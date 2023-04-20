Петросян, Тарасова и Морозов выступят с показательными номерами в финале Кубка московского спорта

Петросян, Тарасова и Морозов выступят с показательными в финале Кубка московского спорта.

«23 апреля 2023 года на малой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники» состоится финал Кубка Московского спорта по фигурному катанию.

К списку хедлайнеров, которые выступят с показательными номерами на завершающем этапе турнира, присоединились одиночница Аделия Петросян, бронзовый призер чемпионата России 2022 года, и пара Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, двукратные серебряные призеры Олимпийских игр и чемпионы Европы.



В рамках финала также ожидаются выступления Алины Загитовой, Анны Щербаковой, Камилы Валиевой и Софьи Акатьевой. Хедлайнером музыкальной части станет знаменитый российский певец Сергей Лазарев», – сообщают организаторы турнира.