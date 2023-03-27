Екатерина Боброва: «Очень хотела, чтобы ЧМ выиграл Шома Уно. Он не заявляет шесть четверных, но заявляет пять, и программа не теряется»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию Екатерина Боброва сборная США сборная Японии мужское катание Шома Уно Илья Малинин Фигурное катание

Екатерина Боброва рассказала, что болела за Шому Уно на чемпионате мира. 

«Я очень переживала за Илью Малинина, я очень хотела, чтобы он сделал свои прыжки. Он их попробовал, ему хотелось, он большой молодец, но с таким контентом было сложно показать программу.

Я предполагала – если он идеально чисто катается, кто-то ошибается, то он становится первым. Понятное дело, что он не за третьим местом ехал на чемпионат мира.

Тем не менее я очень хотела, чтобы выиграл Шома Уно, потому что мне очень нравятся его программы в этом сезоне. Мне очень нравится его катание.

Он не заявляет шесть четверных, но заявляет пять и прыгает их стабильно в программе, и от этого не теряется программа – заходы, мягкость колена, работа корпусом... Он абсолютный победитель этого чемпионата мира и по сезону», – сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».

Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?

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4 комментария

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MariNika
Только что там осталось от заявки. Качество прыжков тоже не айс. Понятно, что все хотели , чтобы уно выиграл, поэтому Малинина отфутболили подальше, чтобы не мешал. Но победа странная. Откатал он откровенно плохо.
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asusp527
Катание Шомы гармонично, программы не "разбег-прыжок", а со смыслом. Он настоящий чемпион в виде спорта "фигурное катание"👏
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Pennywise
Ну да, не теряется 🙃
И где у него программа в первой секции прыжков? Также как и все - катание от борта к борту.
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Katerina Sunny
Боброва- собирательный образ спортса.
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