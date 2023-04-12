Косторная и Куница исполнили параллельный тройной флип на тренировке

Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница, выступающие в парном катании, исполнили параллельный тройной флип во время тренировки.

Видео опубликовано в телеграм-канале фанатов Косторной (team kostornaia).

Косторная – чемпионка Европы-2020 в одиночном катании. В январе 2023 года она объявила о переходе в пары.

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?