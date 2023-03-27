Екатерина Боброва: «Очень хотела, чтобы ЧМ выиграл Шома Уно. Он не заявляет шесть четверных, но заявляет пять, и программа не теряется»

рассказала, что болела за Шому Уно на чемпионате мира.

«Я очень переживала за Илью Малинина, я очень хотела, чтобы он сделал свои прыжки. Он их попробовал, ему хотелось, он большой молодец, но с таким контентом было сложно показать программу.

Я предполагала – если он идеально чисто катается, кто-то ошибается, то он становится первым. Понятное дело, что он не за третьим местом ехал на чемпионат мира.

Тем не менее я очень хотела, чтобы выиграл , потому что мне очень нравятся его программы в этом сезоне. Мне очень нравится его катание.

Он не заявляет шесть четверных, но заявляет пять и прыгает их стабильно в программе, и от этого не теряется программа – заходы, мягкость колена, работа корпусом... Он абсолютный победитель этого чемпионата мира и по сезону», – сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».

Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?

🎧 Шоу «Чистый хвост»: 8 квадов Малинина – а чемпион не он: как так? Итоги ЧМ-2023 по фигурному катанию – с включением из Японии