) если хочется паролить побольше билетов, надо звать Алену с Куницей. Это хотя бы интересно
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Elizaveta Queen
Ответ B.Jones
Не думаю что ребята подорвались просто так. Попова месяц назад, открытым текстом говорила что косторная будет в сборной. Их же отсматнривают постоянно.
Очень хорошо,если так.Вот только куда сборную пустят?
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vadim235
Не разбегутся ли до сентября?
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diversant
Они прокаты сборной перепутали с шоу Авербуха
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Katerina Sunny
Ответ B.Jones
В принципе было понятное что эта спешка была под совет. Нужно было показать что-то федре. Интересно что решат
Решать будут после сборов в Сочи. Заявить дело 5 минут в последний день, было бы кого и с чем.
+1
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B.Jones
Ответ Elizaveta Queen
Удачи паре! И дай бог,чтобы их федра не гнобила!
Не думаю что ребята подорвались просто так. Попова месяц назад, открытым текстом говорила что косторная будет в сборной. Их же отсматнривают постоянно.
+1
-3
-2
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Helen Chan
Ответ Defender64
А ничего, что контрольные прокаты - для членов сборной? Хотя бы резервного состава. Мне непонятно, почему для каких-то ноунеймов должна быть отдельная калитка. Тем более, что эта так называемая пара ни на что серьёзное всё равно не будет претендовать - не тот уровень и не то отношение к делу. Вон, на этапах Кубка покататься - пожалуйста. Если бы был международный сезон, то можно было бы и в ФКР попасть за счёт пониженной конкуренции и на некоторые бешки поездить. На ЧР - может, за 10-11 место побороться. На Кубок Первого Канала - нет, там и звёздам не всем хватает места. Если будет вдруг допуск до Гран-При, тоже их этот вопрос пока не касается.
Никогда открытые прокаты не были мероприятием только для сборников, что для взрослых, что для юниоров. Иначе бы Игнатов, Кондратюк, Загитова и многие другие, кто в предыдущих сезонах по объективным причинам не пробился в сборную, но хорошо спрогрессивал за межсезонье, не смогли бы на них выступить.
+4
-4
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Анна Беляева
Ответ Sonyas
Перспективным всегда давали шанс. Сказано же, если будут в форме. У нас сейчас по факту не так много хороших пар. Кроме безоговорочных лидеров (это всего три пары, одна из которых с большой вероятность закончит), особо других перспективных нет. Алена с Георгием вполне могут навязать серьезную борьбу второму эшелону. И почему нельзя дать им шанс? Контрольные прокаты - это не ЧР.
А кто сказал, что они перспективная пара? Уних пока не было ни одного старта, чтобы понять, что они могут кому навязать. Это не прпосто новоделы, а двое вчерашних одиночников, одна вообще в парах не каталась до этого, второй то ли где-то успел как парник покататсья, то ли нет? С какой радости им сразу контрольные прокаты? Пусть идут как все начинающие через турниры второго-третьего эшелонов, набирают рейтинги.
+5
-2
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Defender64
Ответ Sonyas
Перспективным всегда давали шанс. Сказано же, если будут в форме. У нас сейчас по факту не так много хороших пар. Кроме безоговорочных лидеров (это всего три пары, одна из которых с большой вероятность закончит), особо других перспективных нет. Алена с Георгием вполне могут навязать серьезную борьбу второму эшелону. И почему нельзя дать им шанс? Контрольные прокаты - это не ЧР.
А Чикмарева-Янченков?
А Кадырова-Колесов?
А Артемьева-Брюханов?
А Акопова-Рахманин?
А Хабибуллина-Княжук?
А Мухортова-Евгеньев?
Чё, недостаточно перспективные по сравнению с недопарой, которой без году неделя?
+10
-2
+8
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Oleandra
Контрольные прокаты ещё надо заслужить..
+6
-2
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Defender64
А ничего, что контрольные прокаты - для членов сборной? Хотя бы резервного состава.
Мне непонятно, почему для каких-то ноунеймов должна быть отдельная калитка. Тем более, что эта так называемая пара ни на что серьёзное всё равно не будет претендовать - не тот уровень и не то отношение к делу.
Вон, на этапах Кубка покататься - пожалуйста. Если бы был международный сезон, то можно было бы и в ФКР попасть за счёт пониженной конкуренции и на некоторые бешки поездить. На ЧР - может, за 10-11 место побороться. На Кубок Первого Канала - нет, там и звёздам не всем хватает места.
Если будет вдруг допуск до Гран-При, тоже их этот вопрос пока не касается.
+6
-4
+2
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B.Jones
В принципе было понятное что эта спешка была под совет. Нужно было показать что-то федре. Интересно что решат
+6
0
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Sonyas
Ответ Анна Беляева
А на каком основании их может допустить федерация к этому мероприятию? Это, вроде, для членов сборной проводятся контрольные прокаты, а не для всех желающих, нет?
Перспективным всегда давали шанс. Сказано же, если будут в форме. У нас сейчас по факту не так много хороших пар. Кроме безоговорочных лидеров (это всего три пары, одна из которых с большой вероятность закончит), особо других перспективных нет. Алена с Георгием вполне могут навязать серьезную борьбу второму эшелону. И почему нельзя дать им шанс? Контрольные прокаты - это не ЧР.
+6
-4
+2
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Elizaveta Queen
Удачи паре! И дай бог,чтобы их федра не гнобила!
+6
-2
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22somebody22
Надеюсь,Георгиевна не будет мешать дебюту бывшей воспитанницы в парах.Если никакущие ТМ останутся на след сезон,то КК,скорее всего,уже смогут им конкуренцию навязать.
+8
-13
-5
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