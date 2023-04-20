Петросян, Тарасова и Морозов выступят с показательными номерами в финале Кубка московского спорта

Теги сборная России пары женское катание Евгения Тарасова Владимир Морозов Аделия Петросян Кубок Московского спорта Фигурное катание

Петросян, Тарасова и Морозов выступят с показательными в финале Кубка московского спорта.

«23 апреля 2023 года на малой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники» состоится финал Кубка Московского спорта по фигурному катанию.

К списку хедлайнеров, которые выступят с показательными номерами на завершающем этапе турнира, присоединились одиночница Аделия Петросян, бронзовый призер чемпионата России 2022 года, и пара Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, двукратные серебряные призеры Олимпийских игр и чемпионы Европы.

В рамках финала также ожидаются выступления Алины Загитовой, Анны Щербаковой, Камилы Валиевой и Софьи Акатьевой. Хедлайнером музыкальной части станет знаменитый российский певец Сергей Лазарев», – сообщают организаторы турнира. 

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любитель_ФК
Ответ Syndycate
И Петросян пропихнули😂 По решению тренерского совета, я так понимаю)
Что значит пропихнули? Петросян лидер этого сезона, она обыграла всех ведущих фигуристок, включая чемпионку России в итоговом турнире, финале гран при России. Вы бы выбирали выражения и не демонстрировали свое непонимание ФК, а по сути глупость. Претросян теперь , это украшение любого турнира. Привыкайте к новым лидерам и фаворитам, некомпетентный вы наш.
+23
-8
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Волков
Ещё одно шоу Тутберидзе!❤️
С трансляцией по Первому каналу!
Вот это молодцы👏
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Беляева
Ответ Зоя Кудряшова
Опять одни и те же. Задолбали. Других тренерских коллективов у нам нет.
С такими результатами? Нет.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ягун Ягунини
В Новосибирске сегодня шоу Тутберидзе прошло с большим успехом.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита В Сафронова
Аделия становится невероятно интересной.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nina1212
Ответ Ягун Ягунини
В Новосибирске сегодня шоу Тутберидзе прошло с большим успехом.
да, судя по коротким видео в телеге, на трибунах что то невероятное творилось Траньков даже видео потом записал, говорит так тепло их еще никто не принимал
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tata777
Ответ Маргарита В Сафронова
Аделия становится невероятно интересной.
и была
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этери горячая
Аделия, Соня, Камила большие молодцы. Детям понравится спектакль.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Большой десант фигуристов ожидается в финале Кубка Московского спорта.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
olvl
Ну и прекрасно. У них тоже замечательные показательные номера.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Токарев
Замечательно. Но Аделия не бронзовый призёр ЧР 2022. Камиллу Федерация ещё не дисквалифицировала.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rush
Ответ Роман Волков
Ещё одно шоу Тутберидзе!❤️ С трансляцией по Первому каналу! Вот это молодцы👏
Мастера покажут свои номера,
На кубке. Здорово.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rush
Здорово что мастера и юные фигуристы на одном льду будут
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nina1212
У них 22 апр шоу в Сибири, в Омске вроде
Тяжело же им будет с корабля на бал
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Беляева
Ответ Lana-shu
Нет вечерних рейсов.
Ну, тогда с корабля на бал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Беляева
Ответ nina1212
У них 22 апр шоу в Сибири, в Омске вроде Тяжело же им будет с корабля на бал
От Омска до Москвы самолетом около 4 часов. Они уже вечером 22 будут дома. Выспятся и утром в обычном режиме пойедут по делам

Из Сибири в Москву как раз очень удобно. Ты фактически по времени ничего не иеряешь. Они в 9 закончат в Омске, самое позднее в полночь по Москве будут дома
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lana-shu
Ответ Анна Беляева
От Омска до Москвы самолетом около 4 часов. Они уже вечером 22 будут дома. Выспятся и утром в обычном режиме пойедут по делам Из Сибири в Москву как раз очень удобно. Ты фактически по времени ничего не иеряешь. Они в 9 закончат в Омске, самое позднее в полночь по Москве будут дома
Нет вечерних рейсов.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
София Хайн
Ответ Lana-shu
Нет вечерних рейсов.
Там утренний в около 5 час первый
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Шульгин
Ответ nina1212
да, судя по коротким видео в телеге, на трибунах что то невероятное творилось Траньков даже видео потом записал, говорит так тепло их еще никто не принимал
Зал очень маленький и каток не удобный там даже хоккейные защитные экраны не убрали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий