Петросян, Тарасова и Морозов выступят с показательными номерами в финале Кубка московского спорта
Петросян, Тарасова и Морозов выступят с показательными в финале Кубка московского спорта.
«23 апреля 2023 года на малой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники» состоится финал Кубка Московского спорта по фигурному катанию.
К списку хедлайнеров, которые выступят с показательными номерами на завершающем этапе турнира, присоединились одиночница Аделия Петросян, бронзовый призер чемпионата России 2022 года, и пара Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, двукратные серебряные призеры Олимпийских игр и чемпионы Европы.
В рамках финала также ожидаются выступления Алины Загитовой, Анны Щербаковой, Камилы Валиевой и Софьи Акатьевой. Хедлайнером музыкальной части станет знаменитый российский певец Сергей Лазарев», – сообщают организаторы турнира.
С трансляцией по Первому каналу!
Вот это молодцы👏
На кубке. Здорово.
Тяжело же им будет с корабля на бал
Из Сибири в Москву как раз очень удобно. Ты фактически по времени ничего не иеряешь. Они в 9 закончат в Омске, самое позднее в полночь по Москве будут дома