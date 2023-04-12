«Косторная и Куница собирают новую программу. Надеются выступить в контрольных прокатах». Росляков о тренировках пары

Алена Косторная и Георгий Куница рассчитывают выступить на контрольных прокатах в сентябре.

Алена Косторная и Георгий Куница рассчитывают выступить на контрольных прокатах в сентябре.

Об этом сообщил тренер спортивной пары Сергей Росляков.

«Алена и Георгий готовятся к предстоящему сезону, собирают новую программу. Надеются выступить в контрольных прокатах.

Но это будет возможно лишь в том случае, если к началу сезона они будут в хорошей форме и наша федерация допустит их к этому мероприятию», – сказал Росляков.

Косторная – чемпионка Европы 2020 года в одиночном катании. В январе 2023-го она объявила о переходе в пары.

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