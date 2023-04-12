Косторная и Куница исполнили параллельный тройной флип на тренировке

Теги сборная России видео пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница, выступающие в парном катании, исполнили параллельный тройной флип во время тренировки.

Видео опубликовано в телеграм-канале фанатов Косторной (team kostornaia).

Косторная – чемпионка Европы-2020 в одиночном катании. В январе 2023 года она объявила о переходе в пары.

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?

38 комментариев

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B.Jones
Ответ 76yjgh98tr675dyt45
Ну откровенно пока на фоне Алёны он теряется
Скилловая она реально, с сильным персоналити. У многих топов на её фоне может чё угодно вылезти.
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Mira Val
Раз сто пересмотрела) Оба молодцы! Если в каскаде сделают то будет вообще 🔥
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Зоя Мищенко
Очень далеко и очень медленно, но талант все осилит, и труд)
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Molly
У обоих отличные флипы!
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Mion
Ответ 76yjgh98tr675dyt45
Если Алёна будет серьёзно в парах то партнёра ей нужно будет сменить. Но пока Гоша хорош тем что он Алёне психологически помогает и настраивает. Её талант фигуристка безусловно на три головы выше.
Согласна с вами про талант. Но Савченко выиграла ОИ с Массо, который тоже был на несколько голов ниже нее уровнем (и ее прошлого партнера, кстати, тоже). Тут больше может быть проблем, если любовь закончится
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Лемур
В том, что они хотя бы на базу, прыгать смогут, не сомневаюсь. Выбросы видели, тоже могут. Что там с подкрутом и поддержками на 4 уровень?
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76yjgh98tr675dyt45
Ответ nina1212
так интересно, все обсуждают Алену, а это же пара, 2 человека Про Гошу никто не пишет, как будто это пустое место На нем лежит огромная ответственность и ему тоже надо работать очень хорошо, так как раньше не блистал успехом
Ну откровенно пока на фоне Алёны он теряется
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76yjgh98tr675dyt45
Ответ Mion
Аленка, конечно, перетягивает на себя внимание. Не могу сказать, что это плохо) главное, чтобы Гошу это не смущало. Одно точно понятно - настрой серьезный, следующие два сезона будут прям сильно определяющими. Если смогут выдержать без подиумов, то все будет
Если Алёна будет серьёзно в парах то партнёра ей нужно будет сменить. Но пока Гоша хорош тем что он Алёне психологически помогает и настраивает. Её талант фигуристка безусловно на три головы выше.
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Лемур
Ответ Мария Тихонова
Для одиночников тут сложность не в самих прыжках, а в их синхронности. Отдельно каскады 3F+3T уже оба показывали за последнюю неделю. А тут видим, что Георгий выучил фирменный Алёнин заход на флип они здорово выполняют его параллельно. На каскаде наверное ещё не получилось пока добиться такой синхронности.
Спору нет, синхронно.
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B.Jones
Ответ nina1212
так интересно, все обсуждают Алену, а это же пара, 2 человека Про Гошу никто не пишет, как будто это пустое место На нем лежит огромная ответственность и ему тоже надо работать очень хорошо, так как раньше не блистал успехом
Красавчик. И растяжка какая. Надеюсь им это тоже в компы зачтут.
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Mion
Аленка, конечно, перетягивает на себя внимание. Не могу сказать, что это плохо) главное, чтобы Гошу это не смущало. Одно точно понятно - настрой серьезный, следующие два сезона будут прям сильно определяющими. Если смогут выдержать без подиумов, то все будет
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Надумочка
Ответ EmperorNazer
Поверили во что? В успешную карьеру парницы? Лично я поверю только после того, как они полноценно откатают один-два сезона. Зная характер Алены, есть опасения, что вся эта эпопея может закончиться после первого же этапа кубка России, на котором они неизбежно займут место в лучшем случае в конце десятки.
Присоединяюсь к Вашему вопросу. Такое только дилетанты могут писать. Ну сделали элементы под запись, дальше что? Если бы все было так просто, ребята бы не уходили в парное еще в юниорах и все бы все время катали чисто, как МГ. Но что-то мы этого не наблюдаем).
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Ягун Ягунини
Флип у Алены всегда эталонным был. Но вообще, нужно дождаться первого официального старта новой пары. Тогда хоть что то будет понятно о перспективах КК.
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B.Jones
Ответ Forever Alone
в 3А вообще не верю
В Загитову?
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Адриана
Красиво!
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nina1212
так интересно, все обсуждают Алену, а это же пара, 2 человека
Про Гошу никто не пишет, как будто это пустое место
На нем лежит огромная ответственность и ему тоже надо работать очень хорошо, так как раньше не блистал успехом
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+19
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S Olga
Молодцы! Хорошо у них получается)
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Мария Тихонова
Ответ Лемур
Круто, но для бвыших одиночников это норма. Когда прыгнут также 3Lz-3T , тогда поаплодирую.
Для одиночников тут сложность не в самих прыжках, а в их синхронности. Отдельно каскады 3F+3T уже оба показывали за последнюю неделю. А тут видим, что Георгий выучил фирменный Алёнин заход на флип они здорово выполняют его параллельно. На каскаде наверное ещё не получилось пока добиться такой синхронности.
+9
0
+9
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Додик Аксель
Красиво, синхронно и успешно. Молодцы ! Удачи и успеха в качестве и мастерстве исполняемых элементов в дальнейшем !
+6
-1
+5
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Лемур
Ответ Kontiolahti
Не знаю, что ещё должна сделать Алена чтобы все поверили 😅 3А в самом деле?
Вот 3ATh думаю в перспективе может.
+3
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+3
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Лемур
Круто, но для бвыших одиночников это норма. Когда прыгнут также 3Lz-3T , тогда поаплодирую.
+2
-4
-2
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olvl
Молодцы, это красиво. И сложно.
+8
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+8
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Olgacher
Молодец!Пусть все получится
+5
0
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76yjgh98tr675dyt45
Алёна это красота. Её катание это просто красиво. Пожалуй единственная чьи тройные с тренировок я смотрю с удовольствием. Четвёртные смотрю у Трусовой.
+12
-7
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EmperorNazer
Ответ Kontiolahti
Не знаю, что ещё должна сделать Алена чтобы все поверили 😅 3А в самом деле?
Поверили во что? В успешную карьеру парницы? Лично я поверю только после того, как они полноценно откатают один-два сезона. Зная характер Алены, есть опасения, что вся эта эпопея может закончиться после первого же этапа кубка России, на котором они неизбежно займут место в лучшем случае в конце десятки.
+14
-5
+9
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